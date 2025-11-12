Women's Champions League, mercoledì: rimonta Bayern contro l'Arsenal, la Juve vince a Madrid

Il Bayern München rimonta due gol e batte le detentrici della UEFA Women's Champions League, mentre Barcelona e Manchester United si uniscono all'OL Lyonnes in testa alla classifica. Vittoria pesante della Juventus sul campo dell'Atlético de Madrid, mentre la gara tra Twente e Benfica finisce 1-1.

UEFA.com riepiloga tutte le partite del mercoledì della terza giornata.

Bayern München - Arsenal 3-2

Il Bayern segna tre gol negli ultimi 23 minuti e completa una sorprendente rimonta contro le campionesse in carica. Il capitano Glódís Viggósdóttir firma la rete decisiva all'86' dopo quelle di Alara e Pernille Harder. L'Arsenal si era portato in vantaggio con Emily Fox e un bel gol di Mariona Caldentey.

Player of the Match: Klara Bühl (Bayern)

Man Utd - Paris Saint-Germain 2-1

Il Manchester United vince una partita avvincente grazie a un preciso colpo di testa preciso di Fridolina Rolfö. Lo United si era portato in vantaggio al 31' con Melvine Malard, mentre Olga Carmona aveva momentaneamente pareggiato per le ospiti con uno splendido tiro dalla distanza.

Player of the Match: Jayde Riviere (Man Utd)

Barcelona - OH Leuven 3-0

Il Barcellona supera un Leuven comunque caparbio e chiude la terza giornata in testa alla classifica con nove punti. Alexia Putellas sblocca il risultato su rigore nel recupero del primo tempo, Kim Everaerts commette autogol su cross di Caroline Graham Hansen all'11' della ripresa e la gara si chiude con il colpo di testa vincente di Irene Paredes al 67'.

Player of the Match: Vicky López (Barcelona)

Atlético de Madrid - Juventus 1-2

La Juve sale a sei punti con una bella vittoria in rimonta grazie alla splendida punizione di Emma Stølen Godø e al potente colpo di testa del capitano Barbara Bonansea.

Amaiur Sarriegi porta in vantaggio l'Atleti al 39' indirizzando in rete un preciso tocco di Fiamma, ma le ospiti pareggiano allo scadere del primo tempo con un calcio piazzato di Stølen Godø dal limite dell'area. Le bianconere vanno sul 2-1 verso il quarto d'ora della ripresa con Bonansea su un invitante cross di Estela Carbonell, lasciando l'Atleti a tre punti.

Player of the Match: Estela Carbonell (Juventus)

Benfica - Twente 1-1

Il gol di Lynn Groenewegen regala il secondo punto al Twente. Cristina Martín-Prieto porta avanti la squadra di casa con un sublime tiro dalla distanza al 62'. La squadra dei Paesi Bassi risponde sette minuti dopo, quando il cross di Leonie Vliek permette a Groenewegen di insaccare di prima intenzione dall'interno dell'area.

Player of the Match: Christy Ucheibe (Benfica)

I risultati di martedì

Roma - Vålerenga 0-1

OL Lyonnes - Wolfsburg 3-1

Real Madrid - Paris FC 1-1

St. Pölten - Chelsea 0-6

