Cerimonia del Pallone d'Oro 2025: quando e dove, giocatori in lizza, come sono decisi i premi

In una partnership congiunta tra UEFA e Groupe Amaury, proprietario di Francia Football e L'Equipe, i premi del Pallone d'Oro® vengono assegnati al miglior calciatore e calciatrice, allenatori e club dell'anno per il calcio maschile e femminile, al capocannoniere, al miglior portiere, giovane, e al calciatore più impegnato a livello umanitario: il premio Sòcrates.

Nel 2025 sono state aggiunte tre nuove categorie che celebrano i risultati delle giocatrici: il Trofeo Yashin femminile, il Trofeo Gerd Müller femminile e il Trofeo Kopa femminile.

Cos'è il Pallone d'Oro®?

Assegnato annualmente da Francia Football dal 1956, il Pallone d'Oro® è il più prestigioso riconoscimento a cui un calciatore possa ambire, e tiene conto dei risultati eccezionali ottenuti dal calciatore grazie al suo talento fuori dal comune.

Quando e dove si svolge la cerimonia del Pallone d'Oro® 2025?

La 69ª edizione della cerimonia di premiazione si svolgerà lunedì 22 settembre al Théâtre du Châtelet di Parigi.

Quali premi vengono assegnati nella cerimonia del Pallone d'Oro® 2025?

• Pallone d'Oro® maschile﻿ (miglior giocatore stagione 2024/25)

• Pallone d'Oro® femminile (miglior giocatrice stagione 2024/25)

• Trofeo Kopa maschile (miglior giovane stagione 2024/25)

• Trofeo Kopa femminile (migliore giovane stagione 2024/25)

• Trofeo Yashin maschile (miglior portiere uomo stagione 2024/25)

• Trofeo Yashin femminile (miglior portiere donna stagione 2024/25)

• Trofeo Gerd Müller maschile (miglior marcatore per club/nazionale stagione 2024/25)

• Trofeo Gerd Müller femminile (miglior marcatrice per club/nazionale stagione 2024/25)

• Trofeo Johan Cruyff per il calcio maschile (miglior allenatore per club/nazionale stagione 2024/25)

• Trofeo Johan Cruyff per il calcio femminile (miglior allenatore/allenatrice per club/nazionale stagione 2024/25)

• Club dell'Anno per il calcio maschile

• Club dell'Anno per il calcio femminile

• Premio Sócrates

Pallone d'Oro 2025: albo d'oro

Candidati al Pallone d'Oro® 2025?

Candidati al Pallone d'Oro® maschile 2025

Jude Bellingham (Inghilterra, Real Madrid)

Ousmane Dembélé (Francia, Paris Saint-Germain)

Gianluigi Donnarumma (Italia, Paris Saint-Germain/Manchester City)

Désiré Doué (Francia, Paris Saint-Germain)

Denzel Dumfries (Paesi Bassi, Inter)

Serhou Guirassy (Guinea, Borussia Dortmund)

Viktor Gyökeres (Svezia, Sporting CP/Arsenal)

Erling Haaland (Norvegia, Manchester City)

Achraf Hakimi (Marocco, Paris Saint-Germain)

Harry Kane (Inghilterra, Bayern)

Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, Napoli/Paris Saint-Germain)

Robert Lewandowski (Polonia, Barcelona)

Alexis Mac Allister (Argentina, Liverpool)

Lautaro Martínez (Argentina, Inter)

Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid)

Scott McTominay (Scozia, Napoli)

Nuno Mendes (Portogallo, Paris Saint-Germain)

João Neves (Portogallo, Paris Saint-Germain)

Michael Olise (Francia, Bayern)

Cole Palmer (Inghilterra, Chelsea)

Pedri (Spagna, Barcelona)

Raphinha (Brasile, Barcelona)

Declan Rice (Inghilterra, Arsenal)

Fabián Ruiz (Spagna, Paris Saint-Germain)

Mohamed Salah (Egitto, Liverpool)

Virgil van Dijk (Paesi Bassi, Liverpool)

Vinícius Júnior (Brasile, Real Madrid)

Vitinha (Portogallo, Paris Saint-Germain)

Florian Wirtz (Germania, Leverkusen/Liverpool)

Lamine Yamal (Spagna, Barcelona)

Guarda l'assegnazione del Pallone d'Oro a Rodri

Candidate al Pallone d'Oro® femminile 2025

Sandy Baltimore (Francia, Chelsea)

Barbra Banda (Zambia, Orlando Pride)

Aitana Bonmatí (Spagna, Barcelona)

