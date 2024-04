Chelsea - Barcellona, anteprima Women's Champions League: dove guardarla e probabili formazioni

Chelsea e Barcellona si affrontano nella semifinale di ritorno di UEFA Women's Champions League sabato 27 aprile a Stamford Bridge.

Barcellona - Chelsea in breve Quando: sabato 27 aprile (18:30 CET)

Dove: Stamford Bridge, Londra

Cosa: semifinale di ritorno di UEFA Women's Champions League

Come seguirla: segui il prepartita

Finale: sabato 25 maggio (18:00 CET), stadio San Mamés, Bilbao

Cosa devi sapere?

Sabato scorso, il gol di Erin Cuthbert nel primo tempo è bastato al Chelsea a un memorabile 1-0 in Catalogna. Il Barcellona non perdeva una gara casalinga ufficiale dal 2019 e non mancava l'appuntamento con il gol in Champions League da più di otto anni, ma il Chelsea lo ha limitato a un solo tiro in porta.

Quanto alle Blues, hanno aggiunto il Barcellona alla lista delle squadre battute in trasferta negli ultimi due anni (tra queste anche Lione e Paris Saint-Germain), per non parlare della vittoria per 3-0 in casa dell'Ajax a marzo all'andata dei quarti di finale.

Highlights: Barcellona - Chelsea 0-1

Il difensore Mapi León resta indisponibile per il Barcellona, mentre al Chelsea mancano le lungodegenti Sam Kerr, Mia Fishel e Aniek Nouwen oltre a Maren Mjelde. Millie Bright è rimasta in panchina nella gara di andata a Londra e non è mai scesa in campo dopo l'infortunio al ginocchio di novembre.

Chelsea - Barcellona in Europa Semifinale di andata 2023/24: Barcellona - Chelsea 0-1 Semifinali 2022/23: Chelsea - Barcellona 0-1/1-1 (tot. 1-2) Finale 2020/21: Chelsea - Barcellona 0-4 (Göteborg) La squadra indicata per prima giocava la gara di andata in casa

Statistiche

Chelsea

Ultime sei partite: VVSSPV

Ultima partita: Barcellona - Chelsea 0-1, 20/04, Champions League, semifinale di andata

Situazione attuale: 2° in Super League

Barcellona

Ultime sei partite: SVVVVV

Ultima partita: Barcellona - Chelsea 0-1, 20/04, Champions League, semifinale di andata

Prossima partita: Levante Las Planas - Barcellona, 24/04, campionato

Situazione attuale: 1° in Primera División, finale di Coppa della Regina

Dove guardare la partita La piattaforma di streaming DAZN sta rimuovendo il paywall al più grande portfolio di calcio femminile di tutto il mondo, compresa la UEFA Women's Champions League. Ciò favorirà la crescita degli ascolti e fornirà una nuova dimora virtuale globale per il calcio femminile, offrendo un maggiore accesso alle partite, ai contenuti e alla comunità internazionale del calcio femminile. Alcune partite sono trasmesse gratuitamente in diretta streaming sul canale YouTube di DAZN in tutto il mondo tranne in Medio Oriente e del Nord Africa (MENA) - dove i diritti includono clip e highlights - in Cina e nei suoi territori. La diretta YouTube sarà integrata anche nei MatchCenter di UEFA.com e su UEFA.tv per alcune partite di UEFA Women's Champions League, con gli highlights a seguire dalla mezzanotte CET.

Probabili formazioni

Chelsea: Hampton; Lawrence, Carter, Buchanan, Charles; Cuthbert, Leupolz; Rytting Kaneryd, Nüsken, James; Ramírez

Barcellona: Cata Coll; Bronze, Paredes, Engen, Rolfö; Bonmatí, Walsh, Alexia Putellas; Graham Hansen, Paralluelo, Caldentey

L'opinione dal campo

Emma Hayes, allenatrice Chelsea: "Contro il Barcellona abbiamo reso meno di quanto dovevamo, ma loro sono di un altro livello, credo sia chiaro. Forse pensano di non essere state al meglio [all'andata], dobbiamo tenerne conto".

Jonatan Giráldez, allenatore Barcellona: "Le strategie su cui lavoreremo saranno fondamentali. Nei momenti belli, quando le cose sono facili, va tutto bene, ma nei momenti brutti, quando non giochiamo come ci aspettavamo, dobbiamo dimostrare il nostro vero carattere. Ho molta fiducia nella mia squadra. Tutto quello che dobbiamo fare è vincere in casa del Chelsea".