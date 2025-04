Finaliste UEFA Women's Champions League: Arsenal - Barcelona

L'Arsenal giocherà contro il Barcelona nella finale della UEFA Women's Champions League all'Estádio José Alvalade di Lisbona sabato 24 maggio.

Ecco il profilo delle contendenti.

Arsenal - Barcelona: incontri precedenti Fase a gironi 2021/22: Barcelona - Arsenal 4-1, Arsenal - Barcelona 0-4

Sedicesimi di finale 2012/13: Barcelona - Arsenal 7-0tot. (andata 0-3, ritorno 0-4) La prima squadra nominata ha giocato in casa la prima partita della doppia sfida

Ranking UEFA (alla fine della stagione 2023/24): 7

Qualificazione: terzo posto in campionato; V6-0 C contro Rangers, V1-0 c contro Rosenborg, V4-1tot. contro Häcken (S0-1 T, V4-0 C)

Fase a gironi: primo posto nel Gruppo C (S2-5 T contro Bayern München, V4-1 C contro Vålerenga, V4-0 T contro Juventus, V1-0 C contro Juventus, V3-1 T contro Vålerenga, V3-2 C contro Bayern München)

Quarti di finale: V3-2tot. contro Real Madrid (S0-2 T, V3-0 C)

Semifinale: V5-3tot. contro Lyon (S1-2 T, V 4-1 C)

Migliore marcatrice (dalla fase a gironi in poi): Mariona Caldentey, Alessia Russo (7)

Stagione precedente: primo turno

Titoli nazionali: 15 x Campionato, 14 x Coppa d'Inghilterra

Miglior piazzamento europeo: campione (2006/07)

Bilancio in finale: V1 S0

Apparizioni in finale

2006/07: V1-0tot. contro Umeå (V1-0 T, P0-0 C)

Il percorso fino alla finale in breve

L'Arsenal ha firmato alcune delle rimonte più memorabili della sua storia anche in questa stagione. Dopo aver superato il primo turno (riscattando l’eliminazione contro il Paris FC dello scorso anno) i Gunners hanno ribaltato lo svantaggio contro l'Häcken, conquistando l’accesso alla fase a gironi. Nonostante un esordio difficile, con la pesante sconfitta per 5-2 in casa del Bayern Monaco, l'arrivo di Renée Slegers al posto di Jonas Eidevall ha cambiato la rotta: l'Arsenal ha vinto le successive cinque partite, superando anche il Bayern 3-2 all’ultima giornata.

Nei quarti di finale, dopo la sconfitta per 2-0 in casa del Real Madrid, a Londra le Gunners hanno ribaltato tutto con un netto 3-0, grazie anche al gol di Russo e all'autorete di Mariona Caldentey a inizio ripresa.

In semifinale, dopo aver perso 2-1 in casa contro il Lyon, l'impresa sembrava ancora più ardua. E invece, in Francia, l'Arsenal ha sfoderato una prestazione straordinaria, battendo le otto volte campionesse con un netto 4-1 e conquistando la finale per la prima volta dal 2007.

Allenatore: Renée Slegers

Lo sapevi?

Contro il Real Madrid, l'Arsenal è diventato la seconda squadra a rimontare uno svantaggio di due gol all'andata nei quarti di finale, replicando l'impresa già riuscita contro il Torres nella stagione 2004/05. In semifinale, l'Arsenal ha poi scritto un altro record, diventando la quarta squadra capace di qualificarsi dopo aver perso la gara d'andata in casa, seguendo l'esempio del Barcelona nella scorsa stagione, del Frankfurt e del Turbine Potsdam nel 2005/06.

Ranking UEFA (alla fine della stagione 2023/24): 1

Qualificazione: campione in carica, campionesse di Spagna

Fase gironi: primo posto nel gruppo D (S0-2 T contro Man City, V9-0 C contro Hammarby, V7-0 C contro St. Pölten, V4-1 T contro St. Pölten, V3-0 C contro Hammarby, V3-0 C contro Man City)

Quarti di finale: V10-2tot. contro Wolfsburg (V4-1 T, V6-1 C)

Semifinali: V8-2tot. contro Chelsea (V4-1 C, V4-1 T)

Migliore marcatrice: Clàudia Pina (10)

Stagione precedente: campione

Titoli nazionali: 9 x Campionato, 10 x Coppa di Spagna

Miglior piazzamento europeo: campione (2020/21, 2022/23, 2023/24)

Bilancio in finale: V3 S2

Apparizioni in finale

2024: V2-0 contro Lyon (Bilbao)

2023: V3-2 contro Wolfsburg (Eindhoven)

2022: S1-3 contro Lyon (Turin)

2021: V4-0 contro Chelsea (Gothenburg)

2019: S1-4 contro Lyon (Budapest)

Il percorso fino alla finale in breve

Alla prima giornata è successo qualcosa di inaspettato: il Barcelona ha perso 2-0 contro un eccellente Manchester City. La reazione non si è fatta attendere: una settimana dopo, ha travolto l’Hammarby con nove gol, prendendo il controllo del girone. Alla sesta giornata, le campionesse in carica hanno avuto la loro rivincita contro il City e hanno chiuso il girone al primo posto.

Il Barcelona è diventato l’unico club ad arrivare primo nel girone in tutte e quattro le stagioni da quando è previsto il format attuale.

Ai quarti di finale ha dominato contro il Wolfsburg, vincendo prima 4-1 in trasferta e poi 6-1 in casa. In semifinale ha eliminato il Chelsea per il terzo anno consecutivo, imponendosi 4-1 sia all’andata che al ritorno e conquistando un'altra finale.

Allenatore: Pere Romeu

Lo sapevi?

Il Barcellona ha eguagliato il record del Lyon raggiungendo cinque finali consecutive e ora spera di diventare la seconda squadra, dopo l'OL, a vincere questa competizione per tre volte consecutivamente. Questa sarà la 100esima partita europea del Barcelona.