Lucy Bronze (Inghilterra, Chelsea)

Klara Bühl (Germania, Bayern)

Mariona Caldentey (Spagna, Arsenal)

Sofia Cantore (Italia, Juventus/Washington Spirit)

Steph Catley (Australia, Arsenal)

Temwa Chawinga (Malawi, Kansas City)

Melchie Dumornay (Haiti, OL Lyonnes)

Emily Fox (Stati Uniti, Arsenal)

Cristiana Girelli (Italia, Juventus)

Esther González (Spagna, Gotham FC)

Caroline Graham Hansen (Norvegia, Barcelona)

Patri Guijarro (Spagna, Barcelona)

Amanda Gutierres (Brasile, Palmeiras)

Hannah Hampton (Inghilterra, Chelsea)

Pernille Harder (Danimarca, Bayern)

Lindsey Heaps (Stati Uniti, OL Lyonnes)

Chloe Kelly (Inghilterra, Manchester City/Arsenal)

Frida Leonhardsen Maanum (Norvegia, Arsenal)

Marta (Brasile, Orlando Pride)

Clara Mateo (Francia, Paris FC)

Ewa Pajor (Polonia, Barcelona)

Clàudia Pina (Spagna, Barcelona)

Alexia Putellas (Spagna, Barcelona)

Alessia Russo (Inghilterra, Arsenal)

Johanna Rytting Kaneryd (Svezia, Chelsea)

Caroline Weir (Scozia, Real Madrid)

Leah Williamson (Inghilterra, Arsenal)

Guarda Aitana Bonmatí ricevere il Pallone d'Oro femminile 2024

Candidati al Trofeo Kopa maschile 2025

Ayyoub Bouaddi (Francia, Lille)

Pau Cubarsí (Spagna, Barcelona)

Désiré Doué (Francia, Paris Saint-Germain)

Estêvão (Brasile, Palmeiras/Chelsea)

Dean Huijsen (Spagna, Bournemouth/Real Madrid)

Myles Lewis-Skelly (Inghilterra, Arsenal)

Rodrigo Mora (Portogallo, Porto)

João Neves (Portogallo, Paris Saint-Germain)

Lamine Yamal (Spagna, Barcelona)

Kenan Yıldız (Turchia, Juventus)

Guarda Lamine Yamal ricevere il Trofeo Kopa

Candidate al Trofeo Kopa femminile 2025

Michelle Agyemang (Inghilterra, Brighton)

Linda Caicedo (Colombia, Real Madrid)

Wieke Kaptein (Paesi Bassi, Chelsea)

Vicky López (Spagna, Barcelona)

Claudia Martínez Ovando (Paraguay, Club Olimpia)

Candidati al trofeo Yashin maschile 2025

Alisson Becker (Brasile, Liverpool)

Yassine Bounou (Marocco, Al Hilal)

Lucas Chevalier (Francia, Lille/Paris Saint-Germain)

Thibaut Courtois (Belgio, Real Madrid)

Gianluigi Donnarumma (Italia, Paris Saint-Germain/Manchester City)

Emiliano Martínez (Argentina, Aston Villa)

Jan Oblak (Slovenia, Atlético de Madrid)

David Raya (Spagna, Arsenal)

Matz Sels (Belgio, Nottingham Forest)

Yann Sommer (Svizzera, Inter)

Candidate trofeo Yashin femminile 2025

Ann-Katrin Berger (Germania, Gotham FC)

Cata Coll (Spagna, Barcelona)

Hannah Hampton (Inghilterra, Chelsea)

Chiamaka Nnadozie (Nigeria, Paris FC/Brighton)

Daphne van Domselaar (Paesi Bassi, Arsenal)

Candidati al trofeo Johan Cruyff maschile 2025

Antonio Conte (Italia, Napoli)

Luis Enrique (Spagna, Paris Saint-Germain)

Hansi Flick (Germania, Barcelona)

Enzo Maresca (Italia, Chelsea)

Arne Slot (Paesi Bassi, Liverpool)

Candidate al trofeo Johan Cruyff femminile 2025

Sonia Bompastor (Francia, Chelsea)

Arthur Elias (Brasile, Brasile national team)

Justine Madugu (Nigeria, Nigeria national team)

Renée Slegers (Paesi Bassi, Arsenal)

Sarina Wiegman (Paesi Bassi, Inghilterra national team)

Candidati al premio di Club dell'Anno 2025 per il calcio maschile

Barcelona (Spagna)

Botafogo (Brasile)

Chelsea (Inghilterra)

Liverpool (Inghilterra)

Paris Saint-Germain (Francia)

Candidati al premio di Club dell'Anno 2025 per il calcio femminile

Arsenal (Inghilterra)

Barcelona (Spagna)

Chelsea (Inghilterra)

OL Lyonnes (Francia)

Orlando Pride (Stati Uniti)

Vincitori Pallone d'Oro 2024: Rodri e Aitana Bonmatí

Come vengono decisi i vincitori del Pallone d'Oro®?

