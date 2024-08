Adidas svela i palloni ufficiali della UEFA Champions League e UEFA Women's Champions League 2024/25

Adidas ha svelato i palloni ufficiali che saranno utilizzati nella stagione 2024/25 in UEFA Champions League e UEFA Women's Champions League. Entrambi i palloni sono tornati a un look classico, ma con una tecnologia aggiornata, e saranno caratterizzati dalle classiche stelle che si uniscono attraverso i vertici e non sfalsate come il design presente dal 2019.

Il look del nuovo pallone della UCL è all'insegna della semplicità iconica, con le famose stelle, simbolo della competizione, in nero esaltate da esagoni bianchi in contrasto. Il design classico è accentuato da sottili dettagli in rosso intenso e giallo acceso per dare al pallone un tocco di modernità.

Il nuovo pallone della UWCL presenta lo stesso allineamento di stelle ed esagoni del pallone maschile, ma con un aggiornamento grafico unico. Tre bande, infatti, scorrono lungo la superficie in un vibrante rosso acceso e nero profondo, rappresentando la forma dei manici dell'ambito trofeo - la prima volta che viene rappresentato sul pallone della Women's Champions League. Il logo adidas è in un giallo acceso che rende il tutto ancora più accattivante.

Il pallone da gioco ufficiale della stagione 2024/25 della UEFA Women's Champions League

Oltre al nuovo design grafico, il pallone presenta una serie di tecnologie adidas che esaltano le prestazioni, studiate per migliorare precisione e velocità. L'innovativa superficie PRISMA è stata aggiornata per il 2024/25 con un nuovissimo disegno in rilievo, rigorosamente testato nelle gallerie del vento e sul campo.

Guy-Laurent Epstein, Direttore Marketing UEFA, ha dichiarato: "Il lancio dei nuovi palloni da gara ufficiali è sempre un momento imperdibile per i tifosi e i giocatori che si avvicinano sempre più al fischio d'inizio dell'ennesima esaltante stagione europea. Il design iconico di questi nuovi palloni ci riporta alla memoria i momenti magici a cui abbiamo assistito nel corso degli anni, mentre la tecnologia all'avanguardia è un simbolo della costante evoluzione e del posizionamento premium che caratterizza le competizioni UEFA".

Nick Craggs, Global Football General Manager di Adidas, ha detto: "Il più grande palcoscenico del calcio europeo per club merita la più grande tecnologia in fatto di prestazioni. Il nuovo pallone è studiato per supportare i giocatori in campo ed emozionare i tifosi di tutto il mondo. Ecco perché abbiamo perseguito senza sosta nuove innovazioni per realizzare il pallone migliore di sempre".

"Per la prossima stagione abbiamo ridisegnato la livrea riproponendo le stelle congiunte tramite vertici che sono diventate iconiche nel corso degli anni, ma con una nuovissima struttura di rilievi per garantire maggiore aerodinamicità. Non vediamo l'ora di vedere i nostri palloni ai piedi dei migliori giocatori del mondo".

Inoltre, la partnership tra Adidas e Common Goal prevede che l'1% di tutte le vendite nette globali di palloni da calcio adidas - compresi questi ultimi - contribuisca a iniziative che supportino il cambiamento sociale in favore delle comunità svantaggiate, aiutando a creare un futuro migliore e più inclusivo attraverso il calcio.

I nuovi palloni saranno disponibili da oggi nei negozi adidas, in negozi al dettaglio selezionati e online qui.