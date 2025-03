UEFA Women's Champions League: conosciamo le semifinaliste

Barcelona contro Chelsea e Arsenal contro Lyon sono le due sfide delle semifinali di UEFA Women's Champions League che porteranno alla finale che si giocherà il 24 maggio all'Estádio José Alvalade di Lisbona.

UEFA.com traccia un profilo delle quattro semifinaliste.

Verso Lisbona Semifinali (19/20 e 26/27 aprile) Barcelona - Chelsea

Arsenal - Lyon Date e orari delle semifinali da confermare. Finale (24 maggio, Estádio José Alvalade, Lisbona) Arsenal / Lyon - Barcelona / Chelsea

Scarica l'app ufficiale

Barcelona - Chelsea

Barcelona - Chelsea in Europa Semifinale 2023/24: Barcelona - Chelsea 0-1/2-0 (tot.: 2-1) Semifinale 2022/23: Chelsea - Barcelona 0-1/1-1 (tot.: 1-2) Finale 2020/21: Chelsea - Barcelona 0-4 (Göteborg) La squadra scritta per prima ha giocato l'andata del doppio confronto in casa La scorsa stagione, il Chelsea è diventata la prima squadra a vincere in trasferta contro il Barcelona negli anni 2020. Tuttavia, il Barça è diventata la prima squadra a perdere l'andata di una semifinale in casa in questa competizione e a raggiungere comunque la finale dopo Frankfurt e Turbine Potsdam nel 2005/06.

Ranking UEFA (a fine 2023/24): 1°

Cammino qualificazione: detentore, campione di Spagna

Fase a gironi: Vincitore Gruppo D (S0-2t contro Man City, V9-0c contro Hammarby, V7-0c contro St. Pölten, V4-1t contro St. Pölten, V3-0t contro Hammarby, V3-0 contro Man City)

Quarti di finale: V10-2tot. contro Wolfsburg (V4-1 t, V6-1 c)

Migliore marcatrice: Clàudia Pina (5)

Scorsa stagione: campione

Titoli nazionali: 9 campionati, 10 coppe nazionali

Miglior traguardo in Europa: campione 2020/21, 2022/23, 2023/24)

Bilancio semifinale: V5 S2

Precedenti in semifinale

2023/24: V2-1tot. contro Chelsea (S0-1 c, V2-0 t)

2022/23: V2-1tot. contro Chelsea (V1-0 t, P1-1 c)

2021/22: V5-3tot. contro Wolfsburg (V5-1 c, S0-2 t)

2020/21: V3-2tot. contro Paris Saint-Germain (P1-1 t, V2-1 c)

2019/20: S0-1 contro Wolfsburg (n, San Sebastián)

2018/19: V2-0tot. contro Bayern München (V1-0 t, V1-0 c)

2016/17: S1-5tot. contro Paris Saint-Germain (S1-3 c, S0-2 t)

Allenatore: Pere Romeu

Ranking UEFA (a fine 2023/24): 6°

Cammino qualificazione: campione d'Inghilterra

Fase a gironi: primo nel Gruppo B (V3-2c contro Real Madrid, V3-1t contro Twente, V2-1t contro Celtic, V3-0c contro Celtic, V6-1c contro Twente, V2-1t contro Real Madrid)

Quarti di finale: V3-2tot. contro Manchester City (S0-2 t, V3-0 c)

Migliori marcatrici: Catarino Macario, Mayra Ramìrez (3)

Scorsa stagione: semifinali

Titoli nazionali: 7 campionati, 5 coppe nazionali

Miglior traguardo in Europa: vicecampione (2020/21)

Bilancio semifinale: V1 S4

Precedenti in semifinale

2023/24: S1-2tot. contro Barcelona (V1-0 t, S0-2 c)

2022/23: S1-2tot. contro Barcelona (S0-1 c, P1-1 t)

2020/21: V5-3tot. contro Bayern München (S1-2 t, V4-1 c)

2018/19: S2-3tot. contro Lyon (S1-2 t, P1-1 c)

2017/18: S1-5tot. contro Wolfsburg (S1-3 c, S0-2 t)

Allenatore: Sonia Bompastor

Arsenal - Lyon

Arsenal - Lyon in Europa Fase a gironi 2022/23: Lyon - Arsenal 1-5, Arsenal - Lyon 0-1 Semifinale 2010/11: Lyon - Arsenal 2-0/3-2 (tot.: 5-2) Secondo turno di qualificazione 2008/09: Lyon - Arsenal 3-0 (giocata a Lione) Quarti di finale 2007/08: Lyon - Arsenal 0-0/3-2 (tot.: 3-2) La squadra scritta per prima ha giocato l'andata del doppio confronto in casa Il Lyon ha messo fine al regno dell'Arsenal come detentore nella prima partita ad eliminazione diretta del club nel 2007/08, ma è stata una storia diversa nel 2022/23, quando i Gunners hanno inflitto la più pesante sconfitta casalinga dell'OL nella prima giornata della fase a gironi.

