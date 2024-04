Paris Saint-Germain - Lione 1-2 (tot: 3-5): OL in finale

Il Lione approda in finale di UEFA Women's Champions League per l'undicesima volta nella sua storia imponendosi 2-1 al Parco dei Principi nella semifinale di ritorno, dopo aver già battuto 3-2 in rimonta all'andata il Paris Saint-Germain.

I momenti-chiave 3': Bacha va a segno per il Lione

34': i riflessi di Picaud negano il raddoppio all'OL

41': Chawinga pareggia per il Paris

52': Dumornay fermata dal portiere di casa

65': Picaud ancora decisiva su Majri e Dumornay

81': Dumornay firma il gol-partita per l'OL

La partita in breve: Lione, questione di esperienza

Minuto per minuto: Paris - Lione 1-2 (tot: 3-5 )

Dopo essersi imposto in rimonta all'andata, il Lione passa a condurre a Parigi: Selma Bacha riceve palla da Melchie Demornay sugli sviluppi di un corner e lascia partire un tiro rasoterra da fuori area che sorprende Constance Picaud sul primo palo.

Selma Bacha ha firmato il primo gol del Lione AFP via Getty Images

Il Paris domina il possesso palla nel primo tempo e trova il pareggio poco prima dell'intervallo con Tabitha Chawinga, che su invito di Marie-Antoinette Katoto piazza il pallone sul secondo palo.

Tabitha Chawinga ha segnato il momentaneo pareggio per il Paris AFP via Getty Images

Il gol galvanizza la squadra di casa, ma il Lione mette a frutto la sua superiore esperienza a livello continentale e nella ripresa disinnesca la squadra di casa e colpisce nuovamente nel finale.

A 9' dal termine Dumornay, imbeccata da Amel Majri spedisce nuovamente il pallone alle spalle di Picaud e di fatto fa calare il sipario sulla sfida: il Lione vola in finale, dove ritroverà ancora una volta il Barcellona.

Visa Player of the Match: Melchie Dumornay (Lione)

Molto efficace in entrambe le fasi di gioco, ha creato problemi al Paris con il suo pressing ed è stata un riferimento costante, sia in avanti con il suo tempismo nel ricevere la palla, sia con i suoi inserimenti tra i difensori. Ha mostrato la sua capacità di accelerazione e la sua tecnica nell'uno contro uno, oltre alla sua freddezza davanti alla porta. Il secondo gol del Lione è arrivato grazie al suo tempismo e alla sua capacità di accelerare nello spazio con il pallone.

Panel Osservatori Tecnici UEFA

Formazioni

Paris : Picaud; Le Guilly (Vangsgaard 73'), Gaetino, De Almeida, Karchaoui; Geyoro, Groenen (Albert 84'), Samoura; Baltimore (Martens 84'), Katoto, Chawinga

Lione: Endler; Carpenter, Gilles, Renard, Bacha (Morroni 90'); Horan, Egurrola, Van de Donk; Diani (Becho 74'), Dumornay, Cascarino (Majri 46')