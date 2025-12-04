Anteprima quinta giornata di Women's Champions League: Real Madrid-Wolfsburg, Barcelona-Benfica, Man Utd-OL Lyonnes

La quinta giornata della fase campionato di UEFA Women's Champions League è in programma martedì e mercoledì, con sette posti su 12 ancora in palio per la qualificazione e una lotta sempre più intensa per l'accesso diretto ai quarti di finale.

Le 18 squadre si sfidano in sei giornate. Le prime quattro in classifica accederanno direttamente ai quarti di finale, mentre le squadre dal quinto al dodicesimo posto andranno agli spareggi per la fase a eliminazione diretta di febbraio.

Chi ha superato la fase campionato finora? Matematicamente ai quarti di finale o agli spareggi per la fase a eliminazione diretta: Barcelona, OL Lyonnes, Wolfsburg, Manchester United, Bayern München

Orari CET

Martedì 9 dicembre:

St. Pölten - Juventus (18:45)

Il St. Pölten ha interrotto una serie di 11 sconfitte nella fase a gironi/campionato, recuperando due gol di svantaggio e pareggiando 2-2 in casa del Vålerenga alla quarta giornata. La squadra austriaca, che con questo risultato ha abbandonato il fondo della classifica, spera di consolidarlo davanti ai tifosi di casa per rimanere a contatto con le prime 12. La Juventus arriva invece da un 3-3 contro l'OL Lyonnes dopo aver sprecato tre gol di vantaggio all'intervallo, ma rimane ottava a due punti dalle prime quattro.

Statistica: la Juventus è l'unica squadra ad aver impedito al St. Pölten di raggiungere la fase a gironi/campionato da quando è stata introdotta nel 2021/22, vincendo 4-1 nella finale del primo turno di qualificazione (equivalente all'attuale secondo turno di qualificazione) a Torino.

Arsenal - Twente (21:00)

L'Arsenal ha iniziato la difesa del titolo con qualche difficoltà, ma alla quarta giornata ha vinto 2-1 in rimonta contro il Real Madrid con doppietta di Alessia Russo. Un altro successo al Meadow Park porterebbe le campionesse in carica a nove punti. Il Twente ha iniziato la fase campionato con un onorevole 1-1 contro il Chelsea, ma da allora ha raccolto solo un punto.

Paris Saint-Germain - OH Leuven (21:00)

Pochi avrebbero immaginato che il PSG si sarebbe trovato in fondo alla classifica dopo quattro partite. La squadra cerca ancora il primo punto contro l'OH Leuven, poi dovrà superare il Benfica per avere la possibilità di passare il turno. L'OH Leuven, all'esordio, è tra le prime 12 squadre dopo una vittoria e due pareggi in quattro partite; l'unica sconfitta è stata quella tutt'altro che sorprendente per 3-0 contro il Barcellona.

Real Madrid - Wolfsburg (21:00)

Questa potrebbe essere una partita chiave nella corsa per arrivare tra le prime quattro e guadagnare l'accesso diretto ai quarti di finale; il Wolfsburg è terzo a nove punti e si è già assicurato almeno un posto agli spareggi, mentre il Real Madrid è settimo con sette punti. L'imbattibilità della squadra spagnola si è conclusa con la sconfitta contro l'Arsenal alla quarta giornata; la stessa sera, il Wolfsburg battuto 5-2 il Manchester United, che fino ad allora non aveva perso un punto.

Mercoledì 10 dicembre:

Barcelona - Benfica (18:45)

Con l'1-1 contro il Chelsea alla quarta, il Barcellona è rimasto in testa per differenza reti davanti all'OL Lyonnes dopo quattro partite ed è certo di avere almeno un posto agli spareggi per la fase a eliminazione diretta. La lista delle infortunate delle tre volte campionesse si è allungata durante la sosta per le nazionali, con Aitana Bonmatí fuori per diversi mesi insieme a Kika Nazareth. Il Benfica ha pareggiato in casa contro il Twente e perso contro il Paris FC a novembre, rimanendo a quattro punti dalle prime 12.

Vålerenga - Paris FC (18:45)

Col 2-2 contro il St. Pölten dopo essere stato in vantaggio di due gol, il Vålerenga è rimasto a un punto dal 12° posto. Quella posizione è attualmente occupata dal Paris, che ha pareggiato con il Real Madrid e battuto il Benfica a novembre, rendendo questo incontro fondamentale nella corsa alle prime 12 posizioni.

Chelsea - Roma (21:00)

Nonostante sia ancora imbattuto, il Chelsea è fuori dalle prime quattro posizioni dopo il pareggio per 1-1 con il Barcelona, ma punta alla vittoria contro la Roma dopo l'ottima prestazione contro le catalane. La squadra italiana, che ha conquistato il suo unico punto nella quarta giornata pareggiando contro l'OH Leuven, può ancora entrare nella top 12 e proverà a scalare la classifica nella prima sfida in assoluto contro una squadra inglese.

Statistica: Dopo quattro partite, il Chelsea è al secondo posto in condivisione per gol segnati (12) e a pari merito con il Barcelona per gol subiti (2). La Roma è rispettivamente al 14° (3) e al 17° (12) posto in queste classifiche.

Atlético Madrid - Bayern München (21:00)

Entrambe queste squadre hanno vinto in trasferta nell'ultima giornata. Il Bayern ha vinto 3-1 in casa del Paris Saint-Germain, portandosi a nove punti e assicurandosi almeno la qualificazione agli spareggi, mentre l'Atleti si è imposto 4-0 nella trasferta contro il Twente, raggiungendo quota sei punti. Con l'Atleti che volerà in casa dell'OL Lyonnes nella sesta giornata, le spagnole faranno il possibile per proseguire su questa strada e raggiungere il Bayern nella fase a eliminazione diretta.

Manchester United - OL Lyonnes (21:00)

Le due squadre alla quarta giornata hanno visto interrompersi il loro inizio perfetto: Il Manchester United ha perso 5-2 in casa del Wolfsburg, mentre l'OL Lyonnes ha pareggiato 3-3 contro la Juventus. Ma entrambe hanno comunque confermato il loro passaggio alla fase a eliminazione diretta. Con lo United al quarto posto e l'OL al secondo, l'obiettivo è adesso la qualificazione diretta ai quarti di finale, e questo incontro sarà determinante in questo senso.