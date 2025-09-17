Terzo turno di qualificazione di UEFA Women's Champions League: Brann, Real Madrid e Sporting CP difendono il vantaggio dell'andata

Il terzo turno di qualificazione di UEFA Women's Champions League si conclude giovedì con le gare di ritorno.

Le sfide, iniziate giovedì scorso, assegneranno gli ultimi nove posti nella nuova fase campionato a 18 squadre, che verrà sorteggiata venerdì 19 settembre alle ore 12:00 CET.

Le nove squadre sconfitte accederanno alla nuova UEFA Women's Europa Cup dal secondo turno di qualificazione.

Orari CET

Ferencváros - Vålerenga (16:00, andata: 0-3)

Sporting CP - Roma (17:30, andata: 2-1)

Fortuna Hjørring - St. Pölten (18:00, andata: 1-3)

Twente - GKS Katowice (19:00, andata: 4-0)

Atlético de Madrid - Häcken (19:00, andata: 1-1)

Austria Wien - Paris FC (19:45, andata: 0-0)

Manchester United - Brann (20:00, andata: 0-1)

Real Madrid - Eintracht Frankfurt (20:00, andata: 2-1)

OH Leuven - Vorskla Poltava (20:00, andata: 2-0)

GKS Katowice - Twente 0-4

Häcken - Atlético Madrid 1-1

Paris FC - Austria Wien 0-0

Brann - Manchester United 1-0

Vålerenga - Ferencváros 3-0

Eintracht Frankfurt - Real Madrid 1-2

St. Pölten - Fortuna 3-1

Vorskla Poltava - OH Leuven 0-2

Roma - Sporting CP 1-2

Squadre e percorsi

Il terzo turno di qualificazione è diviso in due percorsi: il percorso Campioni (per le vincitrici del campionato) e il percorso Piazzate. Sono previsti quattro incontri nel percorso Campioni e cinque nel percorso Piazzate.

Percorso Campioni

Vålerenga Fotball (NOR) - Ferencvárosi TC (HUN)

FC Vorskla Poltava (UKR) - OH Leuven (BEL)

SKN St. Pölten (AUT) - Fortuna Hjørring (DEN)

GKS Katowice (POL) - FC Twente (NED)

Percorso Piazzate

BK Häcken FF (SWE) - Club Atlético Madrid (ESP)

Paris FC (FRA) - FK Austria Wien (AUT)

SK Brann (NOR) - Manchester United Women (ENG)

Eintracht Frankfurt (GER) - Real Madrid CF (ESP)

AS Roma (ITA) - Sporting Clube de Portogallo (POR)