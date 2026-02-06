Confermate le variazioni alle rose di Women's Champions League per la fase a eliminazione diretta
venerdì 6 febbraio 2026
Le 12 squadre ancora in corsa in UEFA Women's Champions League hanno confermato le variazioni alle rose per la fase a eliminazione diretta.
Le 12 squadre qualificate alla fase a eliminazione diretta della UEFA Women's Champions League potevano registrare tre nuove giocatrici idonee della lista A entro le 24:00 CET di giovedì 5 febbraio.
Nessuna giocatrice è soggetta a limitazioni, anche se ha giocato per un altro club durante la fase a gironi.
