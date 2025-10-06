Fantasy Football di Women’s Champions League: consigli per la prima giornata

Con l'avvicinarsi dell’inizio del primo Fantasy Football di Women's Champions League, offerto da Amazon, UEFA.com dà alcuni suggerimenti importanti agli allenatori che devono selezionare la loro squadra per la prima giornata.

Gioca a Fantasy

Quali sono le giocatrici più scelte?

La giocatrice più scelta finora è la centrocampista del Barcellona Aitana Bonmatí (10,5 milioni di euro). La tre volte vincitrice del Pallone d'Oro è stata selezionata da ben il 72% dei fantallenatori. Alessia Russo dell'Arsenal (10,5 milioni di euro) è l'attaccante più scelta con il 63% delle selezioni.

Hannah Hampton del Chelsea (6 milioni di euro) è il portiere preferito con il 58%, mentre il 45% degli allenatori ha in squadra Giulia Gwinn del Bayern (5 milioni), il difensore più popolare.

Due giocatrici di altissimo profilo del Barcellona – la centrocampista Alexia Putellas (10,0 milioni di euro) e l'attaccante Ewa Pajor (10,5 milioni di euro) – figurano in quasi la metà delle squadre.

Chi è in forma?

Vicki Becho (6,5 milioni di euro) ha segnato una tripletta venerdì con l'OL Lyonnes e sta vivendo un ottimo inizio di stagione. Melvine Malard del Manchester United (6,5 milioni di euro) e Aggie Beever-Jones del Chelsea (8 milioni di euro) sono due delle quattro migliori marcatrici della Women's Super League (quattro gol in cinque partite), mentre Elisabeth Terland (9 milioni di euro) ha segnato più di tutte nelle qualificazioni di Women's Champions League (sette gol).

Per quanto riguarda la difesa, due squadre difficili da superare si affrontano martedì: il Barcellona ha subito solo un gol nelle prime sei partite di Liga, mentre il Bayern non ha ancora subito gol in cinque giornate di Bundesliga.

Elisabeth Terland ha segnato due triplette con il Manchester United nelle qualificazioni di UEFA Women's Champions League Getty Images

Prepara la panchina

Con la prima giornata che si disputa in due giorni, la tua formazione titolare dovrebbe includere giocatrici che scendono in campo martedì, mentre quelle che giocano mercoledì dovrebbero partire dalla panchina.

Se le tue titolari totalizzano pochi punti, puoi inserire le sostitute dopo le partite di martedì: in questo modo hai la possibilità di massimizzare i punti alla prima giornata.

Puoi visualizzare tutte le regole qui.

Cambia capitano per incrementare il totale

Come capitano, scegli una giocatrice titolare che probabilmente farà punti martedì, perché il suo punteggio raddoppierà.

Se il suo punteggio non ti soddisfa, puoi cambiare il capitano con una giocatrice che scende in campo mercoledì: quindi, è una buona idea avere opzioni valide per entrambi i giorni.

Guida completa al Fantasy Football di Women's Champions League

Gestisci il tuo budget

Leggi queste guide sui portieri, difensori, centrocampiste e e attaccanti per tutte le tasche.

﻿

Seleziona la tua squadra