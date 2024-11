Riepilogo Women's Champions League: Bayern e City a punteggio pieno﻿, affonda la Juve

L'Arsenal vince 4-0 in casa della Juventus, mentre Bayern Monaco e Manchester City restano a punteggio pieno nella fase a gironi di UEFA Women's Champions League e il Barcellona travolge il St. Pölten.

UEFA.com riepiloga tutte le partite di martedì.

Gruppo C

Juventus - Arsenal 0-4

L'Arsenal balza da solo al secondo posto con tre punti di vantaggio sulla Juventus grazie a una strepitosa vittoria a Torino. Le Gunners si portano in vantaggio poco prima dell'intervallo con Frida Maanum, che conclude una bella manovra collettiva.

Nella ripresa Stina Blackstenius segna il suo primo gol stagionale per il club, mentre cinque minuti più tardi Mariona Caldentey va a segno con una conclusione altrettanto potente. Caitlin Foord firma il 4-0 da sotto porta nel finale su assist di Kyra Cooney-Cross.

Bayern München - Vålerenga 3-0

Il Bayern resta a punteggio pieno con tre lunghezze di vantaggio dopo la terza vittoria nella fase a gironi. Il bel colpo di testa di Pernille Harder (quinto gol in questo turno) e il rigore trasformato da Giulia Gwinn mettono il Bayern saldamente al comando nei primi 17 minuti.

La capolista del Gruppo C mantiene la superiorità dopo l'intervallo ma non riesce a consolidate il vantaggio fino ai minuti di recupero, quando Sarah Zadrazil manda un tiro di controbalzo appena sotto la traversa.

21 novembre: Arsenal - Juventus, Vålerenga - Bayern München

Gruppo D

Barcelona - St. Pölten 7-0

Le blaugrana segnano a valanga contro un St. Pölten decimato dagli infortuni. Le ospiti si difendono bene per mezz'ora ma poi subiscono cinque reti prima dell'intervallo: la più bella è di Keira Walsh, ma a referto vanno anche Ewa Pajor, Kika Nazareth, Aitana Bonmatí e Clàudia Pina.

Il rigore di Pina all'inizio della ripresa e un bel tiro nel finale della subentrata Caroline Graham Hansen suggellano una vittoria travolgente.

Man City - Hammarby 2-0

Il Manchester City, come il Bayern, è a nove punti ma ha vita meno facile contro le svedesi. L'Hammarby difende strenuamente finché Laura Blindkilde Brown non sfrutta il cross di Mary Fowler al 47' e sigla il suo primo gol in Europa.

L'Hammarby minaccia il pareggio con Thea Sørbo, che costringe Ayaka Yamashita a una bella parata, ma Aoba Fujino incorna in rete su cross di Leila Ouahabi e suggella la vittoria del City.

21 novembre: St. Pölten - Barcelona, Hammarby - Man City