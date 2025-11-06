Anteprima terza giornata di Women's Champions League: OL-Wolfsburg, Bayern-Arsenal, Man Utd-PSG

La terza giornata della fase campionato di UEFA Women's Champions League si giocherà martedì e mercoledì e comprende l'ennesima sfida tra OL Lyonnes e Wolfsburg, due delle cinque squadre che cercheranno di rimanere a punteggio pieno.

Le 18 squadre si sfidano in sei giornate. Le prime quattro in classifica accedono direttamente ai quarti di finale, mentre le squadre classificate dal quinto al dodicesimo posto accederanno agli spareggi per la fase a eliminazione diretta a febbraio.

Martedì 11 novembre

Calci di inizio CET

Roma - Vålerenga (18:45)

La giornata di martedì inizia con un incontro tra due squadre a zero punti. La Roma ha perso 6-2 in casa del Real Madrid e 4-0 davanti al suo pubblico contro il Barcellona, mentre il Vålerenga è stato battuto 1-0 in casa del Manchester United e poi si è arreso per 2-1 contro il Wolfsburg con un gol nei minuti di recupero.

Statistica: nella scorsa fase a gironi, le giallorosse hanno iniziato con due vittorie ma non sono riuscite ad approdare ai quarti di finale, piazzandosi dietro al Wolfsburg che era a zero punti fino alla terza giornata (come la Roma adesso).

OL Lyonnes - Wolfsburg (21:00)

Nessun'altra sfida nella competizione può eguagliare OL - Wolfsburg, che negli ultimi 10 confronti diretti si sono affrontate quattro volte in finale; tre di queste sono andate al club francese, che arriva da sei vittorie consecutive in Women's Champions League contro le rivali di sempre. Entrambi i club hanno collezionato sei punti finora.

Highlights 2024/25: Lyon - Wolfsburg 1-0

Real Madrid - Paris FC (21:00)

Il Real Madrid ha iniziato la fase campionato con un 6-2 sulla Roma e la vittoria per 2-1 in casa del Paris Saint-Germain. Il Paris FC ha un punto dopo il 2-2 in casa contro l'OH Leuven e la sconfitta per 4-0 in casa del Chelsea.

St. Pölten - Chelsea (21:00)

A secco di punti, il St. Pölten è reduce da 11 sconfitte consecutive nella fase a gironi/campionato e in questa edizione ha perso contro Atletico Madrid e OL. Affronterà un Chelsea che, dopo l'1-1 in casa del Twente alla prima giornata, ha vinto 4-0 contro il Paris FC e cercherà un altro buon risultato nella trasferta a Barcellona della quarta giornata.

Mercoledì 12 novembre

Bayern München - Arsenal (18:45)

Le partite della scorsa edizione tra le due squadre riassumono la straordinaria stagione dell'Arsenal. Il Bayern ha vinto 5-2 alla prima giornata con una tripletta di Pernille Harder, ma le Gunners ha strappato alla squadra tedesca il primo posto nel girone vincendo 3-2 alla sesta giornata e conquistando successivamente il trofeo. Entrambe sono a tre punti dopo aver perso le partite d'esordio e vinto la gara successiva.

Guarda la tripletta di Pernille Harder contro l'Arsenal nel 2024/25

Barcelona - OH Leuven (18:45)

Il Barcellona ha iniziato la fase campionato con due vittorie e 11 gol segnati, nonostante gli infortuni di Ewa Pajor, Salma Paralluelo e Patri Guijarro. L'OH Leuven, all'esordio, è però in fiducia dopo un ottimo inizio, con un 2-2 in rimonta in casa del Paris FC seguito da una vittoria in rimonta per 2-1 contro il Twente.

Manchester United - Paris Saint-Germain (21:00)

Due stagioni fa, il PSG ha messo fine alle speranze del Manchester United di qualificarsi per la sua prima fase a gironi di Women's Champions League. Ora, però, lo United è reduce da due vittorie per 1-0, mentre il PSG è ancora a zero punti dopo le sconfitte contro Wolfsburg e Real Madrid.

Atlético Madrid - Juventus (21:00)

Entrambe le squadre hanno vinto alla prima giornata ma hanno perso di misura la settimana successiva. L'Atleti ha centrato un facile 6-0 a St. Pölten prima di soccombere 1-0 in casa contro il Manchester United, mentre la Juventus ha superato il Benfica 2-1 con un gol nel finale ma ha subito la stessa sorte in casa del Bayern.

Statistica: si tratta della prima partita dell'Atleti contro un club italiano.

Benfica - Twente (21:00)

Il Benfica è a zero punti dopo la sconfitta contro la Juventus e quella per 2-0 contro l'Arsenal campione in carica. Il Twente ha iniziato con un onorevole 1-1 contro il Chelsea ma ha subito un gol nei minuti di recupero e ha perso 2-1 contro l'OH Leuven alla seconda giornata.

Women's Champions League: quando si giocano le altre partite della fase a gironi? Quarta giornata: 19/20 novembre

Quinta giornata: 9/10 dicembre

Sesta giornata: 17 dicembre