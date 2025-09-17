UEFA Women's Champions League Risultati e statistiche live
Terzo turno di qualificazione di UEFA Women's Champions League: Brann, Real Madrid e Sporting CP difendono il vantaggio dell'andata

mercoledì 17 settembre 2025

Brann, OH Leuven, Real Madrid, Sporting CP, St. Pölten, Twente e Vålerenga si preparano per le gare di ritorno dopo una vittoria all'andata.

La Roma spera di superare le qualificazioni per la quarta stagione consecutiva AS Roma via Getty Images

Il terzo turno di qualificazione di UEFA Women's Champions League si conclude giovedì con le gare di ritorno.

Le sfide, iniziate giovedì scorso, assegneranno gli ultimi nove posti nella nuova fase campionato a 18 squadre, che verrà sorteggiata venerdì 19 settembre alle ore 12:00 CET.

Le nove squadre sconfitte accederanno alla nuova UEFA Women's Europa Cup dal secondo turno di qualificazione.

Squadre qualificate direttamente alla fase campionato

Questi club inizieranno direttamente nella fase di campionato secondo la lista di accesso:

Campione in carica: Arsenal
Francia: OL Lyonnes, Paris Saint-Germain
Germania: Bayern München, Wolfsburg
Spagna: Barcelona
Inghilterra: Chelsea ﻿
Portogallo: Benfica
Italia: Juventus

Partite del terzo turno di qualificazione di UEFA Women's Champions League

Ritorno: 18 settembre

Orari CET

Ferencváros - Vålerenga (16:00, andata: 0-3)
Sporting CP - Roma (17:30, andata: 2-1)
Fortuna Hjørring - St. Pölten (18:00, andata: 1-3)
Twente - GKS Katowice (19:00, andata: 4-0)
Atlético de Madrid - Häcken (19:00, andata: 1-1)
Austria Wien - Paris FC (19:45, andata: 0-0)
Manchester United - Brann (20:00, andata: 0-1)
Real Madrid - Eintracht Frankfurt (20:00, andata: 2-1)
OH Leuven - Vorskla Poltava (20:00, andata: 2-0)

Andata: giovedì 11 settembre

GKS Katowice - Twente 0-4
Häcken - Atlético Madrid 1-1
Paris FC - Austria Wien 0-0
Brann - Manchester United 1-0
Vålerenga - Ferencváros 3-0
Eintracht Frankfurt - Real Madrid 1-2
St. Pölten - Fortuna 3-1
Vorskla Poltava - OH Leuven 0-2
Roma - Sporting CP 1-2

Guida alle squadre

  • Il Frankfurt ha vinto quattro volte la massima competizione UEFA femminile per club quando si chiamava FFC Frankfurt.
  • Il Fortuna è arrivato secondo nel 2002/03, mentre il Paris FC ha raggiunto la semifinale nel 2012/13 con il nome di Juvisy.
  • Il Real Madrid ha raggiunto i quarti di finale la scorsa stagione. Anche Atlético, Brann, Häcken e Roma hanno già raggiunto i quarti.
  • Il Real Madrid ha partecipato all'ultima fase a gironi del 2024/25 insieme a Roma, St. Pölten, Twente e Vålerenga. La stagione precedente vi hanno partecipato Brann, Francoforte e Paris FC.
  • OH Leuven, Ferencváros e Katowice sperano di essere le prime squadre delle rispettive nazioni a raggiungere la fase a gironi/campionato dopo il 2021/22.
  • L'OHL è alla sua prima stagione europea.
  • Austria Wien, Katowice e Manchester United non avevano mai superato una fase di una competizione femminile UEFA prima del secondo turno di qualificazione di questa stagione.

Squadre e percorsi

Il terzo turno di qualificazione è diviso in due percorsi: il percorso Campioni (per le vincitrici del campionato) e il percorso Piazzate. Sono previsti quattro incontri nel percorso Campioni e cinque nel percorso Piazzate.

Percorso Campioni

Vålerenga Fotball (NOR) - Ferencvárosi TC (HUN)
FC Vorskla Poltava (UKR) - OH Leuven (BEL)
SKN St. Pölten (AUT) - Fortuna Hjørring (DEN)
GKS Katowice (POL) - FC Twente (NED)

Percorso Piazzate

BK Häcken FF (SWE) - Club Atlético Madrid (ESP)
Paris FC (FRA) - FK Austria Wien (AUT)
SK Brann (NOR) - Manchester United Women (ENG)
Eintracht Frankfurt (GER) - Real Madrid CF (ESP)
AS Roma (ITA) - Sporting Clube de Portogallo (POR)

Date della UEFA Women's Champions League 2025/26

Fase campionato

Sorteggio: 19 settembre, Nyon
Prima giornata: 7/8 ottobre
Seconda giornata: 15/16 ottobre
Terza giornata: 11/12 novembre
Quarta giornata: 19/20 novembre
Quinta giornata: 9/10 dicembre
Sesta giornata: 17 dicembre

Spareggi per la fase a eliminazione diretta

Sorteggio: 18 dicembre, Nyon 
Andata: 11/12 febbraio
Ritorno: 18/19 febbraio

Quarti di finale

Sorteggio: 18 dicembre, Nyon 
Andata: 24/25 marzo
Ritorno: 1/2 aprile

Semifinali

Sorteggio: 18 dicembre, Nyon
Andata: 25/26 aprile
Ritorno: 2/3 maggio

Finale (Ullevaal Stadion, Oslo)

22, 23 o 24 maggio (da stabilire)

