La Squadra della Settimana di Women's Champions League: terza giornata

La Squadra della Settimana viene scelta dal Gruppo di osservatori tecnici UEFA, che dispone di un osservatore esperto che assiste a tutte le partite ed è supportato nelle sue selezioni dall'unità di analisi UEFA con sede a Nyon, in Svizzera.

Tove Enblom, Vålerenga

Ha mantenuto la porta inviolata nella fondamentale vittoria in trasferta, consentendo alla sua squadra di ottenere il primo punto della stagione grazie allo 0,85 di gol sventati.

Estela Carbonell, Juventus

Ha disputato una grande prestazione in entrambe le fasi. Il suo assist per il secondo gol ha messo in luce la sua pericolosità in fase offensiva, mentre in difesa ha spazzato tre palloni, effettuato due blocchi e arginato la sua forte avversaria diretta.

Irene Paredes, Barcelona

Ha segnato un gol di testa su calcio piazzato ed è stata la leader di una difesa che ha mantenuto la porta inviolata e concesso zero tiri alle avversarie.

Christy Ucheibe, Benfica

La centrale del Benfica ha guidato con autorevolezza la difesa e ha effettuato intercetti e blocchi decisivi. È stata brava nelle situazioni di 1 contro 1 e sicura in fase di possesso palla.

Jayde Riviere, Manchester United

Affidabile in difesa, ha avuto un'intesa perfetta con le compagne di reparto e ha effettuato alcuni interventi decisivi. Sempre pronta a contribuire alla fase offensiva, ha effettuato un assist millimetrico sbloccando una partita che sembrava doversi giocare a centrocampo.

Stine Brekken, Vålerenga

Ha segnato il gol decisivo grazie a una splendida azione personale tecnicamente perfetta. Ha lavorato duramente in fase di non possesso per disturbare la manovra delle avversarie, mentre nella mediana ha supportato la manovra e il possesso palla del Vålerenga facendo da collante tra i reparti.

Catarina Macario, Chelsea

Il suo contributo offensivo nella straordinaria vittoria per 6-0 è stato determinante. I suoi due gol hanno assicurato la vittoria, raddoppiando il vantaggio del Chelsea poco prima dell'intervallo con un preciso tiro nell'angolo basso e trasformando poi un rigore nel secondo tempo. Ha anche effettuato cinque passaggi chiave.

Caroline Weir, Real Madrid

Fondamentale negli incessanti attacchi del Real Madrid, ha dimostrato grande abilità tecnica negli spazi ristretti e ha segnato il gol del pareggio nei minuti finali della partita.

Klara Bühl, Bayern München

Ha fatto tre assist e ha dimostrato calma e determinazione nelle decisioni in attacco, controllando il flusso offensivo.

Ada Hegerberg, OL Lyonnes

Ha dimostrato la sua qualità sopraffina con due gol ben realizzati, leggendo il gioco in modo intelligente e finalizzando con precisione.

Vicky López, Barcelona

Spina nel fianco della difesa avversaria, è stata superlativa nelle situazioni di 1 contro 1, e ha dimostrato un'ottima consapevolezza posizionale creando anche molteplici occasioni da gol.