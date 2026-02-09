Le probabili formazioni per le gare di andata degli spareggi di Women's Champions League
lunedì 9 febbraio 2026
Ecco come le otto squadre potrebbero scendere in campo nelle gare di andata degli spareggi della fase a eliminazione diretta di UEFA Women's Champions League.
Diamo una mano ai fantallenatori di UEFA Women's Champions League pronosticando le probabili formazioni per le gare di andata dei quattro spareggi per la fase a eliminazione diretta, in programma 11 e 12 febbraio.
Mercoledì 11 febbraio
OH Leuven - Arsenal (18:45 CET)
OH Leuven: Seynhaeve; Nagy, Janssen, Hermans, Everaerts; Biesmans, Pusztai, Bosteels; Kuijpers, Conijnenberg, Reynders
Out: Veefkind (suspended)
Arsenal: Van Domselaar; Fox, Wubben-Moy, Catley, McCabe; Little, Maanum, Caldentey; Mead, Russo, Smith
Out: Borbe (back), Hinds (knee), Reid (knee)
Paris FC - Real Madrid (21:00 CET)
Paris FC: Chavas; N’Dongala, Ould Hocine, Greboval, Bogaert; Korosec, Scott, Le Moguedec, Garbino; Mateo, Sangare
Out: Corboz (knee)
Real Madrid: Misa Rodríguez; Eva Navarro, María Méndez, Lakrar, Yasmim; Däbritz, Angeldahl, Weir; Athenea, Feller, Linda Caicedo
Out: Santiago (suspended), Frohms (knee)
Giovedì 12 febbraio
Wolfsburg - Juventus (18:45 CET)
Wolfsburg: Johannes; Linder, Kleinherne, Küver, Pujols; Minge, Peddemors; Huth, Popp, Bussy; Beerensteyn
Out: None
Juventus: De Jong; Krumbiegel, Calligaris, Harviken, Carbonell; Wälti, Schatzer, Bonansea; Tatiana Pinto, Beccari, Girelli
Out: None
Atleti - Manchester United (21:00 CET)
Atleti: Lola Gallardo; Silvia Lloris, Lauren, Carmen Menayo, Andrea Medina; Fiamma, Bøe Risa, Júlia Bartel; Alexia Fernández, Jensen, Amaiur Sarriegi
Out: Gio Garbelini (ankle), Luany (suspended), Macarena Portales (unspecified)
Manchester United: Tullis-Joyce; Janssen, Le Tissier, Sandberg, Riviere; Zigiotti Olme, Miyazawa, Park; Malard, Naalsund, Terland
Out: Galton (back), Toone (hip)
Ritorno degli spareggi
Mercoledì 18 febbraio
Real Madrid - Paris FC (18:45 CET)
Arsenal - OH Leuven (21:00 CET)
Giovedì 19 febbraio
Juventus - Wolfsburg (18:45 CET)
Manchester United - Atleti (21:00 CET)