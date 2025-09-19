UEFA Women's Champions League: le 18 squadre della fase campionato

Tra le squadre che prenderanno parte alla nuova fase campionato a 18 squadre ci sono l'Arsenal, detentore della UEFA Women's Champions League e le ex campionesse del Barcelona, dell'OL Lyonnes e del Wolfsburg.

Presentiamo le contendenti prima del sorteggio, che verrà trasmesso in diretta streaming alle 12:00 CET di venerdì.

Le contendenti ﻿Prima fascia Arsenal (ENG, campione in carica)

Barcelona (ESP)

OL Lyonnes (FRA)

Chelsea (ENG)

Bayern München (GER)

Wolfsburg (GER) Seconda fascia Paris Saint-Germain (FRA)

Real Madrid (ESP)

Juventus (ITA)

Benfica (POR)

Roma (ITA)

St. Pölten (AUT) Terza fascia

Twente (NED)

Vålerenga (NOR)

Paris FC (FRA)

Manchester United (ENG)

Atlético Madrid (ESP)

OH Leuven (BEL) Il sorteggio della fase campionato stabilirà il calendario delle 18 squadre. Ogni squadra incontrerà due avversarie (una in casa e una in trasferta) provenienti da ciascuna delle tre fasce di partenza.

Oltre alle campionesse in carica dell'Arsenal, in prima fascia ci sono le ex detentrici Barcelona, OL e Wolfsburg.

Chelsea e Paris Saint-Germain sono state vicecampioni, mentre Bayern e Paris FC sono già state semifinaliste. Atlético, Benfica, Juventus, Real Madrid e Roma hanno raggiunto i quarti di finale.

Barcelona, Bayern, Chelsea, OL e Real Madrid hanno preso parte alla fase a gironi in tutte e quattro le stagioni da quando è stata introdotta nel 2021/22. Proprio come in questa stagione, il Madrid ha superato i turni di qualificazione in quattro occasioni.

Atlético, Manchester United e OH Leuven sono nella fase a gironi/campionato per la prima volta.

L’OHL è alla prima stagione europea ed è la prima squadra belga a raggiungere la fase a gironi/campionato.

La Spagna porta tre squadre nella fase a gironi/campionato per la prima volta. La Francia ne aveva già avute tre nel 2023/24 (le stesse tre di questa stagione) e anche l’Inghilterra nella stagione precedente. La Germania è l’unica altra nazione ad esserci riuscita nel 2021/22.

Tutti i dati sono corretti all'inizio della fase campionato.

Prima fascia

Ranking UEFA (al termine della stagione 2024/25): 7° (in prima fascia in veste di campione in carica)

Qualificazione: campione in carica, secondo posto in Inghilterra﻿

Scorsa stagione: campione

Trofei nazionali: 15 campionati, 14 coppe nazionali﻿

Miglior precedente in Europa: campione (2006/07, 2024/25)

La scorsa stagione, l’Arsenal ha battuto il Barcelona e conquistato il suo secondo titolo. Nella scorsa stagione, ha disputato 15 partite - un record - (con Katie McCabe titolare in tutte), diventando la prima squadra a raggiungere la finale partendo dal primo turno di qualificazione (equivalente al nuovo secondo turno di qualificazione).

Ranking UEFA (al termine della stagione 2024/25): 1°

Qualificazione: campione di Spagna

Scorsa stagione: vicecampione﻿

Trofei nazionali: 10 campionati, 11 Coppe di Spagna﻿

Miglior precedente in Europa: campione (2020/21, 2022/23, 2023/24)

Nella stagione precedente, il Barcelona ha eguagliato il record dell'OL, avendo raggiunto cinque finali consecutive, e ha stabilito un nuovo record raggiungendo le semifinali per il settimo anno consecutivo con 44 gol. Ha raggiunto la finale sei volte nelle ultime sette stagioni, perdendo nel 2019, 2022 e 2025.

Ranking UEFA (al termine della stagione 2024/25): 2°

Qualificazione: campione di Francia

Scorsa stagione: semifinale

Trofei nazionali: 18 campionati, 10 Coppe di Francia﻿

Miglior precedente in Europa: campione (2010/11, 2011/12, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2021/22)

L'Olympique Lyonnais ha raggiunto 11 finali, un record, vincendone otto, anche questo un record. La scorsa stagione è diventato il primo club a superare le 150 partite e i 500 gol nelle competizioni UEFA per club femminili.

