Migliori marcatrici Women's Champions League: Ada Hegerberg, Alexia Putellas, Alba Redondo, Caroline Weir
mercoledì 12 novembre 2025
Ada Hegerberg (OL Lyonnes), Alexia Putellas (Barcelona) e la coppia del Real Madrid formata da Alba Redondo e Caroline Weir guidano la classifica cannonieri della UEFA Women's Champions League 2025/26.
La corsa per il titolo di capocannoniere della UEFA Women's Champions League 2025/26 è una lotta a quattro fra Ada Hegerberg (OL Lyonnes), Alexia Putellas (Barcelona), Alba Redondo e Caroline Weir (Real Madrid).
Redondo guidava la classifica in vista della terza giornata dopo la doppietta nel 6-2 contro la Roma e un altro gol alla seconda giornata contro il Paris SG.
Martedì, però, la protagonista è stata la sua compagna Caroline Weir, autrice del gol del pareggio in extremis contro il Paris FC. Come Redondo, anche Weir ha segnato una doppietta nella vittoria contro la Roma.
Hegerberg, nel frattempo, è arrivata a 69 gol in Women's Champions League dopo aver segnato una rete nel 3-0 contro il St. Pölten alla seconda giornata e una doppietta nel 3-1 sul Wolfsburg alla terza giornata.
L'ultima giocatrice a quattro gol è Putellas, unica ad aver segnato in ogni giornata dopo i gol nel 7-1 contro il Bayern Monaco, nel 4-0 contro la Roma e nel 3-0 contro l'OH Leuven.
Classifica marcatrici Women's Champions League 2025/26 (dalla fase campionato in avanti)
3 Ada Hegerberg (OL Lyonnes)
3 Alexia Putellas (Barcelona)
3 Alba Redondo (Real Madrid)
3 Caroline Weir (Real Madrid)
2 Sandy Baltimore (Chelsea)
2 Lineth Beerensteyn (Wolfsburg)
2 Esmee Brugts (Barcelona)
2 Melchie Dumornay (OL Lyonnes)
2 Fiamma (Atlético de Madrid)
2 Pernille Harder (Bayern München)
2 Sam Kerr (Chelsea)
2 Catarina Macario (Chelsea)
2 Janina Minge (Wolfsburg)
2 Ewa Pajor (Barcelona)
2 Clàudia Pina (Barcelona)
2 Sára Pusztai (OH Leuven)
2 Fridolina Rolfö (Manchester United)
2 Alessia Russo (Arsenal)
2 Cecilia Salvai (Juventus)
Maggior numero di assist nella Women's Champions League 2025/26 (dalla fase campionato in avanti)
4 Klara Bühl (Bayern München)
3 Linda Caicedo (Real Madrid)
2 Esmee Brugts (Barcelona)
2 Fiamma (Atlético Madrid)
2 Svenja Huth (Wolfsburg)
2 Beth Mead (Arsenal)
2 Alexia Putellas (Barcelona)
Maggior numero di gol e assist nella Women's Champions League 2025/26 (dalla fase campionato in avanti)
5 Klara Bühl (Bayern München)
5 Alexia Putellas (Barcelona)
4 Esmee Brugts (Barcelona)
4 Fiamma (Atlético de Madrid)
4 Alba Redondo (Real Madrid)
4 Caroline Weir (Real Madrid)
3 Linda Caicedo (Real Madrid)
3 Fiamma (Atleti)
3 Pernille Harder (Bayern München)
3 Ada Hegerberg (OL Lyonnes)
3 Beth Mead (Arsenal)
3 Clàudia Pina (Barcelona)
Le migliori marcatrici di Women's Champions League stagione per stagione
2024/25: Clàudia Pina (Barcelona) 10
2023/24: Kadidiatou Diani (Lyon) 8
2022/23: Ewa Pajor (Wolfsburg) 9
2021/22: Alexia Putellas (Barcelona) 11
*dalla fase a gironi/fase campionato alla finale