Classifica marcatrici Women's Champions League: Pernille Harder rimane in vetta

L'attaccante del Bayern, Pernille Harder, rimane in vetta alla classifica marcatrici di UEFA Women's Champions League dopo aver segnato il suo sesto gol alla quinta giornata.

Harder, che ha vinto il premio da giocatrice del Wolfsburg nel 2018/19, ha realizzato una tripletta nella prima giornata contro l'Arsenal e ha segnato in trasferta contro la Juventus e in casa contro il Vålerenga. L'attaccante danese era a pari merito con Signe Bruun del Real Madrid prima della quinta giornata, ma ha riguadagnato la testa della classifica andando in gol nel 4-0 del Bayern contro la Juve.

I cinque gol di Bruun ne comprendono tre contro il Celtic. Alla sesta giornata, la giocatrice è stata raggiunta da Kayleigh van Dooren del Twente, autrice di quattro reti nelle due partite del Gruppo B contro il Celtic, e da Clàudia Pina del Barcelona, autrice delle doppiette contro Hammarby e St. Pölten e nuovamente a segno contro il Manchester City.

Sette calciatrici sono a quattro gol: Ewa Pajor (Barcelona), Linda Caicedo (Real Madrid) Kadidiatou Diani (Lyon), Mariona Caldentey e Alessia Russo (Arsenal), Alexandra Popp e Sveindís Jónsdóttir (Wolfsburg), quest'ultima autrice di quattro reti nel successo casalingo contro la Roma alla quinta giornata.

Capocannoniere: i sei gol di Pernille Harder con il Bayern

Classifica marcatrici

Classifica marcatrici Women's Champions League 2024/25 (dalla fase a gironi)

6 Pernille Harder (Bayern München)

5 Signe Bruun (Real Madrid)

5 Clàudia Pina (Barcelona)

5 Kayleigh van Dooren (Twente)

4 Linda Caicedo (Real Madrid)

4 Mariona Caldentey (Arsenal)

4 Kadidiatou Diani (Lyon) 

4 Sveindís Jónsdóttir (Wolfsburg)

4 Ewa Pajor (Barcelona)

4 Alexandra Popp (Wolfsburg)

4 Alessia Russo (Arsenal)

3 Rebecka Blomqvist (Wolfsburg)

3 Aitana Bonmatí (Barcelona)

3 Melchie Dumornay (Lyon)

3 Caroline Graham Hansen (Barcelona) 

3 Catarina Macario (Chelsea)

3 Francisca Nazareth (Barcelona)

3 Alexia Putellas (Barcelona)

3 Alba Redondo (Real Madrid)

3 Wendie Renard (Lyon)

3 Khadija Shaw (Manchester City)

3 Caroline Weir (Real Madrid)

I cinque gol di Signe Bruun con il Real Madrid

Classifica assist Women's Champions League 2024/25 (dalla fase a gironi)

5 Patri Guijarro (Barcelona)

4 Signe Bruun (Real Madrid)

4 Klara Bühl (Bayern München)

4 Linda Caicedo (Real Madrid)



3 Caitlin Foord (Arsenal)

3 Aoba Fujino (Manchester City)

3 Manuela Giugliano (Roma)

3 Giulia Gwinn (Bayern München)

3 Katie McCabe (Arsenal)

3 Francisca Nazareth (Barcelona)

3 Alexandra Popp (Wolfsburg)

3 Alieke Tuin (Twente)

3 Caroline Weir (Real Madrid)

Classifica gol+assist nella Women's Champions League 2024/25 (dalla fase a gironi)

9 Signe Bruun (Real Madrid)



8 Linda Caicedo (Real Madrid)



7 Alexandra Popp (Wolfsburg)



6 Mariona Caldentey (Arsenal)

6 Kadidiatou Diani (Lyon)

6 Pernille Harder (Bayern München)

6 Francisca Nazareth (Barcelona)

6 Caroline Weir (Real Madrid)



5 Rebecka Blomqvist (Wolfsburg)

5 Aitana Bonmatí (Barcelona)

5 Klara Bühl (Bayern München)

5 Caitlin Foord (Arsenal)

5 Aoba Fujino (Manchester City)

5 Manuela Giugliano (Roma)

5 Patri Guijarro (Barcelona)

5 Ewa Pajor (Barcelona)

5 Clàudia Pina (Barcelona)

5 Kayleigh van Dooren (Twente)

Le statistiche della Women's Champions League 2024/25

Classifica marcatrici Women's Champions League 2024/25 comprese le qualificazioni

9 Kayleigh van Dooren (Twente)

7 Alexandra Popp (Wolfsburg)



6 Caitlin Foord (Arsenal)

6 Pernille Harder (Bayern München)

5 Signe Bruun (Real Madrid)

5 Mariona Caldentey (Arsenal)

5 Clàudia Pina (Barcelona)

5 Alessia Russo (Arsenal)

5 Andrea Stašková (Galatasaray) 

5 Khadija Shaw (Manchester City)

Capocannoniere Women's Champions League per stagione (dalla fase a gironi alla finale)

2023/24: Kadidiatou Diani (Lyon) 8

2022/23: Ewa Pajor (Wolfsburg) 9

2021/22: Alexia Putellas (Barcelona) 11

Capocannoniere Champions League/UEFA Women's Cup per stagione (qualificazioni incluse)

2023/24: Marie Alidou (Benfica), Romée Leuchter (Ajax) 9

2022/23: Ewa Pajor (Wolfsburg) 9

2021/22: Alexia Putellas (Barcelona) 11

2020/21: Jenni Hermoso (Barcelona), Fran Kirby (Chelsea) 6

2019/20: Vivianne Miedema (Arsenal), Emueje Ogbiagbevha (Minsk), Berglind Thorvaldsdóttir (Breidablik) 10

2018/19: Pernille Harder (Wolfsburg) 8

2017/18: Ada Hegerberg (Lyon) 15

2016/17: Zsanett Jakabfi (Wolfsburg), Vivianne Miedema (Bayern) 8

2015/16: Ada Hegerberg (Lyon) 13

2014/15: Célia Šašić (Frankfurt) 14

2013/14: Milena Nikolić (ŽFK Spartak) 11

2012/13: Laura Rus (Apollon Limassol) 11

2011/12: Camille Abily, Eugénie Le Sommer (both Lyon) 9

2010/11: Inka Grings (Duisburg) 13

2009/10: Vanessa Bürki (Bayern) 11

2008/09: Margrét Lára Vidarsdóttir (Valur Reykjavík) 14

2007/08: Vira Dyatel (Kharkiv), Patrizia Panico (Bardolino Verona), Margrét Lára Vidarsdóttir (Valur Reykjavík) 9

2006/07: Julie Fleeting (Arsenal) 9

2005/06: Margrét Lára Vidarsdóttir (Valur Reykjavík) 11

2004/05: Conny Pohlers (Turbine Potsdam) 14

2003/04: Maria Gstöttner (Neulengbach) 11

2002/03: Hanna Ljungberg (Umeå) 10

2001/02: Gabriela Enache (Codru Anenii Noi) 12

Ultimo aggiornamento: 18 marzo