Ranking UEFA (al termine della stagione 2024/25): 3°

Qualificazione: campione d'Inghilterra

Scorsa stagione: semifinale

Trofei nazionali: 8 campionati, 6 coppe nazionali

Miglior precedente in Europa: secondo classificato (2020/21)

Ha perso contro il Barcelona in semifinale nelle ultime tre stagioni. Le uniche tre sconfitte della passata stagione (la prima sotto la guida di Sonia Bompastor) sono arrivate nella fase a eliminazione diretta di Champions League.

Ranking UEFA (al termine della stagione 2024/25): 4°

Qualificazione: campione di Germania

Scorsa stagione: quarti di finale

Trofei nazionali: 7 campionati, 2 Coppe di Germania﻿

Miglior precedente in Europa: semifinale (2018/19, 2020/21)

La scorsa stagione, il Bayern ha vinto sia il campionato che la coppa nazionale.

Ranking UEFA (al termine della stagione 2024/25): 5°

Qualificazione: vicecampione di Germania﻿

Scorsa stagione: quarti di finale

Trofei nazionali: 7 campionati, 11 Coppe di Germania﻿

Miglior precedente in Europa: campione (2012/13, 2013/14)

Il Wolfsburg ha raggiunto 12 quarti di finale in 13 partecipazioni e la scorsa stagione ha superato la fase a gironi con una giornata di anticipo nonostante abbia perso le prime due partite.

Seconda fascia

Ranking UEFA (al termine della stagione 2024/25): 6°

Qualificazione: 2° posto in Francia﻿

Scorsa stagione: secondo turno di qualificazione﻿

Trofei nazionali: 1 campionato, 4 Coppe di Francia﻿

Miglior precedente in Europa: vicecampione (2014/15, 2016/17)

Ha saltato la fase a gironi 2024/25 dopo la sconfitta contro la Juventus. In precedenza era arrivato almeno ai quarti di finale per sei anni di fila e nove volte in dieci stagioni.

Ranking UEFA (al termine della stagione 2024/25): ﻿8°

Qualificazione: secondo posto in Spagna; 5-1tot. contro Eintracht Frankfurt (2-1t, 3-0c)

Scorsa stagione: quarti di finale

Trofei nazionali: miglior piazzamento in campionato – 2° posto (4 volte)

Miglior precedente in Europa: quarti di finale (2021/22, 2024/25)

Il Madrid è alla quinta partecipazione alle coppe europee e ha sempre superato le qualificazioni.

Ranking UEFA (al termine della stagione 2024/25): 9°

Qualificazione: campione d'Italia﻿

Scorsa stagione: fase a gironi﻿

Trofei nazionali: 6 campionati, 4 Coppe Italia﻿

Miglior precedente in Europa: quarti di finale (2021/22)

Nel 2024/25, la Juve ha vinto campionato e Coppa Italia per la terza volta in otto stagioni e ha battuto il Paris Saint-Germain, accedendo per la terza volta alla fase a gironi di Champions League.

Ranking UEFA (al termine della stagione 2024/25): 11°

Qualificazione: campione del Portogallo﻿

Scorsa stagione: secondo turno di qualificazione ﻿

Trofei nazionali: 5 campionati, 2 Coppe del Portogallo﻿

Miglior precedente in Europa: quarti di finale (2023/24)

La scorsa stagione, il Benfica è stato battuto nelle qualificazioni dall'Hammarby. Nel 2023/24 è stato la prima squadra portoghese a raggiungere i quarti di finale.

Ranking UEFA (al termine della stagione 2024/25): ﻿12°

Qualificazione: terzo posto in Italia; 2-0n contro Aktobe, 5-1t contro Sparta Praga, 3-2tot. contro Sporting CP (1-2c, 2-0a)

Scorsa stagione: fase a gironi

Trofei nazionali: 2 campionati, 2 Coppe Italia

Miglior precedente in Europa: quarti di finale (2022/23)

Grazie alla spettacolare rimonta nella gara di ritorno contro lo Sporting, la Roma ha raggiunto almeno la fase a gironi/campionato in quattro partecipazioni alle coppe europee, mancando un posto ai quarti di finale della scorsa stagione solo per gli scontri diretti con il Wolfsburg.

Ranking UEFA (al termine della stagione 2024/25): ﻿14°

Qualificazione: campione d'Austria, 5-2tot. contro Fortuna Hjørring (3-1c, 2-1t)

Scorsa stagione: fase a gironi

Trofei nazionali: 10 campionati, 11 Coppe d'Austria﻿

Miglior precedente in Europa: ottavi di finale (2020/21), fase a gironi (2022/23, 2023/24, 2024/25)

Ha superato le qualificazioni per il quarto anno consecutivo e vinto la Bundesliga nelle ultime dieci stagioni.

