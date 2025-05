Tornano in vendita i biglietti per la finale di UEFA Women's Champions League

Un ultimo lotto di biglietti per la finale di UEFA Women's Champions League tra Arsenal e Barcelona il 24 maggio a Lisbona sono disponibili per l'acquisto in base all'ordine di arrivo.

La partita si svolgerà all'Estádio José Alvalade alle 17:00 ora locale (18:00 CET), e vedrà le campionesse in carica del Barcelona affrontare le vincitrici della UEFA Women's Cup del 2007 dell'Arsenal.

I biglietti per assistere alla partita di calcio femminile di club più prestigiosa dell'anno partono da soli 10 euro, mentre i posti migliori sono disponibili a 70 euro. Acquista qui i tuoi biglietti.

Compra i biglietti per la finale