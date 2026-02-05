Anteprima spareggi per la fase a eliminazione diretta di Women's Champions League: OH Leuven-Arsenal, Paris FC-Real Madrid, Wolfsburg-Juventus, Atleti-Man United

La ﻿UEFA Women's Champions League 2025/26 riprende con gli spareggi per la fase a eliminazione diretta che si giocheranno per la prima volta in questa edizione. Le vincitrici delle quattro sfide raggiungeranno nei quarti di finale le già qualificate Barcelona, OL Lyonnes, Chelsea e Bayern München.

Ecco una guida alle partite d'andata e ritorno tra le squadre classificate dal 5° al 12° posto della fase campionato.

Mercoledì 11 febbraio

OH Leuven - Arsenal (18:45 CET)

Reduce dalla vittoria nella prima edizione della FIFA Women's Champions Cup, le campionesse in carica dell'Arsenal affrontano l'OH Leuven, club battuto per 3-0 nell'ultima giornata della fase campionato. La vincente giocherà contro il Chelsea nei quarti di finale.

Le Gunners sono rinvigorite dai rientri dagli infortuni dell'esterna Chloe Kelly e della portiera Daphne van Domselaar. Inoltre le inglesi possono contare sull'esperienza della scorsa stagione, quando sono riuscite a superare con successo la fase a eliminazione diretta prima di vincere il trofeo.

Le loro avversarie hanno indubbiamente meno esperienza in Europa, ma hanno superato le aspettative raggiungendo la fase a eliminazione diretta al loro esordio nella competizione. L'OH Leuven è in ottima forma in campionato, dove guida la Superlega femminile belga, e, sebbene abbia davanti un compito difficile contro le detentrici del titolo, spera di continuare a scrivere la storia sulla scia dell'unica vittoria e dei tre pareggi ottenuti nella fase campionato.

Highlights: OH Leuven - Arsenal 0-3 ﻿

Paris FC - Real Madrid (21:00 CET)

Le due squadre si sono già affrontate alla terza giornata, quando il gol nei secondi finali di Caroline Weird ha regalato alla formazione spagnola il pareggio per 1-1 a Madrid.

Il Real ha iniziato la fase campionato con un netto 6-2 sulla Roma, ma poi ha avuto risultati altalenanti uscendo dal piazzamento valido per la qualificazione diretta ai quarti. Il Paris ha invece battuto Benfica e Vålerenga nelle giornate 4 e 5, qualificandosi alla fase a eliminazione diretta per la prima volta da quando gareggiava come Juvisy nel 2012/13.

Le Blancas punteranno a ripetere o migliorare il successo della scorsa stagione, quando raggiunsero i quarti di finale, dove le loro rivali spagnole del Barcelona attendono le vincitrici di questo spareggio.

Highlights: Real Madrid - Paris FC 1-1 ﻿

Il tabellone della fase a eliminazione diretta

Giovedì 12 febbraio

Wolfsburg - Juventus (18:45 CET)

Cristiana Girelli è andata in gol nei secondi finali dell'entusiasmante pareggio per 2-2 nella sfida giocata a Torino nella fase a gironi 2021/22. Anche questa partita sarà molto combattuta dato che le due squadre hanno chiuso la fase campionato con un solo punto di distacco.

Il Wolfsburg ha raggiunto almeno i quarti di finale in 12 delle ultime 13 stagioni, mentre la Juventus punta a raggiungere i quarti per la seconda volta.

Entrambe le squadre hanno segnato 13 gol nella fase campionato e hanno mantenuto la porta inviolata solo una volta ciascuna. Con in palio la sfida contro le otto volte campionesse d'Europa dell'OL Lyonnes nei quarti di finale, questa partita ha tutte le carte in regola per regalare emozioni e gol.

Statistica: Il Wolfsburg non ha mai perso una sfida con andata e ritorno in una competizione UEFA contro una squadra italiana, avendo vinto tutti e tre i precedenti incroci.

Women's Champions League 2021: Juventus - Wolfsburg 2-2 ﻿

Atleti - Manchester United (21:00 CET)

Il Manchester United ha vinto 1-0 alla seconda giornata contro l'Atleti grazie a un gran gol al volo di Fridolina Rolfö.

La fase a eliminazione diretta tuttavia è un territorio inesplorato per la squadra inglese, che si è qualificata per la prima volta in questa stagione.

Col Bayern München in attesa della vincitrice nei quarti di finale, l'Atleti spera di proseguire il cammino in Women's Champions League e raggiungere almeno i quarti come fatto nel 2019/2020. La squadra spagnola ha segnato 13 gol nelle sei partite della fase campionato, quindi si preannuncia una sfida avvincente tra una delle difese più solide e uno degli attacchi più letali della competizione.

Highlights: Atleti - Man Utd 0-1 ﻿

Ritorno:

Mercoledì 18 febbraio

Real Madrid - Paris FC (18:45 CET)

Arsenal - OH Leuven (21:00 CET)

Giovedì 19 febbraio

Juventus - Wolfsburg (18:45 CET)

Man United - Atleti (21:00 CET)