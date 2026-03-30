Intervista a Jule Brand: la voglia di vincere della centrocampista dell'OL Lyonnes

"Ricordo che il primo giorno ero molto nervosa", ha raccontato Jule Brand alla UEFA, ripensando alla sua firma con le otto volte campionesse d'Europa dell'OL Lyonnes la scorsa estate.

"Vedere tutti quelle campionesse che ammiravo tantissimo quando ero giovane, è stato motivante e mi ha spronata".

La 23enne nazionale tedesca ha lasciato il segno nella sua prima stagione con le campionesse di Francia, segnando un gol e fornendo due assist in Women's Champions League, aiutando la squadra a conquistare il secondo posto nella fase campionato.

Guarda il gol di Jule Brand dell'OL Lyonnes contro il St. Pölten

La prossima impresa di Brand sarà quella di rimontare e battere il suo ex club, il Wolfsburg, nei quarti di finale, dopo aver perso la partita di andata della scorsa settimana per 1-0.

Brand conosce bene l'avversario del ritorno, dato che era dalla parte opposta quando l'OL Lyonnes ha sconfitto il Wolfsburg due volte nella fase a gironi della scorsa stagione.

"Dobbiamo dare il massimo perché il Wolfsburg è una squadra davvero forte, ma abbiamo fiducia nella nostra squadra e nei nostri punti di forza e vogliamo dare tutto in campo per passare al turno successivo", ha detto Brand.

Jule Brand in campo con il Wolfsburg contro l'OL Lyonnes nella fase a gironi della scorsa Women's Champions League UEFA via Getty Images

Far parte di una rosa esperta come quella dell’OL Lyonnes, in cui molte delle sue compagne di squadra hanno vinto numerosi titoli europei, ha spinto Brand a portare il suo gioco a un livello superiore.

"Quando ho iniziato, ho visto che tutte le compagne avevano già vinto tantissimi titoli, ma avevano ancora la voglia di conquistarne altri".

"Lo vedo in allenamento, dove gli standard sono altissimi, e questo mi spinge a dare il massimo e ad adattarmi per raggiungere il loro livello".

"In campo imparo da tantissime grandi giocatrici, perché ognuna di loro è in grado di fare qualcosa di speciale".

Jule Brand afferma che le compagne di squadra dell'OL Lyonnes la spingono a dare sempre il massimo AFP via Getty Images

"C'è una mentalità e una voglia di dare davvero il massimo in ogni allenamento e in ogni partita. In questo modo imparo molto allenandomi".

La scorsa estate Brand ha giocato un grande Women's EURO 2025 raggiungendo con la Germania la semifinale. Grazie alle sue prestazioni, inoltre, è stata scelta nella Squadra del Torneo.

Ha vestito oltre 60 volte la maglia della nazionale ed è partita titolare in entrambe le gare della finale della UEFA Women's Nations League dell'anno scorso, quando la Germania è arrivata seconda dietro la Spagna.

Jule Brand con la Germania contro la Spangna di Aitana Bonmatí in semifinale di Women's EURO 2025 Getty Images

Brand vuole entrare nella storia del club: "La Women's Champions League è qualcosa di molto speciale per l’OL Lyonnes. La squadra ha già vinto molti trofei in passato e vogliamo conquistare il prossimo in questa stagione".

"Quando ho firmato per l'OL Lyonnes, sapevo che l'obiettivo sarebbe stato vincere la Women's Champions League".

Jule Brand celebrates scoring her first Women's Champions League goal for OL Lyonnes in the 2025/26 league phase Getty Images

Per Brand, scendere in campo e sentire l'inno della Women's Champions League le ricorda che sta giocando su quello che lei definisce "il palcoscenico più importante del calcio femminile".

"Giocare in Champions League era un sogno per me, e quando sento l'inno mi dico: 'Ok, è successo davvero, ora concentrati e dai il massimo'".

* Questa intervista è stata realizzata il 17 marzo