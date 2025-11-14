Anteprima della quarta giornata di Women's Champions League: Wolfsburg-Man Utd, Chelsea-Barcelona, Arsenal-Real Madrid

La quarta tornata di incontri della fase campionato di UEFA Women's Champions League è in programma mercoledì e giovedì, con alcune squadre già vicine alla fase a eliminazione diretta.

Le 18 contendenti si sfidano in sei giornate. Le prime quattro squadre in classifica accederanno direttamente ai quarti di finale, mentre quelle classificate tra la quinta e la dodicesima posizione andranno agli spareggi per la fase a eliminazione diretta di febbraio.

Dove guardare la Women's Champions League

Orari CET

Mercoledì 19 novembre

Juventus - OL Lyonnes (18:45)

Finora non c'è stato modo di fermare l'OL del neoallenatore Jonatan Giráldez, che con il 3-1 di martedì scorso contro il Wolfsburg è a nove punti. La Juventus ha centrato la sua seconda vittoria in rimonta nella fase campionato battendo l'Atlético de Madrid 2-1 alla terza giornata ed è attualmente settima in classifica.

Statistica: la Juventus non ha perso le ultime due partite casalinghe contro l'OL, vincendo 2-1 all'andata dei quarti di finale 2021/22 e pareggiando 1-1 nella fase a gironi della stagione successiva.

Wolfsburg - Manchester United (18:45)

Lo United, all'esordio e con un solo gol subito, è una delle sole tre squadre a punteggio pieno dopo le vittorie contro Atleti, Vålerenga e Paris Saint-Germain. Il Wolfsburg cercherà invece di riprendersi dalla sconfitta della scorsa settimana in casa dell'OL, che interrotto il suo ottimo inizio nella fase campionato.

Highlights: Arsenal - Real Madrid 3-0

Arsenal - Real Madrid (21:00)

L'Arsenal campione in carica rimane a tre punti dopo la sconfitta per 3-2 da una situazione di vantaggio per 2-0 in casa del Bayern, mentre il Madrid è ancora imbattuto grazie alla rete del pareggio di Caroline Weir in abbondante recupero contro il Paris FC. Le Gunners hanno affrontato il Madrid ai quarti di finale della scorsa stagione, ribaltando la sconfitta per 2-0 dell'andata con un 3-0 e passando in semifinale.

Paris FC - Benfica (21:00)

Il Paris è a due punti dopo il pareggio acciuffato in extremis dal Real Madrid alla terza giornata, quello alla prima contro l'OH Leuven e la sconfitta per 4-0 in casa del Chelsea. Il Benfica ha raccolto i primi punti la scorsa settimana pareggiando 1-1 contro il Twente. Nell'occasione, Cristina Martin-Prieto ha segnato il suo quinto gol in sette presenze.

Vålerenga - St. Pölten (21:00)

Il Vålerenga ha conquistato la sua prima vittoria nella fase a gironi/campionato al nono tentativo martedì scorso grazie a uno splendido gol su azione personale di Stine Brekken nell'1-0 in casa della Roma. Il St. Pölten è ancora alla ricerca dei primi punti nella fase campionato, con subito 15 gol senza segnarne, e arriva dalla sconfitta per 6-0 in casa del Chelsea alla terza giornata.

Terza giornata di Women's Champions League: guarda tutti i gol

Giovedì 20 novembre

Twente - Atlético de Madrid (18:45)

Il Twente ha pareggiato 1-1 in casa del Benfica la scorsa settimana, conquistando il secondo punto dopo aver fermato anche il Chelsea alla prima giornata. L'Atleti ha una sola lunghezza di vantaggio sul Twente dopo le sconfitte casalinghe contro Manchester United e Juventus, ma ha vinto l'unica trasferta nella fase campionato con un convincente 6-0 contro il St. Pölten.

Chelsea - Barcellona (21:00)

Nella riedizione della scorsa semifinale, il Barcellona – in testa alla classifica per differenza reti dopo tre comode vittorie – fa visita a un Chelsea che si trova a soli due punti di distanza. La storia recente è dalla parte delle blaugrana, che hanno eliminato le blues nelle ultime tre semifinali vincendo sempre a Stamford Bridge.

Paris Saint-Germain - Bayern München (21:00)

Il PSG ha superato la fase a gironi in tutte e tre le stagioni in cui si è qualificato con il format precedente, ma nel 2025/26 è ancora senza punti dopo aver perso 2-1 in casa del Manchester United mercoledì scorso. Il Bayern ha invece rimontato due gol di svantaggio e ha battuto le campionesse in carica dell'Arsenal per 3-2, portandosi a sei punti. L'ultima volta che le due squadre si sono incontrate, il rocambolesco 2-2 nell'ultima serata della fase a gironi 2023/24 ha qualificato PSG e Ajax ai quarti ed estromesso il Bayern di un soffio.

OH Leuven - Roma (21:00)

L'OH Leuven ha subito la prima sconfitta della sua ragguardevole stagione d'esordio mercoledì scorso, perdendo 3-0 a Barcellona dopo il pareggio contro il Paris FC e la vittoria sul Twente. La Roma arriva invece dalla sconfitta contro il Vålerenga dopo quelle contro il Barcellona e il Real Madrid.

Statistica: l'OH Leuven, alla sua prima stagione in Europa, cercherà di emulare la Roma, ultima squadra femminile ad aver superato la fase a gironi/campionato al debutto nel 2022/23.

Women's Champions League: quando si giocano le altre partite della fase campionato? Quinta giornata: 9/10 dicembre

Sesta giornata: 17 dicembre