Riepilogo e highlights Women's Champions League: la Juve vince in rimonta, valanga Barça sul Bayern

La nuova fase campionato di UEFA Women's Champions League inizia con una serata ricca di gol ed emozioni. La Juventus vince in rimonta contro il Benfica grazie all’improbabile doppietta di Cecilia Salvai, mentre in serata Melchie Dumornay ispira l’altra rimonta dell'OL Lyonnes contro l’Arsenal campione in carica e il Barcellona segna ben sette gol contro il Bayern München. Le esordienti dell'OH Leuven recuperano due gol di svantaggio e pareggiano contro il Paris FC.

UEFA.com riepiloga le partite di martedì.

Highlights: Arsenal - OL Lyonnes 1-2

L'Arsenal apre le marcature al 7’ quando Beth Mead si fa strada in area e serve l’assist per la conclusione vincente di Alessia Russo. L'OL risponde con decisione e pareggia prima del 20’ con Melchie Dumornay, che intercetta un passaggio di Daphne van Domselaar e supera il portiere al secondo tentativo.

Cinque minuti dopo Dumornay colpisce ancora, raccogliendo un colpo di testa della difesa appena fuori dall'area e scagliando un tiro fulmineo che non dà scampo a Van Domselaar. L'Arsenal sfiora il pareggio nel recupero con la subentrata Caitlin Foord e alla fine si arrende, ma anche l’anno scorso ha perso alla prima giornata (contro il Bayern) prima di aggiudicarsi il torneo.

Highlights: Barcelona - Bayern München 7-1

Il Barcellona si porta in vantaggio già dopo 4’ con Alexia Putellas, che raccoglie un passaggio incerto del Bayern appena fuori dall'area e segna con un magnifico tiro a giro. Otto minuti dopo arriva il 2-0: su cross di Mapi León, Irene Paredes colpisce la traversa di testa ed Ewa Pajor insacca con una conclusione acrobatica in ribattuta.

Non è ancora passata mezz'ora quando Esmee Brugts conclude in rete una manovra prolungata, portando il risultato sul 3-0. Arianna Caruso serve l'assist per il gol del 3-1 di Klara Bühl, ma prima dell'intervallo Salma Paralluelo ripristina il vantaggio di tre reti dopo una bella combinazione tra Brugts e Aitana Bonmatí. Nella ripresa, Pajor segna ancora sfruttando un colpo di testa di Alexia, mentre nel finale Clàudia Pina firma una doppietta sui rispettivi assist di Vicky López e Brugts.

Highlights: Juventus - Benfica 2-1

Cecilia Salvai segna i suoi primi due gol in Women's Champions League nel decimo anniversario del suo esordio nella competizione. Dal 2021, quando è stata introdotta la fase a gironi, la Juventus non aveva mai perso né subito gol alla prima giornata, mentre il Benfica non aveva mai segnato. Nonostante la buona partenza delle bianconere, sono le ospiti ad andare in vantaggio al 6’, quando Nycole Raysla trova spazio in area e serve Lucia Alves per il primo gol.

Il pareggio arriva al 22', quando un cross dalla destra di Barbara Bonansea viene incornato in rete da Cecilia Salvai, al primo gol in Champions League dopo 10 anni esatti dal suo debutto in Europa con l'ASD Verona. La Juventus continua a dominare e colpisce un legno nella ripresa con un cross di Estela. A 4’ dalla fine, un calcio d'angolo di Eva Schatzer finisce sulla traiettoria di Salvai, che al volo firma il gol della vittoria.

Highlights: Paris FC - OH Leuven 2-2

La prima squadra belga a raggiungere la fase campionato conquista un pareggio memorabile nella capitale francese. Il Paris va al riposo sul 2-0 grazie alla rete di Daphne Corboz al 3’ su assist di Clara Mateo, che raddoppia a metà del primo tempo creandosi lo spazio e battendo il portiere con un rasoterra.

Al 2’ della ripresa, un lungo passaggio delle ospiti dà i suoi frutti: Aurélie Reynders serve la subentrata Kadhiya De Ceuster, che crossa e permette a Kim Everaerts di accorciare le distanze. Il pareggio arriva poco dopo il quarto d'ora grazie a una bella conclusione di Sára Pusztai. Irene Marques, tra i pali del Paris al posto dell'infortunata Mylène Chavas, neutralizza abilmente un tiro di De Ceuster nei minuti di recupero.

Gli appuntamenti di mercoledì

Twente - Chelsea (18:45)

Real Madrid - Roma (18:45)

St. Pölten - Atlético de Madrid (21:00)

Man Utd - Vålerenga (21:00)

Wolfsburg - PSG (21:00)

Orari CET

