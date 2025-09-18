Confermate le fasce per il sorteggio della fase campionato di Women's Champions League 2025/26

Le 18 squadre partecipanti alla Women's Champions League sono state suddivise in tre fasce in vista del sorteggio della fase a gironi, che sarà trasmesso in diretta streaming venerdì 19 settembre alle 12:00 CET.

Le fasce del sorteggio per la fase campionato

Fascia 1

Arsenal (ENG, campione in carica)

Barcelona (ESP)

OL Lyonnes (FRA)

Chelsea (ENG)

Bayern München (GER)

Wolfsburg (GER)

Fascia 2



Paris Saint-Germain (FRA)

Real Madrid (ESP)

Juventus (ITA)

Benfica (POR)

Roma (ITA)

St. Polten (AUT)

Fascia 3

Twente (NED)

Vålerenga (NOR)

Paris FC (FRA)

Manchester United (ENG)

Atlético de Madrid (ESP)

OH Leuven (BEL)

How will the league phase draw be carried out?

Un sorteggio determina gli accoppiamenti per la fase campionato. Il sorteggio viene eseguito in parte manualmente, con palline estratte fisicamente da un'urna e in parte digitalmente, tramite un software automatizzato appositamente progettato.

Le 18 squadre sono suddivise in tre fasce da sei squadre ciascuna. Le fasce sono composte in base al ranking coefficenti per club stabilito all'inizio della stagione, con le detentrici del titolo della Women's Champions League (Arsenal) come teste di serie nella fascia 1.

Le avversarie di ciascuna squadra, così come il fatto che ogni partita si giochi in casa o in trasferta, vengono determinate tramite sorteggio. Ogni squadra viene sorteggiata contro due avversarie provenienti da ciascuna delle tre fasce e affronta un'avversaria di ciascuna fascia in casa e l'altra in trasferta.

In linea di principio, le squadre della stessa federazione non possono essere sorteggiate l'una contro l'altra e ogni squadra può giocare contro un massimo di due avversarie di un'altra federazione.

Le date-chiave della stagione

Quando si giocano le gare di Women's Champions League di questa stagione?

Fase campionato



Giornata 1: 7/8 ottobre

Giornata 2: 15/16 ottobre

Giornata 3: 11/12 novembre

Giornata 4: 19/20 novembre

Giornata 5: 9/10 dicembre

Giornata 6: 17 dicembre

Fase a eliminazione diretta

Spareggi fase a eliminazione diretta: 11/12 e 18/19 febbraio

Quarti di finale: 24/25 marzo e 1/2 aprile

Semifinali: 25/26 aprile e 2/3 maggio

Finale: 22/23/24 maggio