Migliori marcatrici Women's Champions League: Alessia Russo davanti a Pernille Harder e Ewa Pajor
martedì 24 marzo 2026
Alessia Russo dell'Arsenal guida la classifica delle migliori marcatrici con otto gol, uno più di Pernille Harder e due più di Ewa Pajor.
La corsa per il titolo di capocannoniere della UEFA Women's Champions League 2025/26 vede Alessia Russo dell'Arsenal in vetta a quota otto reti, con Pernille Harder (Bayern München) che insegue a quota sette. Ewa Pajor del Barcelona è subito dietro con sei reti.
Classifica marcatrici Women's Champions League 2025/26 (dalla fase campionato in avanti)
8 Alessia Russo (Arsenal)
7 Pernille Harder (Bayern München)
6 Ewa Pajor (Barcelona)
5 Lineth Beerensteyn (Wolfsburg)
5 Evelyne Viens (Roma)
5 Caroline Weir (Real Madrid)
4 Linda Caicedo (Real Madrid)
4 Melchie Dumornay (OL Lyonnes)
4 Fiamma (Atlético de Madrid)
4 Alexia Putellas (Barcelona)
Maggior numero di assist nella Women's Champions League 2025/26 (dalla fase campionato in avanti)
8 Klara Bühl (Bayern München)
5 Alexia Putellas (Barcelona)
4 Linda Caicedo (Real Madrid)
4 Beth Mead (Arsenal)
3 Fiamma (Atlético de Madrid)
3 Caitlin Foord (Arsenal)
3 Svenja Huth (Wolfsburg)
3 Chloe Kelly (Arsenal)
3 Franziska Kett (Bayern München)
3 Vicky López (Barcelona)
3 Melvine Malard (Manchester United)
3 Eva Navarro (Real Madrid)
3 Clàudia Pina (Barcelona)
3 Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea)
Classifica gol+assist nella Women's Champions League 2025/26 (dalla fase campionato in avanti)
10 Alessia Russo (Arsenal)
9 Klara Bühl (Bayern München)
9 Alexia Putellas (Barcelona)
8 Linda Caicedo (Real Madrid)
8 Pernille Harder (Bayern München)
7 Beth Mead (Arsenal)
7 Fiamma (Atlético de Madrid)
7 Caroline Weir (Real Madrid)
Le migliori marcatrici di Women's Champions League stagione per stagione
2024/25: Clàudia Pina (Barcelona) 10
2023/24: Kadidiatou Diani (Lyon) 8
2022/23: Ewa Pajor (Wolfsburg) 9
2021/22: Alexia Putellas (Barcelona) 11
*dalla fase a gironi/fase campionato alla finale