Il Pallone d'Oro® maschile e femminile viene assegnato in base a tre criteri principali:



1) Prestazioni individuali, carattere da leader e da trascinatore

2) Prestazioni e risultati di squadra

3) Classe e fair play



Il Pallone d'Oro® viene assegnato da una giuria internazionale di giornalisti specializzati, con un rappresentante di ciascuna delle prime 100 nazioni in classifica nell'ultimo ranking FIFA (prima della pubblicazione delle liste) per gli uomini e delle prime 50 nazioni per le donne.



Ogni giurato sceglie dieci giocatori in ordine decrescente di merito da una lista di 30. I dieci giocatori scelti ricevono 15, 12, 10, 8,7, 5, 4, 3, 2 e 1 punto.

Il Pallone d'Oro® viene assegnato al giocatore con il maggior numero di punti. In caso di parità, i giocatori vengono separati dal numero di voti assegnati come primo classificato. In caso di ulteriore parità, i giocatori vengono separati dal numero di voti assegnati come secondo classificato, poi dal numero di voti come terzo classificato e così via.



I giocatori possono conservare il trofeo del Pallone d'Oro®?



Ogni anno viene prodotto un trofeo originale per ogni categoria esistente e tutti i vincitori conservano il loro trofeo. Pertanto, dato che Diego Armando Maradona e Pelé sono stati entrambi insigniti del Pallone d'Oro® alla carriera (in quanto all'epoca non erano eleggibili per il Pallone d'Oro®), esistono tecnicamente 70 Palloni d'Oro® maschili e sei Palloni d'Oro® femminili. Tutti i vincitori possono inoltre richiedere ulteriori repliche ufficiali dei loro trofei.



France Football conserva anche due Palloni d'Oro® originali nei suoi uffici a scopo espositivo.

A quando risale la partecipazione della UEFA nell'assegnazione del Pallone d'Oro®?

Il 3 novembre 2023 la UEFA e Groupe Amaury, proprietario delle società di comunicazione France Football e L'Équipe, hanno annunciato una partnership per co-organizzare il Pallone d'Oro® a partire dal 2024. La collaborazione tra UEFA e Groupe Amaury mira a rafforzare la statura e la portata globale dei premi, promuovendo al contempo un senso di unità e collaborazione all'interno della comunità calcistica.



Come parte dell'accordo, Groupe Amaury rimane proprietario del marchio Pallone d'Oro® e continuerà a supervisionare il sistema di votazione, che rimarrà invariato e indipendente. La UEFA mette a disposizione la sua esperienza calcistica, promuove i diritti commerciali globali e organizza il galà annuale di premiazione.

Maestri di cerimonia

La 69ª edizione della cerimonia del Pallone d'Oro® sarà condotta dalla leggenda del calcio olandese ed ex vincitore del Pallone d'Oro®, Ruud Gullit, insieme alla giornalista britannica e personaggio televisivo di spicco del mondo dello sport, Kate Scott.

Tutti i vincitori dei premi della cerimonia del Pallone d'Oro® 2024 Pallone d'Oro® maschile: Rodri (Spagna, Manchester City)

Pallone d'Oro® femminile: Aitana Bonmatí (Spagna, Barcelona)

Trofeo Kopa: Lamine Yamal (Spagna, Barcelona)

Trofeo Yashin: Emiliano Martínez (Argentina, Aston Villa)

Allenatore dell'anno per il calcio maschile: Carlo Ancelotti (Italia, Real Madrid)

Allenatore dell'anno per il calcio femminile: Emma Hayes (Inghilterra, Chelsea / USA national team)

Club dell'anno per il calcio maschile: Real Madrid (Spagna)

Club dell'anno per il calcio femminile: Barcelona (Spagna)

Trofeo Gerd Müller: Harry Kane (Inghilterra, Bayern München) e Kylian Mbappé (Francia, Paris Saint-Germain / Real Madrid)

Premio Socrates: Jenni Hermoso (Spagna, Tigres UANL)

Puoi visitare una sezione dedicata al Pallone d'Oro® cliccando qui.