Terza fascia

Ranking UEFA (al termine della stagione 2024/25): 20°

Qualificazione: campione dei Paesi Bassi; 6-0c contro Crvena Zvezda, 2-0c contro Breidablik, 8-1tot. contro GKS Katowice (4-0c, 4-1 c)

Scorsa stagione: fase a gironi

Trofei nazionali: 10 campionati, 3 Coppe dei Paesi Bassi﻿

Miglior precedente in Europa: fase a gironi (2024/25); ottavi di finale (2015/16, 2016/17, 2019/20)

Eliminato nelle qualificazioni per tre anni di fila prima della scorsa stagione, il Twente è riuscito a superarle due volte di fila.

Ranking UEFA (al termine della stagione 2024/25): 21°

Qualificazione: campione di Norvegia; 1-0t contro HJK Helsinki, 4-0n contro Slavia Praha, 5-1tot. contro Ferencváros (3-0c, 2-1t)

Scorsa stagione: fase a gironi

Trofei nazionali: 2 campionati, 3 Coppe di Norvegia﻿

Miglior precedente in Europa: fase a gironi (2024/25)

Ha esordito nella fase a gironi la scorsa stagione, ottenendo un rocambolesco pareggio contro il Bayern (l'unico pareggio nelle 48 partite della fase a gironi).

Ranking UEFA (al termine della stagione 2024/25): 22°

Qualificazione: terzo posto in Francia; 2-0tot. contro Austria Wien (0-0c, 2-0t)

Scorsa stagione: secondo turno di qualificazione﻿

Trofei nazionali: 6 campionati, 2 Coppe di Francia﻿

Miglior precedente in Europa: semifinali (2012/13 come Juvisy)

Ha cambiato nome da Juvisy nel 2017, si è qualificato per la fase a gironi nel 2023/24 (battendo due volte il Real Madrid) dopo essere diventato nelle qualificazioni la prima squadra in assoluto a eliminare il Wolfsburg prima dei quarti di finale.

Ranking UEFA (al termine della stagione 2024/25): 24°

Qualificazione: terzo posto in Inghilterra; 4-0n contro PSV Eindhoven, 1-0t contro Hammarby, 3-1tot. contro Brann (0-1t, 3-0c)

Scorsa stagione: non in gara﻿

Trofei nazionali: 1 coppa nazionale﻿

Miglior precedente in Europa: secondo turno di qualificazione (2023/24)

Elisabeth Terland ha segnato una tripletta contro il PSV e il suo ex club, il Brann, concludendo la stagione come capocannoniere delle qualificazioni con sette gol; l'unica stagione europea precedente dello United risale al 2023/24, quando ha perso al secondo turno di qualificazione contro il Paris Saint-Germain.

Ranking UEFA (al termine della stagione 2024/25): 27:

Qualificazione: terzo posto in Spagna; 3-2 tot. contro Häcken (1-1t, 2-1c dts)

Scorsa stagione: terzo posto nel girone, primo turno di qualificazione﻿

Trofei nazionali: 4 campionati, 2 Coppe di Spagna﻿

Miglior precedente in Europa: quarti di finale (2019/20)

Un rigore di Luany nei minuti di recupero ha permesso all'Atleti di pareggiare nelle qualificazioni contro l'Häcken prima di vincere ai supplementari; nonostante questo sia il suo debutto nella fase a gironi/campionato, il club di Madrid ha raggiunto almeno gli ottavi di finale per tre volte di fila tra il 2018/19 e il 2020/21.

Ranking UEFA (al termine della stagione 2024/25): assente nel ranking

Qualificazione: campione del Belgio; 2-1dts c contro SFK 2000 Sarajevo, 3-2c contro Rosengård, 2-0tot. contro Vorskla Poltava (2-0t, 0-0c)

Scorsa stagione: non in gara﻿

Trofei nazionali: 1 campionato

Miglior precedente in Europa: prima stagione nelle competizioni europee

Dopo aver conquistato il suo primo titolo nella decima stagione dopo la promozione in Super League, l'OHL è la prima squadra della sua nazione a raggiungere la fase a gironi/campionato ed è la settima ad arrivare fin qui al debutto europeo.

Per "coppa nazionale" si intende solo la coppa principale messa in palio dalla federazione di ogni paese.

n = partita del secondo turno di qualificazione ospitata da un club diverso dai due partecipanti.