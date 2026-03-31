Probabili formazioni ritorno quarti di finale Women's Champions League: ultime notizie

In questo articolo elenchiamo le probabili formazioni delle gare di ritorno dei quarti di finale di UEFA Women's Champions League per aiutare i fantallenatori a preparare la propria squadra del Fantasy Football.

Scopri chi è infortunata e chi in dubbio in vista delle sfide decisive di mercoledì 1 e giovedì 2 aprile.

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Mercoledì 1° aprile

Bayern München - Manchester United (18:45 CET)

Bayern: Mahmutovic; Gwinn, Viggósdóttir, Gilles, Simon; Caruso, Stanway; Dallmann, Tanikawa, Kett; Harder

Indisponibili: Alara (ginocchio), Bühl (polpaccio), Klink (muscolare), Naschenweng (ginocchio), Oberdorf (ginocchio)﻿

In dubbio: Damnjanović (muscolare)

Manchester United: Tullis-Joyce; Riviere, Le Tissier, Turner, Lundkvist; Zigiotti Olme, Miyazawa, Naalsund; Park, Malard, Rolfö

Indisponibili: Galton (schiena), Sandberg (ginocchio), Toone (anca), Wangerheim (stinco)

In dubbio: Janssen (bicipite femorale), Terland (forma)

Chelsea - Arsenal (21:00 CET)

Chelsea: Hampton; Buchanan, Girma, Buurman; Bronze, Cuthbert, Walsh, Baltimore; Thompson, Kerr, James

Indisponibili: Björn (polpaccio), Ramírez (polpaccio)

In dubbio: Beever-Jones (caviglia), Bright (caviglia)

Arsenal: Borbe; Fox, Wubben-Moy, Laia Codina, McCabe; Little, Mariona; Mead, Russo, Kelly; Blackstenius

Indisponibili: Cooney-Cross (motivi personali), Reid (ginocchio)

In dubbio: Williamson (bicipite femorale)

Giovedì 2 aprile

Barcelona - Real Madrid (18:45 CET)

Barcelona: Cata Coll; Mapi León, Irene Paredes, Camara, Brugts; Serrajordi, Patri Guijarro, Alexia Putellas; Graham Hansen, Pajor, Clàudia Pina

Indisponibili: Laia Aleixandri (ginocchio), Aitana Bonmatí (femore)

In dubbio: nessuno

Real Madrid: Misa Rodríguez; Eva Navarro, María Méndez, Lakrar, Holmgaard; Athenea, Toletti, Däbritz, Sheila García; Weir, Linda Caicedo

Indisponibili: Angeldahl (muscolare)

In dubbio: Bruun (testa)

OL Lyonnes - Wolfsburg (21:00 CET)

OL Lyonnes: Endler; Lawrence, Renard, Engen, Bacha; Dumornay, Egurrola, Heaps; Diani, Hegerberg, Chawinga﻿

Indisponibili: Joseph (ginocchio), Micah (contusione)

In dubbio: nessuno

Wolfsburg: Johannes; Bjelde, Dijkstra, Küver, Linder; Huth, Minge, Zicai; Peddemors, Beerensteyn, Endemann

Indisponibili: Lattwein (ginocchio), Popp (muscolare)

In dubbio: Bussy (ginocchio), Kielland (ginocchio), Kleinherne (muscolare)

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