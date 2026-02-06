UEFA Women's Champions League Risultati e statistiche live
Confermate le variazioni alle rose di Women's Champions League per la fase a eliminazione diretta

venerdì 6 febbraio 2026

Le 12 squadre ancora in corsa in UEFA Women's Champions League hanno confermato le variazioni alle rose per la fase a eliminazione diretta.

La svedese Smilla Holmberg si è trasferita all'Arsenal dall'Hammarby a gennaio
La svedese Smilla Holmberg si è trasferita all'Arsenal dall'Hammarby a gennaio Arsenal FC via Getty Images

Le 12 squadre qualificate alla fase a eliminazione diretta della UEFA Women's Champions League potevano registrare tre nuove giocatrici idonee della lista A entro le 24:00 CET di giovedì 5 febbraio.

Nessuna giocatrice è soggetta a limitazioni, anche se ha giocato per un altro club durante la fase a gironi.

 Clicca su una singola squadra per vedere la rosa completa della fase a eliminazione diretta.

