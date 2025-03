Semifinali Women's Champions League: Arsenal - Lyon, Barcelona - Chelsea

UEFA.com punta i riflettori sulle semifinali di UEFA Women's Champions League, ultimo ostacolo prima della finale a Lisbona.

Sapere che in semifinale c'è anche il Barcellona è di buon auspicio per Lyon. È la sesta volta che le due squadre raggiungono questo turno nello stesso anno senza incontrarsi e il Lyon è sempre approdato in finale (il Barcellona ci è arrivato anche nel 2018/19, 2021/22 e 2023/24 ma ha perso nel 2016/17 e nel 2019/20).

Questa è la 17ª stagione in cui una nazione ha due semifinaliste (nel 2015/16, Francia e Germania ne avevano addirittura due ciascuna). Finora, almeno una delle due connazionali ha raggiunto la finale (anche se in otto edizioni si sono ritrovati in semifinale). Le uniche due volte in cui entrambe sono uscite sono anche le uniche due in cui era l'Inghilterra ad avere due semifinaliste: 2017/18 (Chelsea e Manchester City) e 2022/23 (Chelsea e Arsenal).

Se Arsenal e Chelsea spezzano l'incantesimo, avremo la terza finale tra squadre della stessa nazione: il Frankfurt ha battuto il Turbine Potsdam nel 2005/06, mentre il Lyon ha battuto il Paris Saint-Germain nel 2016/17. L'Inghilterra è già entrata nella storia in questa stagione diventando la prima nazione con tre squadre ai quarti, mentre Londra rimane l'unica città con due semifinaliste nello stesso anno (era già successo nel 2022/23).

Arsenal - Lyon: 19 e 27 aprile

Arsenal - Lyon in Europa Fase a gironi 2022/23: Lyon - Arsenal 1-5, Arsenal-Lyon 0-1 Semifinali 2010/11: Lyon - Arsenal 2-0/3-2 (tot. 5-2) Secondo turno preliminare 2008/09: Lyon - Arsenal 3-0 (giocata a Lione) Quarti di finale 2007/08: Lyon - Arsenal (tot. 0-0/3-2) La prima squadra indicata giocava in casa all'andata nelle sfide su due partite

Come si addice ai due club che hanno giocato più partite nelle competizioni UEFA (Lyon 150, Arsenal 122), i ricorsi storici non mancano. La prima partita a eliminazione diretta europea del Lyon è stata il quarto di finale contro le allora campionesse in carica dell'Arsenal, che si sono arrese a una squadra in cui, come oggi, militava Wendie Renard. Nelle semifinali del 2010/11, Eugénie Le Sommer ha segnato una doppietta nella vittoria del Lyon al ritorno e in campo c'erano gli attuali capitani Renard e Kim Little. Più di recente, nel 2022/23, la tripletta di Beth Mead alla prima giornata ha aiutato l'Arsenal a vincere 5-1 in casa del Lyon, ma l'OL ha vinto 1-0 al ritorno in una gara rovinata dal grave infortunio di Vivianne Miedema (le Gunners erano ancora in testa al girone).

Entrambe le squadre non pensano al passato, ma ad arrivare a Lisbona. Il Lyon ha vissuto un'ottima prima stagione con il tecnico Joe Montemurro, che ha allenato l'Arsenal tra il 2017 e il 2021 e ha vinto il campionato nel 2018/19. Anche Daniëlle van de Donk del Lyon è un'ex Gunners, mentre Mariona Caldentey è arrivata all'Arsenal la scorsa estate dopo aver aiutato il Barcellona a battere il Lyon in finale.

Highlights: Lyon - Arsenal 1-5

Barcelona - Chelsea: 20 e 27 aprile

Barcellona - Chelsea in Europa 2023/24: Barcelona - Chelsea 0-1/2-0 (tot. 2-1) Semifinali 2022/23: Chelsea - Barcelona 0-1/1-1 (tot. 1-2) Finale 2020/21: Chelsea - Barcellona 0-4 (Göteborg) La prima squadra indicata giocava in casa all'andata nelle sfide su due partite

Per la prima volta nella storia del torneo, le stesse squadre si incontrano in semifinale per la terza stagione consecutiva. Anche se le vittorie del Barcellona contro il Chelsea in semifinale non sono state così perentorie come quella nella finale del 2021 a Göteborg, entrambe sono state caratterizzate da un successo a Stamford Bridge (l'anno scorso con una rimonta dopo la sconfitta all'andata) e sono state seguite dal secondo e terzo trionfo finale.

Arrivare a Lisbona per avere la possibilità di vincere un'altra finale sarà tutt'altro che semplice per il Barcellona, e non solo perché, a differenza delle due semifinali precedenti, Lucy Bronze e Keira Walsh saranno nella rosa del Chelsea anziché in quella blaugrana. Il Chelsea ha dimostrato una convinzione simile a quella del Barcellona travolgendo ogni ostacolo, come si è visto nel secondo tempo al ritorno dei quarti contro il Man City, e ha l'unica allenatrice capace di fermare le blaugrana negli ultimi quattro anni: Sonia Bompastor, che ha portato il Lyon alla vittoria nella finale di Torino nel 2022.

Highlights semifinale di ritorno 2023/24: Chelsea - Barcellona 0-2 (tot. 1-2)