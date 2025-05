Women's Champions League 2024/25 in cifre

1 Scozia e Turchia sono state entrambe rappresentate nella fase a gironi per la prima volta (il che significa che 18 diverse federazioni hanno avuto delle proprie calciatrici in questa fase nell'attuale formato, che cambia nella prossima stagione). Il Galatasaray, come l'Hammarby, ha superato il turno nella stagione d'esordio in Europa.

3 In tutti e tre i doppi confronti di questa stagione, l'Arsenal (contro Häcken nel turno 2, Real Madrid ai quarti di finale e Lyon in semifinale) ha perso l'andata ma si è qualificata in virtù del risultato del ritorno: eventualità mai capitata in questa competizione.

4 Barcelona, Bayern München, Chelsea, Lyon e Real Madrid hanno preso parte a tutte e quattro le stagioni della fase a gironi (il Madrid ha superato questa fase quattro volte su quattro). Barcelona e Lyon sono le uniche due ad aver raggiunto i quarti in tutte le edizioni.

6 Chelsea e Lyon hanno vinto tutte e sei le partite della fase a gironi, impresa riuscita in passato solo da Barcelona e Paris Saint-Germain nel 2021/22.

7 Il Barcelona è la prima squadra ad aver raggiunto la semifinale per sette anni consecutivi. Le spagnole hanno anche eguagliato il record di cinque finali consecutive del Lyon.

9 Il Lyon ha chiuso il Gruppo A con nove punti di vantaggio sulla seconda, eguagliando il margine record stabilito dal Barcelona nel 2021/22.

Guarda il gran gol dalla distanza di Clàudia Pina

10 Clàudia Pina del Barcelona ha chiuso come capocannoniera. Quattro dei suoi dieci gol sono stati messi a segno entrando a partita in corso (due nel ritorno dei quarti di finale contro il Wolfsburg e un'altra doppietta in casa del Chelsea nell'andata della semifinale).

14 i gol segnati nel Gruppo D nella seconda giornata: maggior numero di sempre in una singola giornata della fase a gironi.

15 L'Arsenal è stata la prima squadra a raggiungere la finale dal primo turno di qualificazione e ha disputato 15 partite nella competizione (record). Oltre a Stina Blackstenius, l'autrice del gol della vittoria, sono scese sempre in campo anche Mariona Caldentey, Caitlin Foord, Frida Maanum, Katie McCabe e Alessia Russo.

Highlights finale: Arsenal - Barcelona 1-0 

16 L'Arsenal e il Lyon hanno raggiunto per la 16ª volta i quarti di finale (record). Il Lyon ha poi raggiunto la sua 14ª semifinale, sei più delle Gunners che però hanno vinto la semifinale.

17 Alla sua seconda presenza con la prima squadra, Rosanna Ventriglia è diventata la più giovane marcatrice della fase a gironi grazie alla rete segnata alla sesta giornata con la Roma contro il Galatasaray, a 17 anni e quattro giorni.

18 L'unica finale dell'Arsenal prima di questa edizione è stata nel 2007, quando ha battuto 1-0 l'Umeå tra andata e ritorno. Il gap di 18 anni tra il primo e il secondo successo è il più ampio di sempre.

22 Giocando le qualificazioni, l'SFK 2000 Sarajevo ha partecipato per la 22ª stagione consecutiva alla competizione. Anche il KÍ Klaksvík ha partecipato per la 22ª volta (non consecutiva).

24 Saki Kumagai e Sarah Zadrazil sono sempre scese in campo nella fase a gironi. Il che significa che nelle quattro stagioni dell'attuale format hanno giocato tutte e 24 le partite. Zadrazil le ha giocate tutte col Bayern. Sonia Bompastor ha ottenuto un risultato simile come allenatrice, sommando le sue 18 partite in tre edizioni col Lyon alle sei col Chelsea in questa stagione.

Tutti i gol del Barcelona nella Women's Champions League 2024/25

44 Il Barcelona è arrivato a un gol di distanza dal record del Wolfsburg di 45 gol in una singola stagione in Europa, stabilito dopo la finale di Lisbona del 2013/14.

47 Delle 48 partite della fase a gironi, 47 si sono concluse con una vittoria e solo una con un pareggio: il Vålerenga ha fermato il Bayern sull'1-1 grazie a un gol nei minuti di recupero.

L'unico pareggio: Vålerenga - Bayern 1-1 

50 Eugénie Le Sommer è diventata la terza giocatrice ad aver raggiunto i 50 gol nelle competizioni femminili UEFA per club, dopo Ada Hegerberg (66) e Anja Mittag (51). Le Sommer è diventata anche la terza giocatrice a raggiungere le 100 presenze, dopo Wendie Renard (125) e Alex Popp (che è andata in tripla cifra in questa fase a gironi e ha un totale di 105 presenze).

63,9% La percentuale media di possesso palla a partita del Barcelona è ulteriormente migliorata dalla passata stagione quando si era assestata sul 61,8%. Si sono inoltre classificate di nuovo al primo posto per precisione dei passaggi (89,7%) e per passaggi completati (7.407), entrambi in crescita rispetto alle cifre del 2023/24.

100 La finale è stata la centesima partita del Barcelona nelle competizioni femminili UEFA, diventando così la quarta squadra a raggiungere questo traguardo dopo Lyon, Arsenal (che ha raggiunto quota 100 in questa stagione) e Wolfsburg.

152 Il Lyon nella 152ª partita europea ha perso 4-1 contro l'Arsenal, subendo quattro (o più) gol per la seconda volta nella competizione. Prima di questa sconfitta aveva perso 5-1 in casa nella fase a gironi 2022/23 sempre contro l'Arsenal.

Highlights: Lyon - Arsenal 1-4 

184 I gol segnati durante la fase a gironi sono un record per le quattro stagioni di questo format.

507 Nel corso della fase a gironi, il Lyon è diventato la prima squadra a superare i 500 gol in competizioni femminili UEFA. Adesso è arrivato a quota 516, mentre al secondo posto c'è l'Arsenal con 341. Nell'andata dei quarti, il Lyon ha giocato la sua 150ª partita europea.

1,296 i minuti giocati nella competizione, comprese le qualificazioni, da Katie McCabe dell'Arsenal (record per una singola stagione di una competizione femminile UEFA per club). È stata l'unica giocatrice a partire titolare in tutte e 15 le partite.

Vedi tutte le statistiche della competizione