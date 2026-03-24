UEFA Women's Champions League Risultati e statistiche live
Scarica
UEFA.com funziona meglio su altri browser
Per la migliore esperienza possibile, consigliamo Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Migliori marcatrici Women's Champions League: Alessia Russo davanti a Lineth Beerensteyn, Pernille Harder, Evelyne Viens e Caroline Weir

martedì 24 marzo 2026

Alessia Russo dell'Arsenal guida a quota sette gol, tre in più di Lineth Beerensteyn, Pernille Harder, Evelyne Viens e Caroline Weir.

Alessia Russo guida la classifica marcatrici
Alessia Russo guida la classifica marcatrici AFP via Getty Images

La corsa per il titolo di capocannoniere della UEFA Women's Champions League 2025/26 vede Alessia Russo dell'Arsenal in vetta a quota otto reti, tre in più di Lineth Beerensteyn (Wolfsburg), Pernille Harder (Bayern München), Evelyne Viens (Roma) e Caroline Weir (Real Madrid).

Classifica marcatrici

Classifica marcatrici Women's Champions League 2025/26 (dalla fase campionato in avanti)

8 Alessia Russo (Arsenal)

5 Lineth Beerensteyn (Wolfsburg)
5 Pernille Harder (Bayern München)
5 Evelyne Viens (Roma)
5 Caroline Weir (Real Madrid)

4 Melchie Dumornay (OL Lyonnes)
4 Fiamma (Atlético de Madrid)
4 Ewa Pajor (Barcelona)﻿

Capocannoniere Women's Champions League: guarda i gol di Pernille Harder

Maggior numero di assist nella Women's Champions League 2025/26 (dalla fase campionato in avanti)

8 Klara Bühl (Bayern München)

4 Linda Caicedo (Real Madrid)
4 Beth Mead (Arsenal)﻿
4 Alexia Putellas (Barcelona)

3 Fiamma (Atlético de Madrid)
3 Caitlin Foord (Arsenal)
3 Chloe Kelly (Arsenal) ﻿
3 Melvine Malard (Manchester United)
3 Eva Navarro (Real Madrid)
3 Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea)
3 Svenja Huth (Wolfsburg)

Classifica marcatrici di Women's Champions League: guarda i gol di Evelyne Viens

Classifica gol+assist nella Women's Champions League 2025/26 (dalla fase campionato in avanti)

10 Alessia Russo (Arsenal)

9 Klara Bühl (Bayern München)

7 Beth Mead (Arsenal)
7 Fiamma (Atlético de Madrid)
7 Alexia Putellas (Barcelona)
7 Caroline Weir (Real Madrid)﻿

Le migliori marcatrici di Women's Champions League stagione per stagione

2024/25: Clàudia Pina (Barcelona) 10
2023/24: Kadidiatou Diani (Lyon) 8﻿
2022/23: Ewa Pajor (Wolfsburg) 9
2021/22: Alexia Putellas (Barcelona) 11

*dalla fase a gironi/fase campionato alla finale

© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: martedì 24 marzo 2026

Scelti per te

Hegerberg domina la classifica marcatrici di tutti i tempi
Live 12/11/2025

Hegerberg domina la classifica marcatrici di tutti i tempi

Ada Hegerberg è la capocannoniera di tutti i tempi nella competizione con 69 gol.
Tutti i record in UEFA Women's Champions League
Live 24/03/2026

Tutti i record in UEFA Women's Champions League

Guarda tutti i record in UEFA Women's Champions League e Coppa UEFA femminile.