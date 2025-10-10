Anteprima seconda giornata di Women's Champions League: Roma-Barcelona, Atleti-Man Utd, Paris Saint-Germain-Real Madrid, Benfica-Arsenal
venerdì 10 ottobre 2025
Il torneo prosegue mercoledì e giovedì con la seconda giornata della fase campionato.
La nuova fase campionato della UEFA Women's Champions League prosegue con le sfide della seconda giornata, in programma mercoledì e giovedì.
Si tratta della seconda delle sei giornate, dopo la prima che ha avuto luogo martedì e mercoledì della scorsa settimana. Le prime quattro squadre si qualificano direttamente ai quarti di finale, mentre le squadre classificate tra il quinto e il dodicesimo posto si sfidano a febbraio agli spareggi per la fase a eliminazione diretta.
Nella prossima giornata, le ex campionesse di Barcelona, OL Lyonnes e Wolfsburg cercano di consolidare gli ottimi inizi, mentre l'Arsenal campione in carica e il Bayern München sono a caccia del riscatto dopo il passo falso nelle rispettive gare inaugurali.
Le partite di mercoledì
Orari CET
L'OL ha vinto 2-1 contro le campionesse in carica dell'Arsenal grazie alla doppietta di Melchie Dumornay, proseguendo l’ottimo avvio sotto la guida del nuovo allenatore Jonatan Giráldez. Un impegno decisamente complesso per il St. Pölten, sconfitto 6-0 in casa dall'Atleti alla prima giornata.
Nella fase a gironi di due stagioni fa, le campionesse austriache hanno perso 2-0 all'OL Stadium, mentre il ritorno è terminato con un netto 7-0.
Il Vålerenga, che ha fatto il suo debutto nella fase a gironi lo scorso anno, ha iniziato con una sconfitta per 1-0 contro il Manchester United in una gara prettamente sulla difensiva. Tuttavia, la visita di una squadra tedesca a Oslo potrebbe rievocare il suo primo punto nel girone lo scorso novembre, quando Elise Thorsnes ha segnato il gol dell'1-1 contro il Bayern all'88'.
Il Wolfsburg, però, va in Norvegia pieno di fiducia dopo il 4-0 contro il PSG in cui Alex Popp ha segnato il suo 40esimo gol nelle competizioni UEFA per club, entrando così nella top ten di tutti i tempi, mentre le due volte campionesse e sei volte finaliste hanno ribadito ancora una volta di essere una squadra da non sottovalutare mai.
Dopo la sconfitta per 6-2 contro il Real Madrid, la Roma affronta un Barcellona in gran forma, che arriva da un 7-1 sul Bayern. Le giallorosse hanno pareggiato due volte nel primo tempo a Madrid, ma hanno subito il terzo gol prima dell'intervallo e sono capitolate nel secondo tempo.
Il Barcellona è stato ancora più prolifico delle merengues, con Alexia Putellas particolarmente sugli scudi. Le due prossime avversarie si sono incontrate ai quarti di finale del 2022/23: il Barça ha vinto 1-0 a Roma e 5-1 al ritorno prima di conquistare il secondo dei suoi tre titoli.
Il Chelsea ha dovuto rimontare per pareggiare 1-1 mercoledì contro il Twente e cerca di tornare a vincere in Europa a Stamford Bridge contro una squadra che ha battuto 4-1 in casa e 4-0 in trasferta nella fase a gironi 2023/24.
Il Paris ha invece sprecato un vantaggio di due gol e si è fatto raggiungere sul 2-2 dalle esordienti dell'OH Leuven. La partita vede sfidarsi l'allenatrice del Chelsea, Sonia Bompastor, e la controparte Sandrine Soubeyrand, rivali di lunga data sia in panchina che in campo in Francia ma anche compagne di nazionale per molti anni.
