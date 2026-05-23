I numeri della Women's Champions League 2025/26

1 L'OH Leuven, al suo debutto europeo, è diventato il primo club a rappresentare il Belgio nella fase a gironi/campionato, raggiungendo poi gli spareggi per la fase a eliminazione diretta. Anche l'Atlético Madrid e il Manchester United, altre esordienti, hanno concluso la fase campionato tra le prime 12.

3 Evelyne Viens della Roma ha realizzato l'unica tripletta della competizione alla sesta giornata contro il St. Pölten.

La tripletta di Evelyne Viens con la Roma

4 Barcellona e OL Lyonnes si sono affrontate per la quarta volta in finale, eguagliando il record di OL-Wolfsburg.

5 Il Manchester United ha tenuto la porta inviolata in cinque delle dieci partite della fase campionato. Contando anche le qualificazioni, ha totalizzato otto clean sheet in 14 gare, arrivando a una sola lunghezza dal record di 15 stabilito dall'Arsenal la scorsa stagione.

6 Il Barcellona è diventato il primo club a raggiungere sei finali consecutive, battendo il record stabilito dall'OL Lyonnes tra il 2016 e il 2020. I suoi quattro titoli sono superati solo dagli otto dell'OL (anche l'Eintracht ne ha quattro).

8 Klara Bühl del Bayern ha chiuso in testa alla classifica assist con otto, uno in più di Alexia Putellas. Tutti gli assist di Bühl sono arrivati nella fase campionato, superando il precedente record di cinque nella prima fase.

Analisi tattica: la genialità di Klara Bühl

11 Ewa Pajor ha concluso il torneo come capocannoniere con 11 gol. L'attaccante polacca ha superato Alessia Russo di due reti grazie alla doppietta con il Barcellona in finale, trionfando dopo le sconfitte del 2018, 2020 e 2023 con il Wolfsburg (oltre a quella del 2016, in cui è rimasta in panchina) e del 2025 con le blaugrana.

12 L'OL e la veterana Wendie Renard hanno raggiunto 12 delle 25 finali delle competizioni UEFA femminili per club. Tutte e 12 le finali disputate sono arrivate nelle 17 stagioni successive alla trasformazione della UEFA Women's Cup in Women's Champions League nel 2009/10.

17 Arsenal e OL hanno raggiunto i quarti di finale per la 17esima volta, un record. La squadra francese ha conquistato il suo 15esimo successo in questo turno.

23 Nelle qualificazioni, l'SFK 2000 Sarajevo ha partecipato per la 23esima stagione consecutiva, record di presenze sia consecutive che complessive. In questa stagione ha dominato nuovamente il campionato bosniaco, prolungando a 24 il suo record mondiale di titoli.

25 Questa è stata la 25ª stagione delle competizioni per club femminili UEFA – otto come Coppa UEFA e 17 come Champions League – e la prima con il format attuale.

27 Lynn Groenewegen e Danique van Ginkel del Twente hanno registrato il maggior numero di contrasti, nonostante la loro squadra sia stata eliminata nella fase campionato.

30 Sonia Bompastor ha difeso il suo record di unica allenatrice ad aver partecipato a tutte le 30 giornate della fase a gironi/campionato: 18 con l'OL e 12 con il Chelsea.

31,5 Tabitha Chawinga dell'OL ha toccato la velocità massima in campo dai quarti di finale in poi (31,5 km/h), superando di poco le compagne Melchie Dumornay (31,4 km/h) e Ashley Lawrence (31,2 km/h),

Highlights finale: il trionfo del Barcellona nel secondo tempo

60 Il portiere dell'OH Leuven, Lowiese Seynhaeve, ha effettuato 60 parate tra fase campionato e spareggi per la fase a eliminazione diretta, superando qualsiasi altra collega.

63.4% Il Barcellona ha nuovamente primeggiato nella media di possesso palla con il 63,4%, anche se il 50%-50% con l'OL in finale ha abbassato leggermente la sua media complessiva rispetto alla scorsa stagione (63,9%). Si è inoltre confermato al primo posto per precisione nei passaggi (88,9%) e passaggi completati (6.392), nonché per tiri in porta (258) e nello specchio (103).

103 Come se non avesse già abbastanza record, Wendie Renard è diventata la prima giocatrice a registrare 100 vittorie in Women's Champions League/UEFA Women's Cup grazie al successo dell'OL contro il Wolfsburg alla terza giornata. Il suo bottino attuale ammonta a 103 vittorie, più di quelle registrate da qualsiasi altro club ad eccezione dell'OL (l'Arsenal è al secondo posto con 82). Ha giocato in tutte le 12 finali disputate dalle francesi.

128 Nel tabellone principale della competizione sono stati segnati 128 gol nel secondo tempo contro 127 nel primo tempo, anche grazie alla vittoria del Barcellona in finale. Gli altri tre gol del totale stagionale di 258 sono stati segnati ai tempi supplementari dall'OL contro il Wolfsburg al ritorno dei quarti di finale.

554.265 Affluenza totale per le 75 partite della competizione. ﻿

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