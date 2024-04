Paris - Lione, anteprima Women's Champions League: dove guardarla, orario, probabili formazioni

Paris Saint-Germain e Lione si affronteranno domenica 28 aprile al Parco dei Principi nella semifinale di ritorno di UEFA Women's Champions League.

Lione - Paris in breve Quando: domenica 28 aprile (16:00 CET)

Dove: Parco dei Principi, Parigi

Cosa: semifinale di ritorno di UEFA Women's Champions LeagueCome seguirla: clicca qui per l'anteprima della sfida

Finale: sabato 25 maggio (18:00 CET), Stadio San Mamés, Bilbao

Cosa devi sapere

Sabato scorso Paris e Lione si sono affrontate per l'undicesima volta in questa competizione e la partita è stata forse la più emozionante di tutte. Il Paris, in pieno controllo grazie alla doppietta di Marie-Antoinette Katoto e sul 2-0 fino dieci minuti dal termine, ha subito un'incredibile rimonta con le reti di Kadidiatou Diani, Melchie Dumornay e Amel Majri.

Due anni fa, in semifinale, il Lione ha battuto il Paris per 3-2 nella sfida di andata all'OL Stadium, con Katoto che aveva aperto le marcature anche in quell'occasione. Il Lione ha poi vinto 2-1 al Parco dei Principi, ma il Paris, quest'anno, ha dimostrato di avere il potenziale per raggiungere la terza finale. Il Lione, otto volte campione, invece, punta a raggiungere l'undicesima finale.

Highlights: Lione - Paris 3-2

L'OL ha un bilancio decisamente positivo contro le prossime rivali nel corso degli anni e attualmente non perde da sei confronti diretti. In ballo c'è anche la corsa al titolo di migliore marcatrice della competizione: con la doppietta nella sfida di andata, Katoto aveva momentaneamente raggiunto Diani a quota sette, ma l'attaccante del Lione si è riportata in testa con la rete che ha dato il via all'incredibile rimonta della sua squadra.

Tra le assenze, Clare Hunt e Oriane Jean-François non saranno disponibili per il Paris, mentre al Lione mancheranno Sara Däbritz ed Eugénie Le Sommer.

Paris - Lione in Europa Semifinale di andata 2023/24: Lione - Paris 3-2 Semifinali 2021/22: Lione - Paris 3-2/2-1 (tot: 5-3) Quarti di finale 2020/21: Paris - Lione 0-1/2-1 (tot: 2-2, il Paris vince per i gol in trasferta) Semifinali 2019/20: Paris - Lione 0-1 (Bilbao) Finale 2016/17: Lione - Paris 0-0, vince Paris 7-6 rig. (Cardiff) Semifinali 2015/16: Lione - Paris 7-0/1-0 (tot: 8-0) Ottavi di finale 2014/15: Paris - Lione 1-1/1-0 (tot: 2-1) La prima squadra nominata ha giocato in casa nella sfida di andata del doppio confronto

Stato di forma

Paris Saint-Germain

Ultime sei partite: PSPVVVV

Ultima partita: Paris - Paris FC 1-1, 24/04, Prima Divisione femminile francese

Posizione in classifica: 2° nella Prima Divisione femminile francese

Lione

Ultime sei partite: VVVVVV

Ultima partita: Lione - Paris 3-2 Paris, 20/04, semifinale di andata di UEFA Women's Champions League

Prossima partita: Lione - Guingamp, 24/04, Prima Divisione femminile francese

Posizione in classifica: 1° nella Prima Divisione femminile francese

Dove guardare la partita La piattaforma di streaming DAZN sta rimuovendo il paywall al più grande portfolio di calcio femminile di tutto il mondo, compresa la UEFA Women's Champions League. Ciò favorirà la crescita degli ascolti e fornirà una nuova dimora virtuale globale per il calcio femminile, offrendo un maggiore accesso alle partite, ai contenuti e alla comunità internazionale del calcio femminile. Alcune partite sono trasmesse gratuitamente in diretta streaming sul canale YouTube di DAZN in tutto il mondo tranne in Medio Oriente e del Nord Africa (MENA) - dove i diritti includono clip e highlights - in Cina e nei suoi territori. La diretta YouTube sarà integrata anche nei MatchCenter di UEFA.com e su UEFA.tv per alcune partite di UEFA Women's Champions League (compreso Barcellona-Brann), con gli highlights a seguire dalla mezzanotte CET.

Probabili formazioni

Paris: Picaud; Le Guilly, Gaetino, De Almeida, Karchaoui; Geyoro, Groenen, Albert; Chawinga, Katoto, Baltimore

Lione: Endler; Carpenter, Mbock Bathy, Renard, Bacha; Horan, Egurrola, Dumornay; Diani, Becho, Cascarino

Le parole dal campo

Jocelyn Prêcheur, allenatrice Paris: "Torneremo al Parco con un gol di svantaggio, ma abbiamo la potenzialità di ribaltare la situazione in casa. Non è un brutto risultato, ma è il modo in cui sono andate le cose che è estremamente frustrante. Recupereremo e ci prepareremo al meglio per la partita di domenica".

Amel Majri, centrocampista Lione: "È solo la partita di andata. Dovremmo ripeterci a Parigi. Nonostante i due gol di svantaggio abbiamo dimostrato di avere una grande esperienza in Champions League. Entreranno in campo per vincere ma il nostro obiettivo sarà quello di fermarle".