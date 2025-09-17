Sorteggio fase campionato Women's Champions League: quand'è e come funziona?

Il sorteggio della fase campionato della UEFA Women's Champions League 2025/26 si svolgerà venerdì 19 settembre alle 12:00 CET.

Questa inoltre sarà la prima edizione col nuovo format che prevede un girone unico a 18 squadre. Puoi seguire il sorteggio in tempo reale su UEFA.com e sull'app della UEFA Women's Champions League.

Come funziona il sorteggio?

Con la fase campionato del nuovo format, le squadre non giocheranno più due volte contro tre avversari (in casa e in trasferta) ma affronteranno sei squadre diverse, giocando metà delle partite in casa e metà in trasferta.

Le 18 squadre partecipanti verranno suddivise in tre fasce in base al ranking per coefficienti, mentre le campionesse in carica dell'Arsenal saranno teste di serie della prima fascia.

Per garantire un equilibrio competitivo, ogni squadra affronterà due avversarie di ogni fascia e giocherà una partita in casa e una in trasferta contro le due squadre di ciascuna fascia.

L'elenco completo degli incontri, con le date e gli orari di inizio, sarà comunicato sabato 20 settembre.

Il sorteggio del secondo turno di qualificazione della nuova UEFA Women's Europa Cup verrà effettuato a seguire, ovvero alle ore 15:00 CET di venerdì 19 settembre.

Date e sorteggi 2025/26