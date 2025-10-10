Anteprima seconda giornata di Women's Champions League: Roma-Barcelona, Atleti-Man Utd, Paris Saint-Germain-Real Madrid

Il Chelsea ha dovuto rimontare per pareggiare 1-1 mercoledì contro il Twente e cerca di tornare a vincere in Europa a Stamford Bridge contro una squadra che ha battuto 4-1 in casa e 4-0 in trasferta nella fase a gironi 2023/24.

Il Paris ha invece sprecato un vantaggio di due gol e si è fatto raggiungere sul 2-2 dalle esordienti dell'OH Leuven. La partita vede sfidarsi l'allenatrice del Chelsea, Sonia Bompastor, e la controparte Sandrine Soubeyrand, rivali di lunga data sia in panchina che in campo in Francia ma anche compagne di nazionale per molti anni.