Finale Women's Champions League, Barcellona - Lione: guida per principianti

Lo stadio San Mamés di Bilbao ospiterà il 25 maggio la finale di UEFA Women's Champions League tra Barcellona e Lione.

Leggi la nostra guida completa al più importante appuntamento di calcio femminile per club del calendario europeo.

Bilbao: la finale

Quando e dove si gioca la finale?

La finale si giocherà sabato 25 maggio alle ore 18:00 CET al San Mamés di Bilbao.

Con una capienza di oltre 50.000 posti, lo stadio dell'Athletic Club di Bilbao sorge sul sito del vecchio San Mamés, che ha sostituito nel 2013. La squadra femminile dell'Athletic Club ha giocato diverse partite nel nuovo stadio, dove in occasione di una partita di coppa del 2019 contro l'Atlético de Madrid, aveva stabilito un record per il calcio spagnolo con 48.121 tifosi presenti sugli spalti.

Barcellona-Lione in breve

Il Barcellona è alla sua quarta finale consecutiva e la quinta in sei stagioni, dopo aver perso 4-1 contro il Lione nel 2019 e 3-1 contro gli stessi avversari nel 2022, ma ha vinto 4-0 contro il Chelsea nel 2021 e ha rimontato da 0-2 a 3-2 il Wolfsburg nel trionfo dello scorso anno.

Il Lione è alla sua undicesima finale e vanta otto titoli (l'ultimo nel 2022), entrambi record. Entrambi questi record sono stati raggiunti da quando la vecchia UEFA Women's Cup è stata ribattezzata UEFA Women's Champions League nel 2009/10.

L'OL vanta quattro vittorie su quattro contro il Barcellona in Europa: entrambe le partite dei quarti di finale del 2017/18 e le finali del 2019 e del 2022.

Finale 2022: Barcellona - Lione 1-3 

Informazioni sui biglietti

Scopri qui tutte le informazioni sui biglietti per la finale.

Come guardare la finale?

Tutte le partite di questa Women's Champions League (dalla fase a gironi in poi) sono state trasmesse in diretta streaming su DAZN.

Lo streaming di YouTube è incorporato anche nel MatchCentre di UEFA.com e su UEFA.tv, con gli highlights che seguiranno a mezzanotte CET dopo la partita.

Qual è stato il format della stagione?

Per la terza volta, si è svolta una fase a gironi a 16 squadre con partite in casa e fuori casa in quattro gironi da quattro. In totale, hanno partecipato 70 club di 49 nazioni, con oltre 500.000 spettatori che hanno assistito alle partite durante la stagione.

C'è il VAR in finale?

L'uso del VAR in finale è previsto dal 2020, mentre dal 2021/22 l'utilizzo è stato allargato a tutta la fase a eliminazione diretta.

Finale 2019: Lione - Barcellona 4-1 

Le squadre

Barcellona

• Cresciuto esponenzialmente nel decennio precedente, il Barcellona ha battuto il Chelsea per 4-0 nella finale di Göteborg del 2021 regalando alla Spagna il primo titolo. La scorsa stagione, il Barça si è laureato nuovamente campione, rimontando due gol di svantaggio nel successo per 3-2 contro il Wolfsburg a Eindhoven, balzando anche in vetta al ranking UEFA per la prima volta ai danni proprio dell'OL. Le spagnole sono adesso alla quarta finale consecutiva e alla quinta in sei anni.



Lione

• Il Lione è indiscutibilmente il club storicamente dominante di questa competizione. Il loro palmarès di otto titoli è doppio rispetto a quello dei loro rivali più vicini e comprende una serie di cinque titoli consecutivi tra il 2015/16 e il 2019/20. Le francesi sono alla loro 11ª finale, tutte nelle ultime 15 stagioni, e detengono gran parte dei record di Women's Champions League.



Record nazionali

Barcellona

• La Spagna non aveva mai avuto una finalista prima del Barcellona nel 2019. Grazie soprattutto alle Blaugrana, la Spagna è ora al terza nel ranking UEFA – il che significa un posto automatico nella fase a gironi per le campionesse nazionali - e adesso insidia la Germania per il secondo posto.

Lione

• Questa è la dodicesima delle 23 finali a cui partecipa almeno un club francese, tutte dal 2010. Il Lione ha vinto otto titoli e si è classificato due volte al secondo posto, con un record di dieci finali finora rafforzato dalle due del Paris Saint-Germain (compresa la finale del 2017, quando le due francesi si sono incontrate a Cardiff). La vittoria dell'OL significherebbe per la Francia eguagliare il record di nove trionfi europei della Germania. La Francia è già in netto vantaggio nel ranking per federazioni.

Verso Bilbao

Barcellona

• Con l'obiettivo di conquistare il secondo titolo consecutivo e la quarta finale di fila, il Barcellona aveva iniziato la fase a gironi in grande stile perdendo punti solo alla sesta giornata contro il Benfica col primo posto già in tasca. Il Barça ha poi superato un tenace Brann nei quarti di finale e, dopo che la sua imbattibilità di 25 partite in casa in Europa è stata interrotta dall'1-0 del Chelsea in semifinale, ha rimontato in modo superbo con una vittoria per 2-0 a Stamford Bridge.

Tutti i gol del Barcellona nel cammino sino alla finale

Lione

• Il Lione aveva perso 5-1 in casa contro l'Arsenal nella prima giornata della scorsa stagione, ma in questa stagione ha iniziato con un roboante 9-0 contro lo Slavia Praha, superando poi senza difficoltà il proprio girone. Dopo aver battuto il Benfica per 2-1 nell'andata dei quarti, nel ritorno ha sofferto sino alla doppietta di Kadidiatou Diani nei minuti di recupero. In semifinale le spagnole hanno affrontato l'ex club di Diani e dopo essere andata sotto di due gol, hanno vinto 3-2 negli ultimi dieci minuti dell'andata. Hanno poi vinto per 2-1 al Parco dei Principi, eguagliando esattamente i due risultati ottenuti contro il Paris nelle semifinali del 2021/22, prima della vittoria finale contro il Barcellona.

Le stelle delle squadre

Barcellona

• Salma Paralluelo ha segnato sei reti in questa Champions League, mentre Caroline Graham Hansen ha fatto cinque gol e cinque assist.

Lione

• Kadidiatou Diani è passata in estate dal Paris Saint-Germain al Lione dopo la sua stagione più prolifica nella capitale. La ventinovenne ha segnato otto gol in Women's Champions League e all'inizio della stagione ha formato una coppia formidabile con Ada Hegerberg. Dopo l'infortunio della norvegese, ha continuato a brillare, favorita dal ritorno in campo di Delphine Cascarino.

Gli otto titoli del Lione in Women's Champions League

Centrocampo

Barcellona

• Aitana Bonmatí, Patri Guijarro e Keira Walsh.

Lione

• Lindsey Horan.

Pilastri della difesa

Barcellona

• Irene Paredes, Ingrid Engen, Lucy Bronze, Fridolina Rolfö e Ona Batlle.

Lione

• Wendie Renard.

Finale Women's Champions League 2023: Barcellona - Wolfsburg 3-2 

Portieri

Barcellona

• Cata Coll.

Lione

• Christiane Endler.



Allenatori



Barcellona

• Jonatan Giráldez.

Lione

• Sonia Bompastor.