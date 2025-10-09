La Squadra della Settimana di Women's Champions League: prima giornata

La Squadra della Settimana viene selezionata dagli osservatori tecnici UEFA. Un osservatore esperto guarda ogni partita ed è supportato dall'unità di analisi UEFA di Nyon (Svizzera).

Stina Johannes (Wolfsburg)

Una dei due portieri a chiudere la prima giornata con un clean sheet, ha parato tutti e sei i tiri ricevuti, compresa una conclusione di Merveille Kanjinga da distanza ravvicinata.

Ellie Carpenter (Chelsea)

Impeccabile nei tackle e nei duelli aerei, ha respinto anche due tiri del Twente, e si è spesso spinta in avanti per mettere in mezzo dei cross dalla destra.

Maya Le Tissier (Manchester United)

Ha realizzato l'unico gol della partita dal dischetto e ha svolto un ottimo lavoro difensivo con 13 palle spazzate, 14 recuperi e 14 duelli vinti su 19.

Cecilia Salvai (Juventus)

Il difensore centrale ha segnato entrambi i gol nella vittoria casalinga contro il Benfica e ha dato un contributo significativo in fase difensiva alla Juve, vincendo nove duelli su undici.

Esmee Brugts (Barcelona)

La calciatrice della nazionale dei Paesi Bassi ha segnato un gol, fatto due assist e mostrato tutta la sua classe e bravura a giocare tra le linee, ancora più evidente quando ha operato da "interna" di centrocampo nel secondo tempo.

Fiamma (Atlético de Madrid)

La centrocampista dell'Atleti ha segnato due gol al St. Pölten ed è stata la trascinatrice della sua squadra grazie alla sua lettura del gioco e alla sua bravura nei passaggi, classificandosi al primo posto questa settimana per passaggi filtranti (4).

Jill Roord (Twente)

Si è caricata la sua squadra sulle spalle contro il Chelsea, trovando spazio tra le linee e offrendo soluzioni intelligenti sul pallone per penetrare la linea difensiva avversaria - oltre ad aver fatto l'assist per il gol della sua squadra.

Alexia Putellas (Barcelona)

La capitana del Barcelona ha aperto le marcature contro il Bayern con un bel tiro a giro e ha fornito due assist, disputando una prestazione completa.

Melchie Dumornay (OL Lyonnes)

Ha segnato entrambi i gol nella vittoria in casa dell'Arsenal ed è stata fondamentale per il gioco spiccatamente offensivo dell'OL Lyonnes, mostrando forza e velocità sul pallone e nel lavoro difensivo - come si evince dai suoi 11 recuperi.

Clara Mateo (Paris FC)

La capitana del Paris ha segnato il secondo gol della sua squadra contro il Leuven e ha guidato bene la linea offensiva, rappresentando sempre una minaccia con i suoi passaggi e la sua creatività.

Linda Caicedo (Real Madrid)

L'esterna colombiana ha brillato per la sua capacità di trovare spazi tra i difensori della Roma, per i suoi scambi continui con le compagne e per i suoi passaggi millimetrici, che hanno portato a tre assist.