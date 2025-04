Anteprima semifinali di ritorno di Women's Champions League: Chelsea-Barcellona, Lyon-Arsenal

UEFA.com individua i temi chiave delle semifinali di UEFA Women's Champions League, che si concludono domenica e decreteranno le due finaliste di Lisbona.

Verso la finale a Lisbona Semifinali di ritorno Domenica 27 aprile

Chelsea - Barcelona (15:00, andata: 1-4)

Lyon - Arsenal (18:00, andata: 2-1) Finale (Estádio José Alvalade, Lisbona) Sabato 24 maggio

Arsenal / Lyon - Barcelona / Chelsea (18:00) Orari CET

Chelsea - Barcelona in Europa Semifinale di andata 2024/25: Barcellona 4-1 Chelsea Semifinali 2023/24: Barcelona - Chelsea 0-1/2-0 (tot. 2-1) Semifinali 2022/23: Chelsea - Barcelona 0-1/1-1 (tot. 1-2) Finale 2020/21: Chelsea - Barcelona 0-4 (Göteborg) La squadra indicata per prima giocava in casa all'andata nelle doppie sfide

Per il terzo anno consecutivo, Chelsea e Barcelona si affrontano in una semifinale di ritorno che cade il 27 aprile. Due anni fa hanno pareggiato 1-1 al Camp Nou, mentre la scorsa stagione il Barcelona ha vinto 2-0 a Stamford Bridge; in entrambe le occasioni, le blaugrana si sono qualificate grazie a un 2-1 complessivo. Stavolta il Chelsea non perderà con questo punteggio complessivo, ma se vuole arrivare alla sua seconda finale dovrà superare un compito proibitivo: ribaltare la sconfitta per 4-1 dell'andata.

Il Barcellona punta alla quinta finale e al terzo titolo consecutivi, ma il Chelsea può ispirarsi alla rimonta ai quarti contro il Manchester City (con tre gol nel primo tempo a Stamford Bridge). Il Chelsea sarà privo di Lauren James per un infortunio al bicipite femorale, oltre che delle lungodegenti tra cui Sam Kerr. Anche Nathalie Björn è stata costretta a uscire all'andata, quindi è probabile l'esordio in Champions League di Naomi Girma, acquistata a gennaio. 

Lyon - Arsenal in Europa Semifinale di andata 2024/25: Arsenal - Lione 1-2 Fase a gironi 2022/23: Lyon - Arsenal 1-5, Arsenal - Lyon 0-1 Semifinali 2010/11: Lyon - Arsenal 2-0/3-2 (tot. 5-2) Secondo turno preliminare 2008/09: Lyon - Arsenal 3-0 (giocata a Lione) Quarti di finale 2007/08: Lyon - Arsenal 0-0/3-2 (tot. 3-2) La squadra indicata per prima giocava in casa all'andata nelle doppie sfide

Il Lyon, che punta alla 12esima finale della competizione in 24 anni, ha vinto 2-1 in casa dell'Arsenal sabato scorso. Mentre la squadra francese è caduta solo due volte su 14 in semifinale, l'Arsenal deve ribaltare una sconfitta per evitare la settima uscita su otto a questo turno, ma ci è già riuscito nei due turni a eliminazione diretta precedenti contro Häcken e Real Madrid (anche se in casa).

Highlights andata: Arsenal - Lyon 1-2

La vittoria del Lyon è arrivata anche se Wendie Renard era in panchina per un infortunio al piede. Se la giocatrice scenderà in campo domenica, raggiungerà la sua 500esima presenza con la formazione transalpina e la 125esima in Women's Champions League. La sconfitta più pesante che ha subito è arrivata proprio contro le Gunners, vincitrici per 5-1 alla prima giornata della stagione 2022/23. L'Arsenal, che ha iniziato la stagione dal primo turno, batterà un record del Lione diventando la prima squadra a giocare 14 partite in una singola edizione del torneo.