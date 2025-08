Riepilogo primo turno di qualificazione di UEFA Women's Champions League

ABB Fomget, Athlone Town, Lanchkhuti, Ljuboten, Racing Union Luxembourg e Spartak Myjava hanno superato il primo turno di qualificazione di UEFA Women's Champions League dopo le finali e le finali terzo posto di sabato.

Queste squadre accedono al secondo turno di qualificazione, raggiungendo le 22 già sorteggiate nei gironi dei mini-tornei a eliminazione diretta del 27 e 30 agosto.

Il primo turno di qualificazione si è svolto sotto forma di mini-tornei a eliminazione diretta a tre o quattro squadre in sede unica, con le semifinali di mercoledì e le finali di sabato 2 agosto. Il Ljuboten della Macedonia del Nord è la prima squadra del proprio paese a superare un turno di una competizione UEFA femminile: tutti e quattro i gol nella finale contro il Pyunik sono stati segnati da Hava Mustafa.

In semifinale, il Pyunik aveva ottenuto la prima vittoria dell'Armenia in una competizione UEFA femminile per club, mentre il Cliftonville, squadra nordirlandese, era stata la prima squadra del proprio paese a superare la fase a gironi. Oltre all'Athlone, altre due esordienti avevano superato la semifinale: lo Swieqi United e il Riga FC, per i quali Kumba Brima aveva festeggiato il suo debutto come prima giocatrice sierraleonese nella storia di questa competizione, segnando tutti e quattro i gol nella vittoria contro il Flora.

Dopo il cambio di format per questa stagione, la vecchia fase a gironi a 16 squadre è sostituita da una fase campionato a 18 squadre, alla quale l'Arsenal campione in carica è tra le nove ammesse direttamente. Le altre nove contendenti proverranno da tre turni di qualificazione, suddivisi in percorso Campioni (quattro squadre qualificate) e un percorso Piazzate (cinque).

Dal terzo turno di qualificazione di questo percorso emergeranno quattro squadre che competeranno nella fase campionato, mentre gli altri cinque posti proverranno dal percorso Piazzate che inizia al secondo turno di qualificazione.

Partite del secondo turno di qualificazione

Gruppo 1 (Squadra ospitante: Racing Union Luxembourg)

Sabato 2 agosto:

Finale

Racing Union Luxembourg - Riga FC 2-1

Finale terzo posto

Flora - AEK Athens 0-1

Mercoledì 30 luglio:

Semifinali

Flora - Riga FC 1-4

Racing Union Luxembourg - AEK Atene 5-3

Classifica finale Gruppo 1 1 Racing Union Luxembourg (LUX, al secondo turno di qualificazione)

2 Riga FC (LVA)

3 AEK Athens (GRE)

4 Flora (EST)

Gruppo 2 (squadra ospitante: Spartak Myjava)

Sabato 2 agosto:

Finale

Spartak Myjava - Swieqi United 2-1 (dtst)

Finale terzo posto

Anenii Noi - Budućnost 0-3

Mercoledì 30 luglio:

Semifinali

Anenii Noi - Swieqi United 0-5

Spartak Myjava - Budućnost 3-0

Gruppo 3 (squadra ospitante: Ljuboten)

Sabato 2 agosto:



Finale

Ljuboten - Pyunik 4-0

Finale terzo posto

NSA Sofia - NSÍ Runavík 0-4

Mercoledì 30 luglio:

Semifinali

NSA Sofia - Pyunik 0-1

Ljuboten - NSÍ Runavík 4-1

Classifica finale Gruppo 4 1 ABB Fomget (TUR, al secondo turno di qualificazione)

2 Kiryat Gat (ISR)

3 Neftçi (AZE)

Gruppo 5 (squadra ospitante: Athlone Town)

Sabato 2 agosto: Finale

Agram - Athlone Town 0-3

Mercoledì 30 luglio:

Semifinale

Cardiff City - Athlone Town 0-4

Classifica finale Gruppo 5 1 Athlone Town (IRL, through to second qualifying round)

2 Agram (CRO)

3 Cardiff City (WAL)

Gruppo 6 (squadra ospitante: Mitrovica)



Sabato 2 agosto:

Finale

Lanchkhuti - Cliftonville 2-1

Mercoledì 30 luglio:

Semifinale

Mitrovica - Cliftonville 1-3 (dts)

Classifica finale Gruppo 6 1 Lanchkhuti (GEO,al secondo turno di qualificazione)

2 Cliftonville (NIR)

3 Mitrovica (KOS)

Le vincitrici dei gironi accedono al percorso Campioni del secondo turno di qualificazione.

Gironi del secondo turno di qualificazione del percorso Campioni di Women's Champions League Gruppo 1 (Squadra ospitante: Mura) Semifinali (27 agosto)

Mura - Spartak Myjava

BIIK-Shymkent - GKS Katowice Gruppo 2 (Squadra ospitante: Apollon LFC) Semifinali (27 agosto)

Apollon LFC - Young Boys

Fortuna Hjørring - Hibernian Gruppo 3 (Squadra ospitante: OH Leuven) Semifinali (27 agosto)

SFK 2000 Sarajevo - OH Leuven

Rosengård - Ljuboten Gruppo 4 (Squadra ospitante: Vllaznia) Semifinali (27 agosto)

Ferencváros - Racing Union Luxembourg

Vllaznia - Dinamo-BSUPC Gruppo 5 (Squadra ospitante: Gintra) Semifinali (27 agosto)

Gintra - Farul Constanța

Vorskla Poltava - Lanchkhuti Gruppo 6 (Squadra ospitante Twente) Semifinali (27 agosto)

Twente - Crvena Zvezda

Breidablik - Athlone Town Gruppo 7 (Squadra ospitante: HJK Helsinki) Semifinali (27 agosto)

Slavia Praha - ABB Fomget

Vålerenga - HJK Helsinki Squadre provenienti dal primo turno di qualificazione in grassetto. Finali e finali per il terzo posto di tutti i gironi il 30 agosto. Le vincitrici dei gironi del secondo turno di qualificazione accedono al terzo turno di qualificazione del percorso Campioni (a cui accede direttamente il St. Pölten). Le seconde classificate dei gironi passano al secondo turno di qualificazione di UEFA Women's Europa Cup. Le terze classificate passano al primo turno di qualificazione di UEFA Women's Europa Cup.