Tutti i gol dell'Arsenal in Women's Champions League 2024/25

Ranking UEFA (a fine 2023/24): 7°

Cammino qualificazione: terzo posto in Inghilterra; V6-0c contro Rangers, V1-0c contro Rosenborg, V4-1tot. contro Häcken (S0-1t, V4-0c)

Fase a gironi: Vincitori Gruppo C (S2-5t contro Bayern, V4-1c contro Vålerenga, V4-0t contro Juventus, V1-0c contro Juventus, V3-1t contro Vålerenga, V3-2 contro Bayern)

Quarti di finale: V3-2tot. contro Real Madrid (S0-2 t, V3-0 c)

Migliore marcatrice: Alessia Russo (6)

Scorsa stagione: finale primo turno

Titoli nazionali: 15 campionati, 14 coppe nazionali

Miglior traguardo in Europa: campione (2006/07)

Bilancio in semifinale: V1 S6

Precedenti in semifinale

2022/23: S4-5tot. contro Wolfsburg (P2-2 t, S2-3aet c)

2012/13: S1-4tot. contro Wolfsburg (S0-2 c, S1-2 t)

2011/12: S1-4tot. contro Frankfurt (S1-2 c, S0-2 t)

2010/11: S2-5tot. contro Lyon (S0-2 t, S2-3 c)

2006/07: V5-2tot. contro Brøndby (P2-2 t, V3-0 c)

2004/05: S1-2 tot. contro Djurgården (P1-1 t, S0-1 c)

2002/03: S2-8tot. contro Fortuna Hjørring (S1-3 t, S1-5 c)

Allenatore: Renée Slegers

Tutti i gol del Lyon nella Women's Champions League 2024/25

Ranking UEFA (a fine 2023/24): 2°

Cammino qualificazione: campione di Francia

Fase a gironi: primo nel Gruppo A (V3-0c contro Galatasaray, V2-0t contro Wolfsburg, V3-0t contro Roma, V4-1c contro Roma, V6-0t contro Galatasaray, V1-0c contro Wolfsburg)

Quarti di finale: V6-1tot. contro Bayern München (V2-0 t, V4-1 c)

Migliore marcatrice: Kadidiatou Diani (5)

Scorsa stagione: vicecampione

Titoli nazionali: 17 campionati, 10 coppe nazionali

Miglior traguardo in Europa: campione 2010/11, 2011/12, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2021/22)

Bilancio in semifinale: V11 S2

Precedenti in semifinale

2023/24: V5-3tot. contro Paris Saint-Germain (V3-2 c, V2-1 t)

2021/22: V5-3tot. contro Paris Saint-Germain (V3-2 c, V2-1 t)

2019/20: V1-0 vs Paris Saint-Germain (n, Bilbao)

2018/19: V3-2tot. contro Chelsea (V2-1 c, P1-1 t)

2017/18: V1-0tot. contro Manchester City (P0-0 t, V1-0 c)

2016/17: V3-2tot. contro Manchester City (V3-1 t, S0-1 c)

2015/16: V8-0tot. contro Paris Saint-Germain (V7-0 c, V1-0 t)

2012/13: V9-1tot. contro Juvisy* (V3-0 c, V6-1 t)

2011/12: V5-1tot. contro Turbine Potsdam (V5-1 c, P0-0 t)

2010/11: V5-2tot. contro Arsenal (V2-0 c, V3-2 t)

2009/10: V3-2tot. contro Umeå (V3-2 c, P0-0 t)

2008/09: S2-4tot. contro Duisburg (P1-1 c, S1-3 t)

2007/08: S1-1agg, away goals vs Umeå (P1-1 c, P0-0 t)

*oggi Paris FC

Allenatore: Joe Montemurro

Per vincitrice della Coppa si intende solo la coppa principale della federazione.