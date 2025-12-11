La Squadra della Settimana della quinta giornata di Women's Champions League

La Squadra della Settimana è selezionata dagli osservatori tecnici UEFA. Per ogni partita, un osservatore esperto è supportato dall'unità di analisi UEFA di Nyon (Svizzera).

Lowiese Seynhaeve, OH Leuven

Per la seconda giornata consecutiva, le sue parate hanno aumentano le possibilità di qualificazione della sua squadra: contro il PSG ne ha compiute sei, con un coefficiente "gol evitati" pari a 1,57.

Melween N'Dongala, Paris FC

Qualità nel possesso palla e presenza costante in attacco contro il Vålerenga, con cross e occasioni create. Solida anche in difesa, dove ha vinto diversi duelli chiave.

Millie Bright, Chelsea

Ha guidato il gioco partendo dalla difesa contro la Roma, con nove recuperi e 113 passaggi distribuiti con calma e leadership in una vittoria dominante.

María Méndez, Real Madrid

Determinante in entrambe le fasi contro il Wolfsburg: un gol, cinque disimpegni e una grande capacità di guidare la difesa della sua squadra, rimasta in dieci e poi in nove.

Kim Everaerts, OH Leuven

Nove recuperi (più qualsiasi altra giocatrice), due intercetti e otto duelli vinti su 12 in una prova difensiva di grande solidità contro il PSG.

Melchie Dumornay, OL Lyon

Quando lo United ha alzato il ritmo, lei ha risposto allo stesso livello e i suoi due gol hanno spento ogni tentativo di rimonta.

Pernille Harder, Bayern München

Ha trascinato il Bayern sul campo dell'Atlético: prima ha pareggiato ridando morale alla squadra, poi ha firmato il sorpasso con un pregevole gol al volo.

Alexia Putellas, Barcellona

Fondamentale come sempre: un gol, un assist e sei occasioni create nella vittoria contro il Benfica.

Beth Mead, Arsenal

Il suo gol in avvio contro il Twente ha deciso la partita e la qualificazione. È sempre la giocatrice più pericolosa dell'Arsenal in attacco.

Cristiana Girelli, Juventus

Una prestazione da leader: quattro occasioni create e due rigori segnati con la solita freddezza nel successo contro il St. Pölten.

Linda Caicedo, Real Madrid

Pericolosa in 11 contro 11 e anche in inferiorità numerica, perché la sua tecnica e la sua velocità hanno generato quasi tutte le occasioni del Madrid. Il suo gol in contropiede dalla sua metà campo è stato un capolavoro.