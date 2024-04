Barcelona 0-1 Chelsea: le Blues vincono l'andata

Il Chelsea è diventata la prima squadra in più di otto anni a impedire al Barcellona di segnare in casa in UEFA Women's Champions League. Grazie a un gol di Erin Cuthbert nel primo tempo le Blues sono in vantaggio dopo l'andata all'Estadi Olímpic Lluís Companys.

Momenti chiave 40': Chelsea in vantaggio con Cuthbert

75': Ramírez spara alto dopo essersi liberata

90+9': Salma Paralluelo trova la parata di Hampton

90+9': Alexia Putellas tira a lato da distanza ravvicinata



La partita in breve: il Chelsea disciplinato resiste

Contro avversarie fortissime in casa, il Chelsea si è comportato egregiamente assorbendo ondate di pressione iniziale e impedendo ai loro avversari di produrre un tiro in porta prima dell'intervallo.

Al 40' Erin Cuthbert ha raccolto l'assist e con un bellissimo tiro ad effetto ha portato il Chelsea in vantaggio.

Il Barcellona ha attaccato nel secondo tempo, con l'ingresso anche di Alexia Putellas, la più vicina al gol nel finale. Il Chelsea avrebbe anche potuto raddoppiare, ma si tiene questo vantaggio in vista del ritorno.

La cronaca: Barcelona - Chelsea 0-1

Visa Player of the Match: Jess Carter (Chelsea)

UEFA Technical Observer panel

Formazioni

Barcelona: Cata Coll; Batlle (Bronze 63), Paredes, Engen (Alexia Putellas 63), Rolfö; Bonmatí, Walsh, Guijarro; Graham Hansen, Paralluelo, Caldentey (Vicky López 73)

Chelsea: Hampton; Lawrence, Carter, Buchanan, Charles; Cuthbert, Leupolz; Rytting Kaneryd, Nüsken, James (Macario 73); Ramírez (Reiten 90)