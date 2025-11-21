La Squadra della Settimana di Women's Champions League: quarta giornata

La Squadra della Settimana è selezionata dagli osservatori tecnici UEFA. Ogni partita è seguita da un osservatore esperto, supportato dall'unità di analisi UEFA di Nyon (Svizzera).

Lowiese Seynhaeve, OH Leuven

Seynhaeve ha assicurato il pareggio con 11 parate decisive, mantenendo la squadra in partita e destabilizzando l'attacco della Roma. La sua sicurezza è stata evidente per tutta la gara, con parate che hanno spinto il pubblico di casa a cantare il suo nome.

Ellie Carpenter, Chelsea

Una forza trainante per il Chelsea, capace di combinare movimenti intelligenti in profondità con precisi dai e vai. Sia servendo le compagne che finalizzando, ha creato costantemente occasioni da gol, coprendo ampie zone di campo sulla fascia destra e dimostrando controllo e lucidità anche in fase difensiva.

Wendie Renard, OL Lyonnes

La capitana della OL Lyonnes è stata l'artefice della straordinaria rimonta della sua squadra da un 3-0, segnando l'ultimo gol e comandando la difesa con autorità. Per la sua leadership dopo un primo tempo difficile, sommata ai tanti intercetti e ai duelli vinti, è stata protagonista sia con la palla che senza.

Silvia Lloris, Atlético de Madrid

Ha ancorato la linea difensiva dell'Atleti in una gara dominante, mantenendo la porta inviolata e guidando la difesa con sei recuperi e quattro duelli vinti. Grande lucidità e controllo dalle retrovie.

Franziska Kett, Bayern München

Eccezionale sia con che senza palla, ha vinto 10 duelli su 13 e numerosi contrasti. La sua lucidità nel possesso palla e l'ottima distribuzione del pallone, con il 91% di precisione nei passaggi, hanno aiutato a controllare la partita, mentre il suo senso della posizione in difesa e la capacità di attirare falli hanno creato spazi e opportunità per la sua squadra.

Chiara Beccari, Juventus

Beccari ha guidato la Juventus nel primo tempo segnando un gol, servendo un assist e giocando un ruolo chiave nella preparazione del 3-0. Con creatività e visione di gioco ha individuato costantemente spazi, diventando protagonista di tutte le fasi offensive.

Anaele Le Moguedec, Paris FC

Giocatrice dinamica, abbina intelligenza difensiva e iniziativa in attacco. Ha recuperato numerosi palloni, vinto duelli importanti e avviato transizioni portando la palla in zona pericolosa prima di servire le compagne. La sua prestazione è stata coronata da due assist ben confezionati.

Olaug tvedten, Vålerenga

Ha avuto molto peso in fase di possesso palla, usando la sua qualità tecnica per ricevere e creare occasioni. Il suo pressing senza palla e i movimenti intelligenti sono culminati in un bel secondo gol dopo una transizione precisa.

Ella Peddemors, Wolfsburg

Peddemors ha propiziato il pareggio mentre il Wolfsburg era in svantaggio nel primo tempo e ha segnato il secondo gol 20 minuti dopo, aiutando la squadra a centrare una convincente vittoria contro il Manchester United. Il Wolfsburg è così tra le prime quattro della fase campionato.

Lineth Beerensteyn, Wolfsburg

È stata pericolosa per tutta la partita, segnando due gol e guidando l'attacco del Wolfsburg con azioni dirette e incisive. La sua intensità nel pressing senza palla ha interrotto le manovre di costruzione del Man United e ha creato ulteriori occasioni per la sua squadra.

Alessia Russo, Arsenal

Russo è stata il perno offensivo dell'Arsenal, segnando due gol e dimostrando una grande tenuta atletica. Ha partecipato a quasi tutte le azioni migliore, confermandosi fondamentale sia in fase di possesso che senza palla.