La Women's Champions League entra nel vivo con la fase a eliminazione diretta
lunedì 9 febbraio 2026
La UEFA Women's Champions League riprende con i primi spareggi per la fase a eliminazione diretta.
La Women's Champions League 2025/26 riprende con otto squadre che partecipano ai primi spareggi per la fase a eliminazione diretta.
Il nuovo format della Women's Champions League è il tema dell'ultimo episodio di Sul Pezzo, presentato da Euronics, che ripercorre l'entusiasmante fase campionato e passa in rassegna le giocatrici in corsa per il titolo di capocannoniere.
Giocatori e allenatori parlano della tensione e della competitività della prima fase campionato, in cui ogni squadra ha affrontato sei avversarie diverse. Alcune di loro hanno ottenuto grandi risultati pur essendo all'esordio.
La fase campionato si è conclusa con tutte e nove le partite in simultanea alla sesta giornata. Le prime quattro squadre in classifica hanno raggiunto direttamente i quarti di finale, mentre quelle dal quinto al dodicesimo posto sono passate agli spareggi per la fase a eliminazione diretta e sei squadre sono state eliminate.
Marc Skinner, allenatore del Manchester United, ha dichiarato: "Mi è piaciuta molto. Anche nelle ultime partite c'era sempre qualcosa in palio. È un format fantastico, molto difficile. Abbiamo affrontato squadre fantastiche e il senso di sfida ha reso il tutto ancora più bello. Non vediamo l'ora che arrivi la fase a eliminazione diretta".
Lucy Bronze, difensore del Chelsea, ha dichiarato: "È emozionante guardare le squadre che, man mano, salgono e scendono in classifica".
Andata spareggi per la fase a eliminazione diretta
Mercoledì 11 febbraio
OH Leuven - Arsenal
Paris FC - Real Madrid
Giovedì 12 febbraio
Wolfsburg - Juventus
Atleti - Man United
Ritorno il 18/19 febbraio
La lotta per il titolo di capocannoniere è ancora apertissima, con Pernille Harder (Bayern) e Evelyne Viens (Roma) in testa alla classifica con cinque gol ciascuna.
Sei giocatrici sono a un gol di distanza: Ewa Pajor (Barcellona), Lineth Beerensteyn (Wolfsburg), Melchie Dumornay (OL Lyonnes), Caroline Weir (Real Madrid), Alessia Russo (Arsenal) e Fiamma (Atletico).