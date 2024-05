Aitana Bonmatí è la Giocatrice della Stagione di UEFA Women's Champions League 2023/24

Gli osservatori tecnici UEFA ha nominato Aitana Bonmatí del Barcellona Giocatrice della Stagione di UEFA Women's Champions League 2023/24 per la seconda edizione consecutiva.

Con sei gol e sei assist, la 26enne centrocampista del Barcellona ha contribuito a 12 marcature – più di ogni altra collega in questa stagione – ed è stata nominata Player of the Match dopo aver segnato nella finale vinta 2-0 contro il Lione. Gli osservatori tecnici UEFA hanno commentato: "Ha influenzato il gioco a tutto campo, in fase di possesso e non, con ottimi passaggi sulla corsa, recuperi di palla alti e anche un gran gol".

Dopo la partita, Bonmatí ha dichiarato: "Chi mi conosce dirà: 'Non ne avrà mai abbastanza'. Sono una persona ambiziosa, non sono quasi mai soddisfatta del mio lavoro e voglio sempre di più, ma cerco di far tesoro di questi momenti e questa stagione mi è piaciuta tanto".

Bonmatí: "È un momento unico"

Poiché Bonmatí ha vinto il premio del 2022/23 e la sua compagna Alexia Putellas si è aggiudicata quello inaugurale del 2021/22, finora tutte e tre le giocatrici della stagione di Women's Champions League sono state del Barcellona.