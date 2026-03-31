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Probabili formazioni ritorno quarti di finale Women's Champions League: ultime notizie

martedì 31 marzo 2026

Come si schiereranno le squadre nelle gare di ritorno dei quarti di finale di UEFA Women's Champions League?

Alessia Russo e Stina Blackstenius sono tra le candidate a una maglia da titolare nell'attacco dell'Arsenal contro il Chelsea
Alessia Russo e Stina Blackstenius sono tra le candidate a una maglia da titolare nell'attacco dell'Arsenal contro il Chelsea Arsenal FC via Getty Images

In questo articolo elenchiamo le probabili formazioni delle gare di ritorno dei quarti di finale di UEFA Women's Champions League per aiutare i fantallenatori a preparare la propria squadra del Fantasy Football.

Scopri chi è infortunata e chi in dubbio in vista delle sfide decisive di mercoledì 1 e giovedì 2 aprile.

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Mercoledì 1° aprile

Bayern München - Manchester United (18:45 CET)

Bayern: Mahmutovic; Gwinn, Viggósdóttir, Gilles, Simon; Caruso, Stanway; Dallmann, Tanikawa, Kett; Harder
Indisponibili: Alara (ginocchio), Bühl (polpaccio), Klink (muscolare), Naschenweng (ginocchio), Oberdorf (ginocchio)﻿
In dubbio: Damnjanović (muscolare)

Manchester United: Tullis-Joyce; Riviere, Le Tissier, Turner, Lundkvist; Zigiotti Olme, Miyazawa, Naalsund; Park, Malard, Rolfö
Indisponibili: Galton (schiena), Sandberg (ginocchio), Toone (anca), Wangerheim (stinco)
In dubbio: Janssen (bicipite femorale), Terland (forma)

Chelsea - Arsenal (21:00 CET)

Chelsea: Hampton; Buchanan, Girma, Buurman; Bronze, Cuthbert, Walsh, Baltimore; Thompson, Kerr, James
Indisponibili: Björn (polpaccio), Ramírez (polpaccio)
In dubbio: Beever-Jones (caviglia), Bright (caviglia)

Arsenal: Borbe; Fox, Wubben-Moy, Laia Codina, McCabe; Little, Mariona; Mead, Russo, Kelly; Blackstenius
Indisponibili: Cooney-Cross (motivi personali), Reid (ginocchio)
In dubbio: Williamson (bicipite femorale)

Giovedì 2 aprile

Barcelona - Real Madrid (18:45 CET)

Barcelona: Cata Coll; Mapi León, Irene Paredes, Camara, Brugts; Serrajordi, Patri Guijarro, Alexia Putellas; Graham Hansen, Pajor, Clàudia Pina
Indisponibili: Laia Aleixandri (ginocchio), Aitana Bonmatí (femore)
In dubbio: nessuno

Real Madrid: Misa Rodríguez; Eva Navarro, María Méndez, Lakrar, Holmgaard; Athenea, Toletti, Däbritz, Sheila García; Weir, Linda Caicedo
Indisponibili: Angeldahl (muscolare)
In dubbio: Bruun (testa)

OL Lyonnes - Wolfsburg (21:00 CET)

OL Lyonnes: Endler; Lawrence, Renard, Engen, Bacha; Dumornay, Egurrola, Heaps; Diani, Hegerberg, Chawinga﻿
Indisponibili: Joseph (ginocchio), Micah (contusione)
In dubbio: nessuno

Wolfsburg: Johannes; Bjelde, Dijkstra, Küver, Linder; Huth, Minge, Zicai; Peddemors, Beerensteyn, Endemann
Indisponibili: Lattwein (ginocchio), Popp (muscolare)
In dubbio: Bussy (ginocchio), Kielland (ginocchio), Kleinherne (muscolare)

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