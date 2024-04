Lyon - Paris Saint-Germain 3-2: rimonta nel finale del Lyon

Il gol nel finale di Amel Majri ha permesso al Lione di ribaltare lo svantaggio di due gol e di vincere per la prima volta in una partita di UEFA Women's Champions League, dopo una straordinaria rimonta del Les Lyonnaises.

Momenti chiave 24': Picaud salva su Egurrola

44': Katoto sblocca la gara

48': Il No9 del Paris raddoppia

80': Diani riapre la gara

85': Dumornay pareggia

86': Majri completa la rimonta



La partita in breve: il Lyon ribalta il Paris nel finale

Il Paris si è portato sul 2-0 a cavallo dell'intervallo, grazie alla doppietta di Antoinette Katoto.

La cronaca: Lyon - Paris 3-2

Il Lyon però non ha smesso mai di crederci e nel finale ha segnato tre gol in sei minuti per sigillare la rimonta e la vittoria. A segno Kadidiatou Diani, Melchie Dumornay e Amel Majri.

Visa Player of the Match: Melchie Dumornay

Formazioni

Lyon: Endler; Carpenter, Mbock Bathy (Gilles 53), Renard, Bacha; Horan, Egurrola, Dumornay; Diani, Becho (Van de Donk 58), Cascarino (Majri 76)

Paris : Picaud; Le Guilly (Vangsgaard 76), Gaetino, De Almeida, Karchaoui; Geyoro, Groenen, Albert (Samoura 46); Chawinga, Katoto (Martens 76), Baltimore