L'OHL, prima squadra belga a raggiungere la fase a gironi/campionato, ha fatto un promettente esordio recuperando due gol e pareggiando 2-2 contro il Paris FC. La sfida contro il Twente riporta alla memoria la sua partecipazione alla BeNe League, dove ha ottenuto quattro vittorie contro la squadra di Leuven nel 2013/14 e nel 2014/15.
Anche il Twente ha centrato un onorevole pareggio mercoledì, 1-1 contro il Chelsea, ed è stato addirittura in vantaggio per otto minuti con Van Ginkel. La Player of the Match è stata Jill Roord, che aggiunge sua esperienza al giovane Twente dopo otto anni all'estero.
Le partite di giovedì
L'Atleti è arrivato ai quarti di finale nel 2019/20 ma non aveva disputato la fase a gironi/campionato fino a questa stagione. Il suo inizio è stato spettacolare, con un 6-0 contro il St. Pölten e un vantaggio di tre gol nei primi 22 minuti.
Anche il Manchester United ha vinto al suo debutto nella fase campionato, 1-0 contro il Vålerenga 1-0, con un rigore di Maya Le Tissier e un'ottima prestazione di Ella Toone, votata Player of the Match. Il difensore dell'Atleti, Vilde Bøe Risa, è arrivata dallo United nel 2023.
La sconfitta per 7-1 contro il Barcelona è stata la prima a livello ufficiale per il Bayern dai quarti di finale di Champions League persi contro l'OL a marzo, ma la quarta di fila in Europa dopo il 4-0 sulla Juventus a dicembre. Due mesi prima aveva anche vinto 2-0 in Italia.
La Juventus ha vinto 2-1 in rimonta contro il Benfica alla prima giornata grazie alla doppietta di Cecilia Salvai, che in Europa non aveva mai segnato. La scorsa stagione, la vittoria della Juve nella prima gara del girone è stata seguita dalla sconfitta casalinga contro il Bayern. Stavolta, le bianconere dovranno vedersela con la loro ex centrocampista Arianna Caruso, ha lasciato Torino per Monaco a febbraio inizialmente in prestito e poi definitivamente in estate.
La sconfitta per 4-0 contro il Wolfsburg non era esattamente l'inizio che il PSG cercava, soprattutto dopo aver mancato la fase a gironi la scorsa stagione e aver perso giocatrici chiave in estate. Il Madrid ha messo in scena una delle sue migliori prestazioni europee con il 6-2 sulla Roma e le prestazioni particolarmente impressionanti di Linda Caicedo, Caroline Weir e Alba Redondo.
Ora, le tre giocatrici affronteranno Olga Carmona, che è passata al PSG in estate dopo cinque anni e 200 presenze con il Real Madrid. Anche Signe Bruun fa visita al suo ex club dopo aver lasciato Parigi nel 2021; la giocatrice aveva segnato il gol della vittoria ai quarti di UEFA Women's Champions League l'estate prima contro l'Arsenal ed è approdata nella capitale spagnola due anni dopo.
Il Benfica ha segnato per primo contro la Juventus con Lucia Alves, ma poi ha perso 2-1.Tuttavia, i suoi risultati in casa sono stati la chiave del suo cammino fino ai quarti di due stagioni fa, quando ha battuto Rosengård ed Eintracht Frankfurt prima di pareggiare 4-4 contro il Barcellona.
L'Arsenal ha avuto un inizio di stagione altalenante, proseguito con la sconfitta interna per 2-1 contro l'OL Lyonnes. Naturalmente, la sua specialità nella corsa al titolo 2024/25 è stata quella di riprendersi dalle sconfitte, come quella per 5-2 contro il Bayern alla prima giornata della fase a gironi ma anche nelle gare di andata delle tre sfide a eliminazione diretta.
Women's Champions League: quando si giocano le prossime sfide della fase campionato?
Terza giornata 3: 11/12 novembre
Quarta giornata 4: 19/20 novembre
Quinta giornata 5: 9/10 dicembre
Sesta giornata 6: 17 dicembre