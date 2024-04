Lione - Paris Saint-Germain, anteprima Women's Champions League: dove guardarla e probabili formazioni

Lione e Paris Saint-Germain si affrontano nella semifinale di andata di UEFA Women's Champions League sabato 20 aprile all'OL Stadium.

Lione - Paris in breve Quando: sabato 20 aprile (19:00 CET)

Dove: OL Stadium, Décines

Cosa: semifinale di andata di UEFA Women's Champions League 

Come seguirla: segui il prepartita

Ritorno: domenica 28 aprile (16:00 CET), Parco dei Principi, Parigi

Cosa devi sapere?

Lione e Paris Saint-Germain si affrontano per la quarta volta in semifinale di Champions League. Quello di sabato sarà l'11° confronto diretto in Europa, nonché la partita più giocata nella storia delle competizioni femminili UEFA.

Le tre semifinali precedenti di Champions League sono andate tutte a favore del Lione e sono state puntualmente seguite dal trionfo in finale. In generale, l'OL ha avuto la meglio anche a livello nazionale, con quattro vittorie consecutive prima dell'1-1 di febbraio in campionato all'OL Stadium (con autogol della formazione parigina al 90').

Highlights semifinale di andata 2022: Lione - Paris 3-2

Lione - Paris in Europa Semifinali 2021/22: Lione 3-2/2-1 Paris (tot. 5-3) Quarti di finale 2020/21: Paris - Lione 0-1/2-1 (tot. 2-2, Paris vince ai gol in trasferta) Semifinale 2019/20: Paris - Lione 0-1 (Bilbao) Finale 2016/17: Lione 0-0dts, 7-6dcr Parigi (Cardiff) Semifinale 2015/16: Lione - Paris 7-0/1-0 (tot. 8-0) Ottavi di finale 2014/15: Paris - Lione 1-1/1-0 (tot. 2-1) La squadra indicata per prima giocava la gara di andata in casa

Statistiche

Lione

Ultime sei partite: VVVVVV

Ultima partita: Saint-Étienne - Lione 1-6, 14/04, campionato

Situazione attuale: 1° in P1 Féminine

Guarda tutti i gol del Lione finora

Paris Saint-Germain

Ultime sei partite: PVVVVV

Ultima partita: Guingamp - Paris 3-3, 13/04, campionato

Situazione attuale: 2° in P1 Féminine, finale Coppa di Francia

Dove guardare la partita La piattaforma di streaming DAZN sta rimuovendo il paywall al più grande portfolio di calcio femminile di tutto il mondo, compresa la UEFA Women's Champions League. Ciò favorirà la crescita degli ascolti e fornirà una nuova dimora virtuale globale per il calcio femminile, offrendo un maggiore accesso alle partite, ai contenuti e alla comunità internazionale del calcio femminile. Alcune partite sono trasmesse gratuitamente in diretta streaming sul canale YouTube di DAZN in tutto il mondo tranne in Medio Oriente e del Nord Africa (MENA) - dove i diritti includono clip e highlights - in Cina e nei suoi territori. La diretta YouTube sarà integrata anche nei MatchCenter di UEFA.com e su UEFA.tv per alcune partite di UEFA Women's Champions League, con gli highlights a seguire dalla mezzanotte CET.

Probabili formazioni

Lione: Endler; Carpenter, Mbock Bathy, Gilles, Bacha; Van de Donk, Horan, Däbritz; Diani, Le Sommer, Cascarino

Paris: Kiedrzynek; Le Guilly, Gaetino, De Almeida, Karchaoui; Geyoro, Baltimore, Albert; Vangsgaard, Katoto, Chawinga

Tutti i gol del Paris nel cammino verso le semifinali

L'opinione dal campo

Jocelyn Prêcheur, allenatore Paris: "Stiamo crescendo molto e non siamo per niente la squadra che eravamo a settembre. Dobbiamo continuare ad andare in questa direzione e, ancora una volta, ci prepareremo bene per questa partita".

Altro a seguire.