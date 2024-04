Ritorno semifinali: Chelsea - Barcellona, Paris Saint-Germain - Lione

Le semifinali della UEFA Women's Champions League si concludono questo fine settimana con le gare di ritorno. Vi raccontiamo in anteprima l'ultima tappa prima della finale di Bilbao.

Verso Bilbao Ritorno semifinali: Sabato 27 aprile

Chelsea - Barcellona (18:30 CET, andata: 1-0) Domenica 28 aprile

Paris Saint-Germain - Lione (16:00 CET, andata: 2-3) Finale (25 maggio, San Mamés, Bilbao): Barcellona/Chelsea - Lione/Paris (18:00 CET)

Il Barcellona in cerca della rimonta in casa del Chelsea

I precedenti di Chelsea-Barcellona in Europa Semifinale 2023/24: Barcellona - Chelsea 0-1 (andata) Semifinale 2022/23: Chelsea -Barcellona 0-1/1-1 (tot.: 1-2) Finale 2020/21: Chelsea -Barcellona 0-4 (Göteborg) La squadra elencata per prima ha giocato in casa l'andata del doppio confronto (casa/trasferta)

Il Barcellona era stato l'ultimo dei 19 club che il Chelsea ha affrontato in UEFA Women's Champions League sotto la guida di Emma Hayes a non essere ancora stato sconfitto, fino a sabato scorso. Il gol di Erin Cuthbert nel primo tempo all'Estadi Olímpic Lluís Companys ha interrotto l'imbattibilità casalinga del Barcellona che durava dal 2016. Le catalane devono adesso ribaltare l'1-0 a Stamford Bridge per raggiungere la quarta finale consecutiva e mantenere le speranze di conservare il titolo.

Highlights: Barcellona - Chelsea 0-1 

L'unica volta in cui una squadra ha perso in casa nell'andata di una semifinale, ma è andata comunque avanti, è stato nel 2005/06, quando sia il Francoforte che il Turbine Potsdam ci sono riusciti rispettivamente contro il Montpellier e il Djurgården/Älvsjö. Il Barcellona può farsi forza dalla vittoria per 1-0 in casa del Chelsea nell'andata della semifinale dello scorso anno, deciso dallo splendido gol di Caroline Graham Hansen dopo pochi minuti.

Anche in questa stagione, contro squadre del calibro di Ajax, Paris FC e Häcken, il Chelsea ha ottenuto risultati migliori in trasferta rispetto agli incontri casalinghi, ma la tattica adottata a Barcellona ha suggerito che sono in grado di eliminare la squadra che li ha battuti 4-0 nella finale del 2021.

Lione in vantaggio dopo la rimonta

I precedenti di Paris Saint-Germain - Lione in Europa Semifinale 2023/24: Lione - Paris 3-2 (andata) Semifinale 2021/22: Lione - Paris 3-2/2-1 (tot.: 5-3) Quarti di finale 2020/21: Paris - Lione 0-1/2-1 (tot.: 2-2, vittoria Paris per i gol in trasferta) Semifinale 2019/20: Paris - Lione 0-1 (Bilbao) Finale 2016/17: Lione - Paris 0-0 dts, 7-6 dcr Paris (Cardiff) Semifinale 2015/16: Lione - Paris 7-0/1-0 (tot.: 8-0) Ottavi di finale 2014/15: Paris - Lione 1-1/1-0 (tot.: 2-1) La squadra elencata per prima ha giocato in casa l'andata del doppio confronto (casa/trasferta)

Sabato scorso Paris e Lione si sono incontrate per l'undicesima volta in questa competizione (record) e la partita è stata forse la più emozionante di tutte. Il Paris sembrava in controllo, con la doppietta di Marie-Antoinette Katoto che ha siglato il 2-0 a soli dieci minuti dalla fine, ma subito dopo Kadidiatou Diani, Melchie Dumornay e Amel Majri hanno ribaltato la partita in modo sensazionale: per la prima volta il Lione ha ribaltato un deficit di due gol e vinto in Europa.

Highlights: Lione - Paris 3-2 

Due anni fa, in semifinale, il Lione ha battuto il Paris per 3-2 all'andata allo Stadio OL, con Katoto che aveva segnato per prima anche in quell'occasione. Il Lione ha poi vinto 2-1 al Parc des Princes, ma il Paris ha dimostrato in questa gara di andata di avere le carte in regola per ribaltare la situazione e raggiungere la sua terza finale. Le otto volte campionesse del Lione puntano a raggiungere l'undicesima finale.

L'OL ha un bilancio in positivo contro le sue acerrime rivali del Paris e adesso non perde contro le parigine da sei partite. C'è anche una sottotrama, ovvero la corsa alla vetta delle marcatrici della competizione, con la doppietta di Katoto all'andata che l'ha portata a pari gol con Diani con sette marcature prima della rete di quest'ultima che ha dato il via alla rimonta portandola a quota otto.