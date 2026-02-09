UEFA Women's Champions League Risultati e statistiche live
Le probabili formazioni per le gare di andata degli spareggi di Women's Champions League

lunedì 9 febbraio 2026

Ecco come le otto squadre potrebbero scendere in campo nelle gare di andata degli spareggi della fase a eliminazione diretta di UEFA Women's Champions League.

La formazione dell'Arsenal per la sfida della sesta giornata contro l'OH Leuven
La formazione dell'Arsenal per la sfida della sesta giornata contro l'OH Leuven Arsenal FC via Getty Images

Diamo una mano ai fantallenatori di UEFA Women's Champions League pronosticando le probabili formazioni per le gare di andata dei quattro spareggi per la fase a eliminazione diretta, in programma 11 e 12 febbraio.

Mercoledì 11 febbraio

OH Leuven - Arsenal (18:45 CET)

OH Leuven: Seynhaeve; Nagy, Janssen, Hermans, Everaerts; Biesmans, Pusztai, Bosteels; Kuijpers, Conijnenberg, Reynders
Out: Veefkind (suspended)

Arsenal: Van Domselaar; Fox, Wubben-Moy, Catley, McCabe; Little, Maanum, Caldentey; Mead, Russo, Smith
Out: Borbe (back), Hinds (knee), Reid (knee)

Paris FC - Real Madrid (21:00 CET)

﻿Paris FC: Chavas; N’Dongala, Ould Hocine, Greboval, Bogaert; Korosec, Scott, Le Moguedec, Garbino; Mateo, Sangare
Out: Corboz (knee)

Real Madrid: Misa Rodríguez; Eva Navarro, María Méndez, Lakrar, Yasmim; Däbritz, Angeldahl, Weir; Athenea, Feller, Linda Caicedo
Out: Santiago (suspended), Frohms (knee)

Giovedì 12 febbraio

Wolfsburg - Juventus (18:45 CET)

Wolfsburg: Johannes; Linder, Kleinherne, Küver, Pujols; Minge, Peddemors; Huth, Popp, Bussy; Beerensteyn
Out: None

Juventus: De Jong; Krumbiegel, Calligaris, Harviken, Carbonell; Wälti, Schatzer, Bonansea; Tatiana Pinto, Beccari, Girelli
Out: None

Atleti - Manchester United (21:00 CET)

Atleti: Lola Gallardo; Silvia Lloris, Lauren, Carmen Menayo, Andrea Medina; Fiamma, Bøe Risa, Júlia Bartel; Alexia Fernández, Jensen, Amaiur Sarriegi
Out: Gio Garbelini (ankle), Luany (suspended), Macarena Portales (unspecified)

Manchester United: Tullis-Joyce; Janssen, Le Tissier, Sandberg, Riviere; Zigiotti Olme, Miyazawa, Park; Malard, Naalsund, Terland
Out: Galton (back), Toone (hip)

Ritorno degli spareggi

Mercoledì 18 febbraio

Real Madrid - Paris FC (18:45 CET)
Arsenal - OH Leuven (21:00 CET)

Giovedì 19 febbraio

Juventus - Wolfsburg (18:45 CET)
Manchester United - Atleti (21:00 CET)

