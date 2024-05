Anteprima finale Women's Champions League, Barcellona-Lione: dove guardarla, orario, probabili formazioni

Il Barcellona affronta il Lione nella finale di UEFA Women's Champions League 2024 sabato 25 maggio allo stadio San Mamés di Bilbao.

Barcellona - Lione in breve Quando: sabato 25 maggio (18:00 CET)

Dove: stadio San Mamés, Bilbao

Cosa: finale di UEFA Women's Champions League 

Cosa devi sapere?

Il Barcellona campione in carica affronta la sua nemesi, il Lione otto volte vincitore del titolo. Due degli ultimi tre trionfi dell'OL sono arrivati contro il Barcellona, con un 4-1 nella finale di Budapest di cinque anni fa e un 3-1 da sfavorita nella finale di Torino del 2022. Le francesi hanno anche battuto il Barça in casa e in trasferta ai quarti di finale del 2017/18, l'ultima volta in cui la formazione catalana non è riuscita a raggiungere almeno la semifinale.

Questa è l'undicesima finale assoluta per il Lione, sempre dal 2010 in poi, mentre il Barcellona è alla quarta consecutiva e la quinta in sei stagioni. Le detentrici del titolo hanno avuto la meglio due volte finora, battendo il Chelsea 4-0 a Göteborg nel 2021 e rimontando da un 2-0 all'intervallo lo scorso anno fino a battere il Wolfsburg 3-2 ad Eindhoven.

Dove guardare la finale di Women's Champions League: TV/streaming Come per ogni partita di UEFA Women's Champions League di questa stagione dalla fase a gironi in poi, la finale sarà trasmessa gratuitamente sulla piattaforma streaming DAZN. La piattaforma di streaming ha rimosso il paywall al più grande portfolio di calcio femminile di tutto il mondo, compresa la UEFA Women's Champions League. Ciò favorirà la crescita degli ascolti e fornirà una nuova dimora virtuale globale per il calcio femminile, offrendo un maggiore accesso alle partite, ai contenuti e alla comunità internazionale del calcio femminile. Alcune partite sono trasmesse gratuitamente in diretta streaming sul canale YouTube di DAZN in tutto il mondo tranne in Medio Oriente e del Nord Africa (MENA) - dove i diritti includono clip e highlights - in Cina e nei suoi territori. Per alcune partite della stagione, la diretta YouTube è stata integrata anche nei MatchCenter di UEFA.com e su UEFA.tv, con gli highlights a seguire dalla mezzanotte CET. In alcuni territori, la partita è trasmessa da altre emittenti: leggi l'elenco completo.

Probabili formazioni

Barcellona: Coll; Bronze, Paredes, Engen, Batlle; Bonmatí, Walsh, Putellas; Graham Hansen, Paralluelo, Rolfö

Lione: Endler; Carpenter, Renard, Gilles, Bacha; Van de Donk, Egurrola, Horan; Cascarino, Dumornay, Diani

Le finaliste

Squadra arbitrale Arbitro: Rebecca Welch (ENG)

Assistenti: Natalie Aspinall, Emily Carney (ENG)

Quarto ufficiale: Ivana Martinčić (CRO)

Assistente di riserva: Sanja Rođak-Karšić (CRO)

VAR: Stuart Attwell (ENG)

Assistente VAR: Katrin Rafalski (GER)

Supporto VAR: Katalin Kulcsár (HUN)

Le parole dal campo

Jonatan Giráldez, allenatore Barcellona: "Per me Barça e Lione sono le due squadre migliori d'Europa, senza alcun dubbio, per la qualità individuale di entrambe. Se si analizza giocatrice per giocatrice non è facile scagliere".

"Sarà una finale divertente, con due formazioni titolari di qualità e le panchine che potranno aiutare molto. In più, a bordo campo, sia io che Sonia avremo i nostri strumenti per provare a divertirci in una finale, che, si spera, vada a favore del Barça".

Sonia Bompastor, allenatrice Lione: "Il Barcellona non subisce troppi gol. Sappiamo che sarà una grande sfida per noi, e sappiamo che loro hanno molta esperienza in questa competizione ma anche in finale di Champions League".

"Sarà una partita combattuta e ogni dettaglio conterà, quindi starà a noi far sì che la partita vada a nostro favore. Ci aspetta una gara molto difficile contro una squadra meravigliosa".

Arbitro: Rebecca Welch

Precedenti: Lione - Barcellona

Statistiche (dalla più recente)

Barcellona

Ultime sei partite (dalla più recente): VVVVVV

Ultima partita: Barcellona - Real Sociedad 8-0, 18/05, finale di Coppa della Regina

Competizioni nazionali: campione di Spagna, vincitrice Coppa della Regina, vincitrice Supercoppa spagnola

Lione

Ultime sei partite (dalla più recente): VVSVVV

Ultima partita: Lione - Paris Saint-Germain 2-1, 17/05, finale play-off di campionato 

Competizioni nazionali: campione di Francia, vincitrice Supercoppa francese