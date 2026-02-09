UEFA Women's Champions League Risultati e statistiche live
La Women's Champions League entra nel vivo con la fase a eliminazione diretta

lunedì 9 febbraio 2026

La UEFA Women's Champions League riprende con i primi spareggi per la fase a eliminazione diretta.

Sul Pezzo: tutto pronto per la fase a eliminazione diretta di Women's Champions League

La Women's Champions League 2025/26 riprende con otto squadre che partecipano ai primi spareggi per la fase a eliminazione diretta.

Il nuovo format della Women's Champions League è il tema dell'ultimo episodio di Sul Pezzo, presentato da Euronics, che ripercorre l'entusiasmante fase campionato e passa in rassegna le giocatrici in corsa per il titolo di capocannoniere.

Giocatori e allenatori parlano della tensione e della competitività della prima fase campionato, in cui ogni squadra ha affrontato sei avversarie diverse. Alcune di loro hanno ottenuto grandi risultati pur essendo all'esordio.

Il Manchester United ha raggiunto la fase a eliminazione diretta nella prima stagione in cui ha superato le qualificazioni
La fase campionato si è conclusa con tutte e nove le partite in simultanea alla sesta giornata. Le prime quattro squadre in classifica hanno raggiunto direttamente i quarti di finale, mentre quelle dal quinto al dodicesimo posto sono passate agli spareggi per la fase a eliminazione diretta e sei squadre sono state eliminate.

Marc Skinner, allenatore del Manchester United, ha dichiarato: "Mi è piaciuta molto. Anche nelle ultime partite c'era sempre qualcosa in palio. È un format fantastico, molto difficile. Abbiamo affrontato squadre fantastiche e il senso di sfida ha reso il tutto ancora più bello. Non vediamo l'ora che arrivi la fase a eliminazione diretta".

Lucy Bronze, difensore del Chelsea, ha dichiarato: "È emozionante guardare le squadre che, man mano, salgono e scendono in classifica".

Andata spareggi per la fase a eliminazione diretta

Mercoledì 11 febbraio
OH Leuven - Arsenal
Paris FC - Real Madrid

Giovedì 12 febbraio
Wolfsburg - Juventus
Atleti - Man United

Ritorno il 18/19 febbraio

La lotta per il titolo di capocannoniere è ancora apertissima, con Pernille Harder (Bayern) e Evelyne Viens (Roma) in testa alla classifica con cinque gol ciascuna.

Sei giocatrici sono a un gol di distanza: Ewa Pajor (Barcellona), Lineth Beerensteyn (Wolfsburg), Melchie Dumornay (OL Lyonnes), Caroline Weir (Real Madrid), Alessia Russo (Arsenal) e Fiamma (Atletico).

Pernille Harder del Bayern guida la classifica marcatrici a pari merito
Migliori marcatrici

