Women's Champions League, martedì: l'OL Lyonnes batte il Wolfsburg, cade la Roma, valanga Chelsea

L'OL Lyonnes è la prima squadra a nove punti nella nuova fase campionato della UEFA Women's Champions League grazie al 3-1 sul Wolfsburg, in una serata in cui anche Chelsea e Vålerenga assaporano la vittoria.

Ada Hegerberg segna una doppietta, mentre Wendie Renard, alla sua 100esima vittoria nella competizione, va a segno per l'OL contro le rivali di sempre del Wolfsburg. Il Chelsea è a due punti di distanza dopo la vittoria per 6-0 a St. Pölten, così come il Real Madrid grazie al pareggio in extremis contro il Paris FC. Il Vålerenga passa 1-0 in casa della Roma, conquistando la sua prima vittoria nella fase campionato.

UEFA.com riepiloga le partite di martedì.

Classifiche

Clicca sui risultati per rivivere la partita minuto per minuto.

Roma - Vålerenga 0-1

Highlights: Roma - Vålerenga 0-1

Un gol su azione personale di Stine Brekken al 40' assicura al Vålerenga la vittoria con il minimo scarto. Il club norvegese aveva già sfiorato il vantaggio pochi minuti prima con un colpo di testa di Sara Hørte deviato sul palo.

Le ospiti passano in vantaggio poco prima dell'intervallo quando Brekken sfugge ad Annalena Rieke con un tunnel, si porta al limite dell'area e fa partire un tiro imprendibile all'incrocio dei pali. La Roma si spinge in avanti per evitare la terza sconfitta nella fase campionato ma non riesce a trovare un varco nella solida difesa norvegese.

Player of the Match: Stine Brekken (Vålerenga)

OL Lyonnes - Wolfsburg 3-1

Highlights: OL Lyonnes - Wolfsburg 3-1

La doppietta di Hegerberg nel primo tempo apre la strada alla settima vittoria consecutiva dell'OL contro il Wolfsburg. Korbin Shrader colpisce due volte la traversa in un avvio arrembante delle padrone di casa, ma poi arriva il gol di Hegerberg dalla corta distanza dopo una deviazione sulla traversa di Stina Johannes su punizione di Lindsey Heaps.

Hegerberg firma la sua seconda rete, la numero 69 nella competizione (record), poco dopo con un colpo di testa su assist di Selma Bacha. Renard consolida il vantaggio su rigore al 72', mentre Lineth Beerensteyn accorcia le distanze con un rasoterra.

Player of the Match: Ada Hegerberg (OL Lyonnes)

St. Pölten - Chelsea 6-0

Highlights: St. Pölten - Chelsea 0-6

Le doppiette di Catarina Macario e Sam Kerr ispirano la comoda vittoria del Chelsea contro il St. Pölten, ancora senza punti. Wieke Kaptein apre le danze al 13' sfruttando un preciso cross di Ellie Carpenter, mentre Macario segna il suo primo gol poco prima dell'intervallo con una conclusione piazzata.

L'attaccante americana segna il terzo gol delle ospiti su rigore. Kerr ne firma due prima e dopo l'autorete di Lisa Ebert, tornando a referto nella competizione dopo quasi due anni.

Player of the Match: Catarina Macario (Chelsea)

Real Madrid - Paris FC 1-1

Highlights: Real Madrid - Paris FC 1-1

Caroline Weir segna all'ottavo minuto di recupero e permette al Real Madrid di rimanere imbattuto, negando la prima vittoria al Paris FC. Le merengues, che avevano iniziato la giornata a punteggio pieno, dominano per gran parte dell'incontro. Dopo una traversa di Linda Caicedo in avvio, un tiro di Naomie Feller viene respinto da Mylène Chavas.

Il Paris, tuttavia, passa in vantaggio alla fine del primo tempo, quando Lorena Azzaro trasforma un rigore e festeggia il suo primo gol in Champions League. Chavas neutralizza Caicedo e Iris Santiago e sembra tenere a bada il Madrid, ma Weir segna da dentro l'area a pochi secondi dalla fine.

Player of the Match: Caroline Weir (Real Madrid)

Le partite di mercoledì

Barcelona - OH Leuven (18:45)

Bayern München - Arsenal (18:45)

Benfica - Twente (21:00)

Atlético Madrid - Juventus (21:00)

Manchester United - Paris Saint-Germain (21:00)

Orari CET

