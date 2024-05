Finale Women's Champions League: Barcellona - Lione 2-0

I gol di Aitana Bonmatí e di Alexia Putellas nel secondo tempo regalano al Barcellona il terzo titolo di UEFA Women's Champions League in quattro anni: Lione battuto 2-0 davanti a oltre 50.000 tifosi allo stadio San Mamés di Bilbao.

Aitana Bonmati esulta per il gol del vantaggio del Barcelona Getty Images

Prima di questo incontro il Lione aveva sconfitto il Barcellona in tutte e quattro le partite tra le due squadre, comprese le finali del 2022 e del 2019. Ma una grande prestazione della squadra di Jonatan Giráldez ha permesso di confermare il dominio del Barça in questa competizione, grazie ad un gioco dominante e ad Aitana Bonmatí, che ancora una volta ha fatto la differenza.

La finale di Women's UEFA Champions League tra Barcellona e Lione si apre con grande ritmo da parte di entrambe le formazioni, che cercano subito di trovare la rete del vantaggio. La prima grande occasione arriva per il Barça con Caroline Graham Hansen che serve Sarah Paralluelo, ma il suo tiro viene respinto da Christiane Endler.

La squadra di Giráldez continua a mantenere il possesso palla, ma l'OL rimane una minaccia costante e, sul pressing alto delle francesi, il difensore del Barça, Lucy Bronze, sfiora l'autogol, colpendo la traversa su calcio d'angolo avversario. Poco prima dell'intervallo Graham Hansen riesce ad entrare in area grazie ad un'azione personale, ma la sua conclusione da posizione defilata non centra lo specchio della porta.

A inizio ripresa, il capitano dell'OL Wendie Renard, alla sua 11esima finale di Women' Champions League, crea la prima chiara occasione per le francesi, ma il suo tiro potente finisce alto sopra la traversa.

Salma Paralluelo in azione nella finale Getty Images

Al 63', un passaggio di Mariona Caldentey trova sulla sinistra Bonmatí, che entra in area e batte Endler grazie ad una deviazione dell'avversaria, scatenando il delirio del pubblico di Bilbao. Il Lione cerca subito la risposta e la migliore marcatrice della competizione, Kadidiatou Diani, sfiora il gol.

Negli ultimi istanti della gara, la subentrata Alexis Putellas realizza la rete che conferma la vittoria e il Barça può festeggiare il quarto trofeo di questa sensazionale stagione.

Dettagli della partita: Barcelona - Lyon 2-0

Visa Player of the Match: Aitana Bonmatí (Barcellona)

"Presente in ogni zona del campo, sia nelle azioni offensive sia nelle fasi di non possesso. Fondamentale sia in fase di passaggio che nel recupero di palla alto. Ha segnato anche un grande gol".

Panel Osservatori Tecnici UEFA

Wendie Renard del Lyon, dopo la sconfitta in finale contro il Barcelona Getty Images

Statistiche principali

Il Barcellona è appena il quarto club ad aver difeso il titolo della UEFA Women's Champions League dopo l'Umeå (nel 2004), il Lione (nel 2012, 2017, 2018, 2019 e 2020) e il Wolfsburg (nel 2014).

Con il terzo titolo, il Barcellona è dietro solo a Lione (8) e Francoforte (4).

Jonatan Giráldez è il settimo allenatore a vincere due titoli, eguagliando il record.

Lucy Bronze è al suo quinto titolo dopo i tre tionfi con il Lione e quello della scorsa stagione con il Barcellona.

Formazioni

Barcellona: Coll; Bronze, Paredes, Engen, Rolfö (Batlle 67'); Bonmatí, Walsh (Putellas 90+2'), Guijarro; Graham Hansen, Paralluelo (Brugts 85'), Caldentey (Pina 90+2')



Lione: Endler; Carpenter, Renard, Gilles (Becko 81'), Bacha; Horan, Egurrola, Van de Donk (Hegerberg 81'); Diani, Dumornay, Cascarino (Majri 63')