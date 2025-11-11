Anteprima terza giornata di Women's Champions League, mercoledì: Bayern-Arsenal, Barcelona-OHL, Man Utd-PSG, Atleti-Juventus, Benfica-Twente

La terza giornata della fase campionato di UEFA Women's Champions League si conclude mercoledì.

Le 18 squadre si sfidano in sei giornate. Le prime quattro in classifica accedono direttamente ai quarti di finale, mentre le squadre classificate dal quinto al dodicesimo posto accederanno agli spareggi per la fase a eliminazione diretta a febbraio.

Calci di inizio CET

Bayern München - Arsenal (18:45)

Le partite della scorsa edizione tra le due squadre riassumono la straordinaria stagione dell'Arsenal. Il Bayern ha vinto 5-2 alla prima giornata con una tripletta di Pernille Harder, ma le Gunners ha strappato alla squadra tedesca il primo posto nel girone vincendo 3-2 alla sesta giornata e conquistando successivamente il trofeo. Entrambe sono a tre punti dopo aver perso le partite d'esordio e vinto la gara successiva.

Guarda la tripletta di Pernille Harder contro l'Arsenal nel 2024/25

Barcelona - OH Leuven (18:45)

Il Barcellona ha iniziato la fase campionato con due vittorie e 11 gol segnati, nonostante gli infortuni di Salma Paralluelo e Patri Guijarro. L'OH Leuven, all'esordio, è però in fiducia dopo un ottimo inizio, con un 2-2 in rimonta in casa del Paris FC seguito da una vittoria in rimonta per 2-1 contro il Twente.

Manchester United - Paris Saint-Germain (21:00)

Due stagioni fa, il PSG ha messo fine alle speranze del Manchester United di qualificarsi per la sua prima fase a gironi di Women's Champions League. Ora, però, lo United è reduce da due vittorie per 1-0, mentre il PSG è ancora a zero punti dopo le sconfitte contro Wolfsburg e Real Madrid.

Atlético Madrid - Juventus (21:00)

Entrambe le squadre hanno vinto alla prima giornata ma hanno perso di misura la settimana successiva. L'Atleti ha centrato un facile 6-0 a St. Pölten prima di soccombere 1-0 in casa contro il Manchester United, mentre la Juventus ha superato il Benfica 2-1 con un gol nel finale ma ha subito la stessa sorte in casa del Bayern.

Statistica: si tratta della prima partita dell'Atleti contro un club italiano.

Benfica - Twente (21:00)

Il Benfica è a zero punti dopo la sconfitta contro la Juventus e quella per 2-0 contro l'Arsenal campione in carica. Il Twente ha iniziato con un onorevole 1-1 contro il Chelsea ma ha subito un gol nei minuti di recupero e ha perso 2-1 contro l'OH Leuven alla seconda giornata.

Le partite di martedì

Roma - Vålerenga 0-1

OL Lyonnes - Wolfsburg 3-1

Real Madrid - Paris FC 1-1

St. Pölten - Chelsea 0-6

Women's Champions League: quando si giocano le altre partite della fase a gironi? Quarta giornata: 19/20 novembre

Quinta giornata: 9/10 dicembre

Sesta giornata: 17 dicembre